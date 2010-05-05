В течение июня 2010 года все роботы Яндекса изменят вид своего представления в User-Agent.



С помощью этих изменений мы хотим:

― привести представления всех роботов к единому виду;

― сделать представления роботов более информативными.



Понять по нынешнему User-Agent, какой из роботов проиндексировал страницу на сайте, можно либо обладая очень хорошей памятью, либо проштудировав Яндекс.Помощь (http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995329). Новые User-Agent позволят легко определить по имени робота его принадлежность к тому или иному сервису Яндекса.



Список новых User-Agent:

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0) — основной индексирующий робот.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector) — робот, определяющий зеркала сайтов.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0) — индексатор Яндекс.Картинок.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexVideo/3.0) — индексатор Яндекс.Видео.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexMedia/3.0) — робот, индексирующий мультимедийные данные.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexBlogs/0.99; robot) — робот поиска по блогам, индексирующий комментарии постов.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexAddurl/2.0) — робот, обращающийся к странице при добавлении ее через форму «Добавить URL».

Mozilla/5.0 (compatible; YandexFavicons/1.0) — робот, индексирующий пиктограммы сайтов (favicons).

Mozilla/5.0 (compatible; YandexDirect/3.0) — робот, индексирующий страницы сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexDirect/2.0; Dyatel) — «простукивалка» Яндекс.Директа.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0) — робот Яндекс.Метрики.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexCatalog/3.0; Dyatel) — «простукивалка» Яндекс.Каталога.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0) — индексатор Яндекс.Новостей.

Mozilla/5.0 (compatible; YandexImageResizer/2.0) — робот мобильных сервисов









Ростислав Шоргин и команда поиска