Клуб Яндекс.Расписаний

Клуб Яндекс.Расписаний

Схемы вагонов поезда "Ласточка"

Всё большую популярность на российских железных дорогах набирает новый электропоезд "Ласточка". После сегодняшнего объявления о том, что именно он будет выполнять функцию аэроэкспресса в Казани, количество направлений, где используются "Ласточки", достигло пяти:

- Санкт-Петербург - Великий Новгород;

- Санкт-Петербург - Бологое;

- Москва - Нижний Новгород;

- Сочи - Аэропорт;

- Казань - Аэропорт.

И явно, что этим список не ограничится.

Специально для тех, кто ездит на "Ласточке", да и просто для интересующихся новыми поездами, мы сделали и опубликовали схемы вагонов электропоезда.

К примеру, так выглядит схема расположения мест головных вагонов (№1 и №6):

 

 

3 комментария
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
knijnic
28 января 2016, 01:09

Полезно!(+1):-)

GT
28 января 2016, 01:09

сделайте такую же схему для автобусов и обязательно включите ее в мобильную версию - ведь именно там она по-настоящему нужна, а не на десктопе

Александр Полянин
вчера, 00:56
92 место в скоростном поезде ласточка у окна 