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50 комментариев
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ifman
28 января 2016, 01:17
Уиииии. Паравозики!
ifman
28 января 2016, 01:17
Паро*
yur5695
28 января 2016, 01:17
вы на украинский или на казатский яндекс там можно мосмотреть все поровозики  я мосмотрел
Александр
28 января 2016, 01:17
Ура!!! Паровозики! спасибо огромное!!! расчитывается перегонная скорость?
Александр
28 января 2016, 01:17
переодически отваливаются (пропадают) Паровозики, Опера 10.10 По вашему запросу паровозики не найдены. Попробуйте изменить параметры поиска.
mityan
28 января 2016, 01:17
Записали, будем пробовать воспроизвести и починить.
Александр
28 января 2016, 01:17
воспроизводится шевелением карты, и потом пропадают паровозики, помогает только Ф5
yur5695
28 января 2016, 01:17

нет поровозиков



Александр
28 января 2016, 01:17
что-то по Украине практически жд не обрисовано? готов заняться, если нужна помощь :)
mityan
28 января 2016, 01:17
А что вас там смущает? Давайте чуть более конкретно? :)
Александр
28 января 2016, 01:17
уу вот было бы как по Московской области обведенено, а по Украине просто вроде грубо станции соеденили, могу заняться детальной обводкой
mityan
28 января 2016, 01:17
Ну скажите же эти станции конкретно :))) Я посмотрю и скажу, в чем беда )
Александр
28 января 2016, 01:17
начиная хоть с границы Украины, Зерново, Хутор-Михайловский, Конотоп
Андрей
28 января 2016, 01:17
огромное спасибо за сервис :) 
zavrazhin-mihail
28 января 2016, 01:17
Спасибо! Очень нужная информация!
atonis00
28 января 2016, 01:17
Веребьинскую дугу надо бы спрямить :-)
komissarow-2010
28 января 2016, 01:17
Спасибо!!!
komissarow-2010
28 января 2016, 01:17
Но есть замечания сегодня в 11:10 на карте столкнулись Москва-Сочи и Москва-Краснодар тоесть они носом столкнулись показано на карте!!! Это глюки? Или 1 вверх 2 вниз?
komissarow-2010
28 января 2016, 01:17
После столкновения они спокойно поехали дальше!!!
mityan
28 января 2016, 01:17
Роман, рисовать двухпутную ЖД - слишком пока для нас :))
Александр
28 января 2016, 01:17
я готов просто отрисовать ЖД в разных масштабах
kugel2011
28 января 2016, 01:17
СКОРО ПУСТЯТ НА КАРТУ ПАРАВОЗИКИ МЕТРО
af1461
28 января 2016, 01:17
Они же ходят один за одним каждые 1,5 - 2 минуты. Какой в этом смысл?
Комментарий удалён
komissarow-2010
28 января 2016, 01:17
Посмотрите замечание на видео!!! http://video.mail.ru/mail/roman_zigman/178/183.html
Анатолий
28 января 2016, 01:17
Огромное спасибо за сервис. А можно сообщить об ошибке. В Ростове-на-Дону, при движении поездов на юг (через о.п. Заречная) поезда уж как то совсем смещаются с колеи, возвращаются немного назад и по городу, где нет колеи едут на юг. А вообще, вещь великолепная. Спасибо.
alexbmstu
28 января 2016, 01:17
Спасибо. Интересный сервис!
Только вот на мой взгляд не хватает возможности выбирать время просмотра. Как я понял, можно смотреть только что где находится в данный момент, а не в любое время.
Александр
28 января 2016, 01:17
смысла пока не вижу, движения пока не совсем точно, вот если автор приделает служебные расписания :)
mityan
28 января 2016, 01:17
Александр,
если вы будете спамить  к каждому второму комментарию, то, при всём уважении, мы Вас забаним :))))
Александр
28 января 2016, 01:17
в смысле я спамлю? да ради Бога баньте, если вам активное обсуждение сервиса не нужно...
mityan
28 января 2016, 01:17
Обсуждение нам нужно, и мы вам рады :) Но если вы продвигаете своё мнение по поводу развития сервиса, отвечая на комментарии, которые к этому мнению совершенно не относятся, это нам представляется не очень этичным. Ваше мнение про служебное расписание мы поняли, спасибо. В его реализации есть свои плюсы и минусы, надо думать.
Александр
28 января 2016, 01:17

