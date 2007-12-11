Здравствуйте, граждане-товарищи.

В последнее время участились слухи, что ваш покорный слуга сменил место работы, ушел в партизаны, навсегда женился. Ответственно заявляю, что это грязный поклёп и козни злоумышленников. Платон Щукин был, есть и будет почетный саппорт, кавалер ордена саппортов и лучший Платон XX-XXI вв. н.э. Поэтому если вы, уважаемые друзья, транслируете подобную несусветную чушь, имейте в виду, что чушь должна быть кликабельна во всех смыслах, в том числе и в смысле ссылки на мой журнал.

Хоть попиарюсь лишний раз.

P.S. Лера, душа моя, все хорошо, курицу купил.