Огромное спасибо за сервис. А можно сообщить об ошибке. В Ростове-на-Дону, при движении поездов на юг (через о.п. Заречная) поезда уж как то совсем смещаются с колеи, возвращаются немного назад и по городу, где нет колеи едут на юг.
А вообще, вещь великолепная. Спасибо.
Обсуждение нам нужно, и мы вам рады :) Но если вы продвигаете своё мнение по поводу развития сервиса, отвечая на комментарии, которые к этому мнению совершенно не относятся, это нам представляется не очень этичным.
Ваше мнение про служебное расписание мы поняли, спасибо. В его реализации есть свои плюсы и минусы, надо думать.
а можно ещё сделать "перемотку" времени хода паровозиков, например интересно посмотреть где идёт в это время поезд, когда ты не можешь посмотреть на сайте, например ночью - спать хочется :) а так днём перемотал ход поезда
Очень порадовали этим сервисом. Респект. Предложения: - иконки поездов зеркально отразите для обозначения направления; - крупные узлы для которых есть информер табло/расписания - пометьте значком-ссылкой
Здравствуйте, хотел бы обратить на такую особенность или баг, которого буквально чуть больше полугода назад не было в отображении движения поездов на карте, он заключается в том, что все поезда по прямой линии движутся между станциями и на карте, это выглядит так, что поезд едет по жилым кварталам и улицам городов, хотя раньше маршрут строился по уже отрисованным жд линиям