1. сделайте пожайлуста стрелочку что бы убирать боковую панель

2. когда на станции много поездов, невозможно увидеть все

3. многие поезда перекрываются, особенно если в них прицепные вагоны, например:

090К Жмеринка - Москва после станции Казатин-1 следует как 617Л Хмельницкий - Киев

4. время прибытия сделайте не только на конечную но и на следующую станцию

Lisovik2
28 января 2016, 01:17
А можно ли такое сделать на своем сайте? Сервис, типа этого? 
mityan
28 января 2016, 01:17
Что вы имеете в виду? :) "Типа"?
Lisovik2
28 января 2016, 01:17
Я имею ввиду, что можно ли сделать как API, разместить у себя на сайте, добавить метки и т.п.? Хотелось бы иметь такую возможность и на своем сайте. Да и многие тоже хотят :)
mityan
28 января 2016, 01:17
Мы думаем про API. Там есть много проблем, поэтому не могу сказать что-то конкретное по срокам, но в этом направлении мы скорее движемся, чем нет.
skhodnia
28 января 2016, 01:17

Недавно писал в Службу поддержки насчет API. Очень хотелось бы установить себе на сайт. Есть ли резулультаты, когда будет выложена документация?

mityan
28 января 2016, 01:17

Задача такая стоит, но она будет сделана не в ближайший месяц. Как только будет - мы Вам скажем.

Александр
28 января 2016, 01:17
при поиске рейса по номеру поезда выдаётся только один, а не все в данный момент например 001М Владивосток - Москва
Александр
28 января 2016, 01:17
а можно ещё сделать "перемотку" времени хода паровозиков, например интересно посмотреть где идёт в это время поезд, когда ты не можешь посмотреть на сайте, например ночью  - спать хочется :) а так днём перемотал ход поезда
xter
28 января 2016, 01:17
Очень порадовали этим сервисом. Респект.
Предложения:
- иконки поездов зеркально отразите для обозначения направления;
- крупные узлы для которых есть информер табло/расписания - пометьте значком-ссылкой

Спасибо. Развивайтесь!
Александр
28 января 2016, 01:17

переодически пропадают и останавливаются паровозики, помогает F5

Опера 10.50 финальная

ещё раз огромное спасибо за сервис, по возможности вишу на Паровозиках сутками :)

xter
28 января 2016, 01:17
Та же проблема на FF 3.6 с настройками Яндекса, более менее реально следить за поездом только в его персональном окошке. F5 сбивает все настойки сервиса.
szamfir
28 января 2016, 01:17

Было бы классно если правым нажатием педали мыши на поезд была бы опция "Следить за поездом" что б не передвигать карту постоянно, а она сама двигалась по ходу поезда

EldarUA
28 января 2016, 01:17

(+1)

Артём Кугель
28 января 2016, 01:17

а  на яндекс картах можно пустить  товарные поезда чтоб и за ними можно было следить

mityan
28 января 2016, 01:17
Сложно, это ж надо реальное положение их иметь, а где его взять.
zatramvaj
28 января 2016, 01:17

А можно на своём сайте разместить Паровозики, только 16 избранных маршрутов?

mityan
28 января 2016, 01:17

Извините за задержку.

API как такового пока нет, но планируется. Сообщим, как сделаем.

BogdanTereschenko
6 июля 2019, 03:13
Здравствуйте, хотел бы обратить на такую особенность или баг, которого буквально чуть больше полугода назад не было в отображении движения поездов на карте, он заключается в том, что все поезда по прямой линии движутся между станциями и на карте, это выглядит так, что поезд едет по жилым кварталам и улицам городов, хотя раньше маршрут строился по уже отрисованным жд линиям
miss.iurlova2011
8 января, 13:24
можете сделать так чтобы на карте ездили грузовые поезда