Наша новогодняя традиция: опрос Яндекса для владельцев сайтов и вебмастеров

У нас есть новогодняя традиция: за несколько дней до праздника мы спрашиваем вебмастеров и владельцев сайтов, как им работалось в уходящем году с сервисами Яндекса. Как поживают ваши проекты? Как себя вел Вебмастер — хорошо или не очень? С чем он вам помог, а с чем нет?



Опрос небольшой и займёт всего минут десять. Вот он:

Если вы уже заполняли анкету год назад (спасибо!) — пожалуйста, сделайте это снова. В этом году мы многое поменяли — и нам важно оценить результат.

Если вас что-то смутило, или, наоборот, понравилось, обязательно напишите нам об этом!

Команда Поиска