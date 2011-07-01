Клуб Яндекс.Расписаний

Клуб Яндекс.Расписаний

Отзывы о поездах

Иногда на одном маршруте можно выбрать из нескольких поездов.

Возможно удобна будет система отзывов о поездах и определённых вагонах, т.к. вагоны могу  отличатся. Например я ехал в поезде в одну сторону в вагоне с кондиционером, а в обратную на другом поезде за туже сумму, но без кондиционера и в очень старом вагоне.

Хорошо бы при выдаче результатов показывались бы значки около номера поезда: кондиционер, есть отзывы,... очень старый (т.е. из окон дует зимой или летом не открываются окна).

Как раз можно встроить в мобильную версию расписания - "оставить отзыв", будет чем занятся во время путешествия.

Возможно для автобусов можно, что-то аналогичное придумать, но автобусы легко меняют на маршруте.

Для самолётов так же можно делать пометку, где есть интернет. Пока это редкие случаи, но ...

Так вы поможете более комфортно путешествовать.

Спасибо.

8 комментариев
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
arseniy
28 января 2016, 01:14

Есть кондей в вагноне или нет-известно заранее. Пользуйтесь таблицей

http://pass.rzd.ru/isvp/helpers/serviceClassesInfo.jsp

Дмитрий
28 января 2016, 01:14

спасибо за ссылку :-). Хотя было б удобнее видеть в результатах выдачи.

А есть где-нибудь пометка на вагоны(поезда) с разетками 220В(а то 50в для ноутбуков и тел  вредно)?

af1461
28 января 2016, 01:14

Есть больше десятка видов только купейных вагонов, и во многих из них различается расположение розеток. Понять какой именно вагон будет поставлен в конкретный состав в конкретную дату - заранее невозможно.

Александр
28 января 2016, 01:14

у каждого мнение субъективное, кому то премиумы подавай, а кому то хватит комфорта в простом купе, плацкарте

mityan
28 января 2016, 01:14

В целом мы думаем про это, но, как сказал уже Саша, это задачка, требующая лишней пары рабочих рук :) Вряд ли система отзывов появится раньше 2012 года.

Дмитрий
28 января 2016, 01:14

так же хотелось бы иметь возможность прочитать/написать отзывы о станциях, чтобы поездка была интереснее и полезнее.


Например иногда остановка бывает большая и за это время можно успеть что-то сделать(летом искупаться в ближлежайшем водоёме,... ).
Или иногда на сельских станциях продают ведро абрикосов по цене килограмма.
Некоторые станции промышляют очень вкусной вяленой рыбой и жалеешь, что некупил пива на предыдущей станции. Какие-то мёдом, орехами, поделками, вязанными вещами(даже летом) ...

Поэтому хорошо бы иметь возможность упорядочить отзывы по времени написания и соответсвенно данному времени года.

vlkostyuk
28 января 2016, 01:14

Приехал в этом году в Хохляндию к родственникам...

Итак:

30 июня 

Поезд №107/108 Астана - Киев. Прицепной вагон №27 Саратов - Киев (плацкарт). Заходишь туда - и выходишь. Жара ужасная. Кондиционера нет. Когда открывал свою полку №15 - отвалилось одно из креплений. Проводнику на людей плевать - постельное бельё выдал только через 1,5 часа после отправления. Это при том, что само отправление - в 6-52 утра, многие не спали ночь, чтобы не проспать поезд.

ps цена билета (плацкарт) в один конец - 2433 руб.

 

2 июля

Поезд №123 Киев-Одесса. ("фирменный", "Аркадия"). Ни кондиционера, ни нормального обслуживания - белье через 2 часа после отправления, старый советский вагон, в котором окно НЕ ЗАКРЫВЕТСЯ до конца (особенно это чувствовалось ночью, когда пошел дождь).

16 июля

Поезд №124 Одесса-Киев. ("фирменный", "Аркадия"). Аналогичные проблемы, только проводница выдала белье через 1 час после отправления. В туалет невозможно зайти, воняет так, что закрываешь нос. Такое чувство, что его не чистили недели две.

24 июля

Поезд №180 Киев-Полтава. Сервис в норме, только кондишэн включили через час после отправления. Могли бы и раньше. И еще один момент. На ст.Лубны поезд прибыл с опозданием на 20 минут. В результате я опоздал на последнюю маршрутку до с.Новаки и пришлось доехать на попутке до конца города, после чего 3,5 км пешком.

 

27 июля

Поезд №179 Полтава-Киев. Опоздание на ст.Лубны составило 5 минут, в Киеве достигло 45 минут.

 

31 июля - домой.

Заранее купленный билет на пзд 108 Киев - Астана. 

??????????????доколе????????????????

kadr-m-e
3 октября, 19:37
04 августа 2019 года...поезд 006 Москва - Ташкент
внешне как бы аккуратный
первое впечатление как бы фирменный
при входе чистый, обслуживание еле-еле равнодушно,
билеты обратно отдали почти со скандалом почти перед приездом ночью -
так как якобы не вернули 1 пиалушку (которую в тот момент споласкивали перед возвращением)
Вагон СВ и так как нас 5 человек - то мы как бы - почти полвагона.
Контингент в вагоне спокойный.
Обычно ассоциация вагона СВ - это что-то тихое спокойное и уютное...ЩА
Температура при отправлении в ночь - из Москвы +8 градусов (эт такой выверт погоды)
и она сохранялась такой всю дорогу - все сутки(((
Оказывается - в вагоне сломался титан - и всю дорогу не было кипятка чай попить...
а проводники соседних вагонов разорались на попытки взять у них кипяток...
Кроме того - в вагоне не было угля - и соответственно он не отапливался - и на вопрос в начальнику поезда - почему такое
безобразие - он ответил - что надо потерпеть...и они не ожидали такого холода и МОЖЕТ быть станет получше...
Но все сутки дороги - было +8 и мы реально буквально простыли - на что им наверное было мысленно чихать(((
Сразу же - в дороге - была отправлена жалоба устно на телефон РЖД (где ответили что услышали но ничем помочь не могут)
- и на сайт РЖД - на страницу "личного приема" начальника РЖД - но рассмотрение - пошло - обычным чиновничьим путем...
Причем в звонке и в письме было было спрошено : действует ли Закон о защите прав потребителей - на территории
Российской Федерации - в том числе в отношении пассажиров узбекского поезда ?
По телефону ответили - уклончиво - что ну вы ж понимаете...
Приемная РЖД перебросила без своего ответа -- письмо в Узбекское РЖД ... а те классически через месяц
ответили - классически витиевато ни о чем - на целую страницу - очень рассматривали немного поругали...
и даже ни капли не посочувствовали тому что люди мёрзли и простыли - и это - в СВ !!!
А ответа из РЖД - до сих пор - НЕТ !
Соответственно - 2 балла 