Клуб Яндекс.Расписаний

Клуб Яндекс.Расписаний

Электрички на карте

У нас есть любопытная новость. Теперь при клике на маршрут электрички в Московской или Ленинградской области вы можете посмотреть на карте её маршрут.

 

Итак, мы запрашиваем расписание Москва - Красноармейск, потом кликаем на конкретную электричку - и получаем не только привычный подробный маршрут, но и маршрут на карте. 

 

Разумеется, маршрут можно масштабировать и смотреть максимально подробно. При клике на станцию вы можете узнать время прибытия и отправления пригородного поезда по этому остановочному пункту.

 

Признаёмся, мы немного эпатировали пользователей, поместив маршрут на карте выше привычного поостановочного расписания. Если вы считаете, что стало менее удобно, скажите об этом нам, и мы изменим последовательность.

12 комментариев
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Сергей Смирнов
28 января 2016, 01:18
Хорошо бы подписывать станции на карте без кликов, а по наведению. А после клика - показывать балун и переставать показывать по наведению. Типа два режима: "Смотрю все станции, вожу пальцем" и "смотрю эту станцию". Еще было бы интересно давать выделять две станции прям на карте и писать сколько между ними километров и сколько добираться по времени на данной электричке. Примерно как сделано на http://metro.yandex.ru А еще зум по скроллу отключили специально? непривычно. Спасибо, интересно.
Дмитрий Крюков
28 января 2016, 01:18

Будем улучшать. Все Ваши предложения приняли во внимание, завтра обсудим, многое звучит логично. Спасибо.

webprofiters
28 января 2016, 01:18
Очень красиво, но частично бесполезно. Зачем подсвечивать все точки следования электрички, если я указал конкретные? Их нужно либо как-то выделить цветом, либо показать баллуны над ними. В сплывающих баллунах было бы неплохо сделать ссылки на следующую и предыдущую станции. Ну а так красиво, да. Сильно нагляднее, чем просто список, так что можно смело оставлять на этом же месте.
Дмитрий Крюков
28 января 2016, 01:18

Ага, примерно так и сделаем с точками в следующей итерации, спасибо )

Комментарий удалён
Дмитрий Крюков
28 января 2016, 01:18

Да, попробуем так, спасибо за идею!

Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:18
а где найти пункт маршут на карте?
Дмитрий Крюков
28 января 2016, 01:18
Если я правильно понял ваш вопрос, то при клике на маршрут любого поезда (как в поисковой выдаче, так и в расписании по станции) - http://rasp.yandex.ru/thread/6636A_2000001_af?departure=2009-12-03&station_from=2000001&station_to=9601680 . Скоро будет еще одно средство, но всему своё время.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:18
напишите инструкцию или скриншоты пришлите например инструкция заходим в расписания потом жмем и так далее
Александр
28 января 2016, 01:18
В поиске (строка наверху) выберите откуда куда хотите ехать (посмотреть маршрут), выберите дату и нажмите кнопку "найти". Если между пунктами есть прямое сообщение - будет выведена таблица со списком поездов. Кликните в ней на понравившийся поезд - откроется страница с его расписанием и картой.
Дальние поезда лучше искать во вкладке "поезда и самолеты", а электрички - во вкладке "электрички". Переключаются они кликом по соответствющему слову под поисковой формой.
Юрий Б.
26 июля, 18:42
Было бы здорово если бы РЖД сделала так и сделал город с автобусами видно где кто едет было бы здорово и с электричками
hallen1991
1 декабря, 08:11
Хорошо бы чтоб на карте было видно где они едут. Как движение транспорта
hallen1991
1 декабря, 08:11
Хорошо бы чтоб на карте было видно где они едут. Как движение транспорта