Схемы вагонов поезда "Ласточка"

Всё большую популярность на российских железных дорогах набирает новый электропоезд "Ласточка". После сегодняшнего объявления о том, что именно он будет выполнять функцию аэроэкспресса в Казани, количество направлений, где используются "Ласточки", достигло пяти:

- Санкт-Петербург - Великий Новгород;

- Санкт-Петербург - Бологое;

- Москва - Нижний Новгород;

- Сочи - Аэропорт;

- Казань - Аэропорт.

И явно, что этим список не ограничится.

Специально для тех, кто ездит на "Ласточке", да и просто для интересующихся новыми поездами, мы сделали и опубликовали схемы вагонов электропоезда.

К примеру, так выглядит схема расположения мест головных вагонов (№1 и №6):