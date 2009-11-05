Клуб Яндекс.Расписаний

Клуб Яндекс.Расписаний

Виджет расписаний электричек на главной странице Яндекса

Добрый день!

У меня родилась такая идея, а почему бы не сделать виджмет расписаний, который будет показывать электрички домой и на работу по аналогии с виджетом пробок на личном маршруте. Иногда бывает очень актуально, т.к. отменят нужную электричку, а ты придешь на платформу и ждешь ее полчаса, а то и час, а просматривать каждый день расписания, вводить станцию отправления и назначения, да еще и дату - довольно долго, достаточно один раз настроить, а потом делать все одним кликом. Вот такая вот идея.

Спасибо.

6 комментариев
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mityan
28 января 2016, 01:18
Сергей, не Вам первому приходит в голову эта идея :) Надеюсь, скоро сможем Вас порадовать.
ifman
28 января 2016, 01:18
И я напомню, что уже реквестировал профили пользователей. Ну я же езжу по одним и тем же маршрутам. Почему бы не запомнить их для моего логина.
mityan
28 января 2016, 01:18
Это несколько сложнее, чем виджет. Тоже подумываем, чтобы сделать, но не раньше 2010 года, боюсь. Пока попробуем сделать удобный виджет, чтобы он и для ваших нужд подходил.
ifman
28 января 2016, 01:18
Ну я чо, я ничего. Мне и так неплохо. Просто всегда же есть куда расти.
Удалённый пользователь
28 января 2016, 01:18
Я бы на оперу его установил хорошо бы если сделали!
kolotuhina-2013
6 октября, 09:00
Ваша идея была воплощена много лет назад. Сейчас этот виджет  убрали почему-то