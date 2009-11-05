Виджет расписаний электричек на главной странице Яндекса

Добрый день!

У меня родилась такая идея, а почему бы не сделать виджмет расписаний, который будет показывать электрички домой и на работу по аналогии с виджетом пробок на личном маршруте. Иногда бывает очень актуально, т.к. отменят нужную электричку, а ты придешь на платформу и ждешь ее полчаса, а то и час, а просматривать каждый день расписания, вводить станцию отправления и назначения, да еще и дату - довольно долго, достаточно один раз настроить, а потом делать все одним кликом. Вот такая вот идея.



Спасибо.

