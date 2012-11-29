Клуб Яндекс.Расписаний

Клуб Яндекс.Расписаний

Весь транспорт Крыма на Расписаниях

На Яндекс.Расписаниях запустились расписания автобусов автостанций Крыма. А это означает, что на сервисе сейчас собран практически весь транспорт полуострова. Уже давно можно строить маршруты крымскими пригородными поездами, а также смотреть расписание и наличие мест на поезда дальнего следования и самолеты. Еще Расписания знают, как из Керчи в Порт-Кавказ ходит паром. Кроме того, в Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории можно пользоваться маршрутами городского транспорта.

Но вернемся к автобусам. Если вам захочется необычного зимнего отдыха, предлагаем спланировать его на Расписаниях. Выехать можно из Симферополя до Белогорска - посмотреть на меловую гору, потом двинуться в Судак - посетить замок, для которого летом чересчур жарко, а от туда следующим утром - в Севастополь увидеть памятник затопленным кораблям.

Также на сервисе есть расписание всех автовокзалов, например, центрального автовокзала Симферополя или автостанции Феодосии. Эта же информация есть на мобильном сайте m.rasp.yandex.ru. Данные мы получаем от ГП "Расчетный центр Министерства транспорта и связи Украины".

5 комментариев
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EldarUA
28 января 2016, 01:09

Давно ждал эту новость, только вчера вспоминал, потому что приехал из Тернополя в Евпаторию, а тут разочарование.

Почему прокладывая  маршрут Тернополь-Евпатория  выбрав пересадку в Симферополе Яндекс предлагает ждать электричку почти 2 часа, когда можно за время ожидания сесть на любой из 15 автобусов. которые едут в Евпаторию каждые 5-10 минут? Также есть дублирование маршрута автобуса Нижнегорский - Евпатория  здесь  и  здесь . Между ними нашел только одно отличие.  один  едет через  Цветочное, поворотвторой  просто через  Цветочное . Хотя в обоих маршрутах время прибытия и отправления с остановок одинаковое - 9:35.

nemo-q.dima
28 января 2016, 01:09

Дякую за зауваження стососовно алгоритму, постараємося розібратися, як і з дублями.

Ще раз дякую.

EldarUA
28 января 2016, 01:09

Могу предположить, что дело в том, что на электричку с поезда легче пересесть, т.к. оба находятся в одном месте, а для пересадки на автобус надо ехать на автовокзал.

Но во многих местах автовокзал совмещен с жд вокзалом, как и в этом случае. Поэтому пересесть на автобус занимает минут 20-30 при небольшой очереди в кассы автовокзала, кстати летом в Крыму очереди достигают 100 метров в каждую из 4 касс. Хотя многие идут на автобус минуя кассу, договорившись с водителем: и быстрее, и дешевле ;-(

 

В Евпатории тоже вокзалы совмещены в одном месте.

nemo-q.dima
28 января 2016, 01:09

Спасибо.

Попробуем перепроверить верность расчета пересадок и для Евпатории тоже.

Екатерина Жаренко
5 ноября, 06:00
Здравствуйте, не работает расписание автобусов по Крыму, только электропоезда. 