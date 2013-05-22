Схемы вагонов поезда "Ласточка"

Всё большую популярность на российских железных дорогах набирает новый электропоезд "Ласточка". После сегодняшнего объявления о том, что именно он будет выполнять функцию аэроэкспресса в Казани, количество направлений, где используются "Ласточки", достигло пяти:
- Санкт-Петербург - Великий Новгород;
- Санкт-Петербург - Бологое;
- Москва - Нижний Новгород;
- Сочи - Аэропорт;
- Казань - Аэропорт.
И явно, что этим список не ограничится.
Специально для тех, кто ездит на "Ласточке", да и просто для интересующихся новыми поездами, мы сделали и опубликовали схемы вагонов электропоезда.
К примеру, так выглядит схема расположения мест головных вагонов (№1 и №6):