Платон Щукин

Платон Щукин

Вся правда о фавиконках.

Наверняка большинство из вас знает, что такое фавиконка. А те, кто не знает, точно обращали внимание на маленькое изображение рядом с сайтом в результатах поиска и во вкладке браузера, когда у пользователя открыт сайт. Это и есть фавиконка.

Вы удивитесь, но этот маленький и в общем-то не очень функциональный элемент невероятно ценен для пользователей, что подтверждают наши многочисленные исследования. Поэтому уделить внимание фавиконке точно стоит! 

Многие вебмастера не догадываются, что есть много причин, почему фавиконка может не показаться в поиске. Поэтому сегодня я подробнее расскажу об их индексировании и о распространенных ошибках, которые приводят к изнурительным ожиданиям появления фавиконок в поисковой выдаче.

1.   Важен правильный формат фавиконки. Распространенная проблема - обозначение формата только в названии файла, когда настоящий формат отличается. Совет: убедитесь в свойствах файла, что у вас нужный формат. Также часто при передаче файла фавиконки с сервера сайта указывается некорректный тип передаваемых данных (Content-Type). Если фавиконка имеет расширение ico, то и в type необходимо указывать принадлежность к ico, например,  type="image/x-icon".

2.   Само изображение должно быть размером 16 х 16, 32 × 32 или 120 × 120 пикселей и однослойным.

3.   Как и со страницами на сайте, индексирование начинается с обнаружения ссылки - ссылки на фавиконку:
   - прописывайте адрес фавиконки в коде главной страницы;
   - по возможности располагайте фавиконку в корне сайта;
   - старайтесь использовать статический адрес фавиконки;
   - кириллический адрес необходимо написать, используя Punycode;
   - если сайт доступен по нескольким адресам (например, с www и без www, по протоколам http или https), то проследите, что везде размещена одинаковая фавиконка.

4.   Фавиконку скачивает специальный робот. Проследите, что:
   - в случае наличия нескольких адресов файла фавиконки в коде страницы первым расположен адрес для поискового робота;
   - адрес фавиконки разрешён для скачивания в файле robots.txt ( https://webmaster.yandex.ru/robots.xml );
   - фавиконка отдаёт код ответа сервера HTTP 200.

5.   После успешного скачивания фавиконка добавляется в базу фавиконок, обновление которой происходит независимо от обновления основной поисковой базы - обычно 1 раз в 1-2 недели. Некоторое время назад наша база фавиконок обновлялась гораздо реже, но сейчас, если дольше 2 недель ваша фавиконка не обновляется, - проверяйте, корректно ли она оформлена, и, если что, пишите.

Да пребудет с вами фавиконка!

31 комментарий
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Роман
24 марта 2016, 14:51
У меня на страничке стоят такие строчки для favicon (именно в таком порядке)
<link rel="apple-touch-icon" sizes="192x192" href="/ico.png"> - для apple устройств
<link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" href="/ico.png"> - для андроид устройств
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico"> - для десктопных браузеров (размер 16x16)
Иконки отличаются не только размером, не и немного визуально. Яндекс выбирает почему-то большую иконку по-умолчанию. Можете описать алгоритм какую из иконок Яндекс считает дефолтной и как на это можно повлиять?
platon
24 марта 2016, 16:01
Роман,
поскольку фавиконка прописана в коде несколько раз, фавиконочный робот скачает именно ту, которая прописана ранее ( из строки <link rel="icon" type="image/png" sizes="192x192" href="/ico.png"> ). Поэтому рекомендую прописать строку с размером фавиконки 16x16 пикселей первой.
sinyashin69
24 марта 2016, 14:52
Платон написал!!!
Ай да молодец! Да, мы как всегда наблюдаем, наши фавиконы, чтобы они работали корректно и успешно продвигали наши сайты.
Да пребудет с вами фавиконка!
Спасибо!
paulg2
24 марта 2016, 14:55
ок гугл
raitrade
26 марта 2016, 11:23
Было бы здорово, если бы вы запретили специальному роботу индексировать
<link rel="apple-touch-icon" href="..." />
Это происходило уже минимум два раза с конца прошлого года, пострадали многие ресурсы, в том числе крупные - Википедия, РБК и т.д., но по запросу изменения откатывались.

