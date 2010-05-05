Продолжаем цикл записей, посвященных запускам поиска за прошедший месяц. Одним из наиболее значимых событий апреля стал запуск Яндекса для Беларуси. Для белорусского поиска была подобрана специальная формула ранжирования, интерфейс SERP'а был переведен на белорусский язык, а алгоритм поиска стал учитывать белорусскую морфологию.
Кроме того, в течение апреля в поиске был ряд других внедрений:
- вышла специальная версия Opera Mini со встроенным поиском от Яндекса;
- страница результатов поиска стала фиксированной ширины;
- у некоторых сниппетов появились навигационные цепочки;
- для некоторых результатов поиска появилось указание даты публикации документа;
- у наиболее релевантных результатов быстрые ссылки стали выводиться в два столбца;
- запущен колдунщик видео;
- стал учитываться атрибут ссылок rel="nofollow" - с его помощью вебмастера могут исключать из поиска служебные страницы;
- в сервисе Яндекс.Вебмастер добавлена возможность смотреть статистику по произвольным запросам;
- в сервисе Яндекс.Сайт добавлена возможность тематического поиска.
Ростислав Шоргин и команда поиска
В течение июня 2010 года все роботы Яндекса изменят вид своего представления в User-Agent.
С помощью этих изменений мы хотим:
― привести представления всех роботов к единому виду;
― сделать представления роботов более информативными.
Понять по нынешнему User-Agent, какой из роботов проиндексировал страницу на сайте, можно либо обладая очень хорошей памятью, либо проштудировав Яндекс.Помощь (http://help.yandex.ru/webmaster/?id=995329). Новые User-Agent позволят легко определить по имени робота его принадлежность к тому или иному сервису Яндекса.
Список новых User-Agent:
Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0) — основной индексирующий робот.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector) — робот, определяющий зеркала сайтов.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0) — индексатор Яндекс.Картинок.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexVideo/3.0) — индексатор Яндекс.Видео.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexMedia/3.0) — робот, индексирующий мультимедийные данные.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexBlogs/0.99; robot) — робот поиска по блогам, индексирующий комментарии постов.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexAddurl/2.0) — робот, обращающийся к странице при добавлении ее через форму «Добавить URL».
Mozilla/5.0 (compatible; YandexFavicons/1.0) — робот, индексирующий пиктограммы сайтов (favicons).
Mozilla/5.0 (compatible; YandexDirect/3.0) — робот, индексирующий страницы сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexDirect/2.0; Dyatel) — «простукивалка» Яндекс.Директа.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexMetrika/2.0) — робот Яндекс.Метрики.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexCatalog/3.0; Dyatel) — «простукивалка» Яндекс.Каталога.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexNews/3.0) — индексатор Яндекс.Новостей.
Mozilla/5.0 (compatible; YandexImageResizer/2.0) — робот мобильных сервисов
Ростислав Шоргин и команда поиска
За последнее время помощь для вебмастеров была существенно дополнена. Мы посмотрели, о чем именно чаще всего спрашивают в саппорте, и постарались эти вопросы внести в помощь. В том числе теперь тут есть ответы как сделать <noindex> валидным и какие именно мета-теги учитываются поиском.