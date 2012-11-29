На Яндекс.Расписаниях запустились расписания автобусов автостанций Крыма. А это означает, что на сервисе сейчас собран практически весь транспорт полуострова. Уже давно можно строить маршруты крымскими пригородными поездами, а также смотреть расписание и наличие мест на поезда дальнего следования и самолеты. Еще Расписания знают, как из Керчи в Порт-Кавказ ходит паром. Кроме того, в Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории можно пользоваться маршрутами городского транспорта.
Но вернемся к автобусам. Если вам захочется необычного зимнего отдыха, предлагаем спланировать его на Расписаниях. Выехать можно из Симферополя до Белогорска - посмотреть на меловую гору, потом двинуться в Судак - посетить замок, для которого летом чересчур жарко, а от туда следующим утром - в Севастополь увидеть памятник затопленным кораблям.
Также на сервисе есть расписание всех автовокзалов, например, центрального автовокзала Симферополя или автостанции Феодосии. Эта же информация есть на мобильном сайте m.rasp.yandex.ru. Данные мы получаем от ГП "Расчетный центр Министерства транспорта и связи Украины".
Весь транспорт Крыма на Расписаниях
На Яндекс.Расписаниях запустились расписания автобусов автостанций Крыма. А это означает, что на сервисе сейчас собран практически весь транспорт полуострова. Уже давно можно строить маршруты крымскими пригородными поездами, а также смотреть расписание и наличие мест на поезда дальнего следования и самолеты. Еще Расписания знают, как из Керчи в Порт-Кавказ ходит паром. Кроме того, в Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории можно пользоваться маршрутами городского транспорта.