Кстати, а что если запретить то, что в href в robots.txt - это будет гарантий того что этот файл не будет взят в качестве фавиконки?
platon
5 апреля 2016, 09:03
Описанный запрет в robots.txt не сможет гарантировать не использование этого фавикона.
advecat
26 марта 2016, 14:19
Раз пошло такое дело... может скажете пару слов о гифованный фавиконках?
platon
30 марта 2016, 13:18
В данный момент отображение фавиконок в виде анимационных изображений не планируется
jevlogin
25 декабря 2016, 13:02
platon,
очень жаль! (((
YaElektryk
31 марта 2016, 05:24
Не отображается фавиконка с гугл сайта. Сделал фавиконку 16*16, загрузил в приложения, но показывается гугловский синий квадрат. Помогите люди добрые!!!
platon
31 марта 2016, 14:02
YaElektryk,
напишите мне через форму обратной связи на странице https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/snippet.xml . Тогда я смогу подробнее рассмотреть всю ситуацию.
YaElektryk
31 марта 2016, 17:24
platon,
не смог я написать Вам по обратной связи так как нужно подтвердить владение сайтом, а у меня гугл сайт и добавить в него HTML-файл или мета тег я пытаюсь уже пару лет, и ничерта у меня ни выходит((( уже весь инет перерыл...
platon
5 апреля 2016, 09:06
Попробуйте воспользоваться этой ссылкой: https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/bug/mistake.xml
sumteh3
31 марта 2016, 08:59
А есть какой-нибудь сервис, где можно проверить правильность фавиконки? А то ждать еще 2 недели, только для того чтобы убедиться, что она не работает слишком долго...
platon
31 марта 2016, 14:02
Увы, гарантировать корректность работы сторонних сервисов я не могу, поэтому лучше будет, если Вы сразу напишете мне по ссылке https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/snippet.xml .
delinet
20 апреля 2016, 07:31
У меня на сайтах уже много лет используются многослойные фавиконки 16*16, 32*32, 64*64.
Яндекс всегда правильно определял размер и брал 16*16.
Последние месяцы Яндекс берет иконки 32*32 и ужимает их до 16*16. Выглядит теперь не красиво.
Для чего это делается?
Irina Kharazi
6 мая 2016, 21:37
"Черт кроется в деталях"
Zempik
8 июня 2016, 22:35
Платон, подскажи, по какому принципу отображаются фавиковы в мобильной выдаче?
К сожалению, скриншот прикрепить нельзя.
artyomkots
28 июля 2016, 23:41
Здравствуйте! Гугл видит мою фавиконку, а яндекс - нет. Все требования учтены. Сайт http://giz23.ru Подскажите, что не так. Спасибо!
vipcasual
14 октября 2017, 01:04
Подскажите почему не отображается фавикон в мобильной выдачи?  в обычной все отображается 
Rean
26 января 2018, 18:04
Добрый день. Все требования для фавиконки учтены, http://radionov-production.ru/favicon.ico отображается верно, в поиске яндекс не отображается. Код фавиконки на странице вот <link rel="icon" href="http://radionov-production.ru/favicon.ico" type="image/x-icon">  В чем может быть проблема? 
Дружин Марк
28 марта 2018, 10:37
Добрый день!
Почему favicon показывается не тот который указан в коде: 
http://joxi.ru/zANJOaLtlD0QeA

а какой то другой показывается в выдачи http://joxi.ru/VrwX6bwTKx3ZXm 
Хотя открывая сайт видим правильный. ?
astra-kom
15 февраля 2019, 12:34
Платон отвечать перестал, что красноречиво говорит само за себя, проблема как была, так и остается цвести пышным цветом много лет. Яндекс-боты глючат и распознают иконки в зависимости от погоды. И вообще чего пристали, ибо не отвечает Яндекс за своих ботов...
hcdev
26 марта 2019, 15:12
напишите пожалуйста валидатор фавиконок - а то вроде все ок все требования выполнены
а фавиконки не те или не показывает
platon
27 марта 2019, 15:27
hcdev,
в Яндекс.Вебмастере есть раздел про фавиконы, можете проверить там:
https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/favicon.html
Если в поиске некорректная, то пишите нам в поддержку, вес проверим и расскажем, что нужно сделать:
https://yandex.ru/support/webmaster-troubleshooting/snippet/favicon.html
IvanArefyev
12 июня 2019, 23:22
Фавиконка уже полгода не обновляется, хотя загрузил новую. И через админ вордпреса загружал, и проверял на хостинге файл favicon, почему-то все равно отображается старая. Хотя если открыть сайт, то в браузере отображается актуальная: https://clubshuttle.ru/
Обновлено 12 июня 2019, 23:25
Елена Першина
14 июня 2019, 10:46
IvanArefyev,
для обновления иконок обычно требуется время. Но если долго не обновляются, то лучше в поддержку написать. 
Дарья Швец
16 июля 2019, 12:50
Добрый день!
Наша фавиконка много лет прекрасно отображалась в поиске Яндекса, пережила несколько глобальных обновлений сайта. Но на прошлой неделе внезапно из поиска Яндекса пропала, никаких изменений мы не проводили.
В базе Гугла она по-прежнему есть, а в базе Яндекса - нету.
Что случилось и что можно сделать?
https://www.baltceramic.ru/c
Елена Першина
17 июля 2019, 13:34
Дарья Швец,
лучше у поддержки Вебмастера уточнить, ссылка внизу страницы Вебмастера - "Обратная связь". 
Обновлено 17 июля 2019, 13:34
Юрий Маслов
4 июля 2021, 22:25
На одном сайте ico 16x16, svg 120x120. Иконка везде видна.
На другом заменил на 32х32. Браузеры видят, а роботы не хотят.
https://autoelectric-ym.ru
vitek
26 января, 15:31
У меня проблема с этой фавиконкой  И благодаря  разьяснительной помощи этого парня  я поменял   ну и сделал как посоветовал  короче поменял  фавикон  теперь подождем результат  надеюсь будет положительный!