Электрички на карте

У нас есть любопытная новость. Теперь при клике на маршрут электрички в Московской или Ленинградской области вы можете посмотреть на карте её маршрут.

Итак, мы запрашиваем расписание Москва - Красноармейск, потом кликаем на конкретную электричку - и получаем не только привычный подробный маршрут, но и маршрут на карте.

Разумеется, маршрут можно масштабировать и смотреть максимально подробно. При клике на станцию вы можете узнать время прибытия и отправления пригородного поезда по этому остановочному пункту.

Признаёмся, мы немного эпатировали пользователей, поместив маршрут на карте выше привычного поостановочного расписания. Если вы считаете, что стало менее удобно, скажите об этом нам, и мы изменим последовательность.