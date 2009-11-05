На западе громадным спросом пользуются поисковики по авиарейсам, которые ищут по всем авиакомпаниям, агентствам, системам бронирования и т.п. Типа Kayak и его конкурентов. Мне кажется, что такой же сервис как минимум замечательно впишется в Яндекс.Расписания, а как максимум здорово поднимет популярность ресурса.
Международных систем бронирования несколько. Сейчас Яндекс ищет рейсы только у одного партнера, который подключен только к одной системе, причем не самой лучшей. В результате, например Москва-Мадрид вместо десятков рейсов летящих по данному маршруту Яндекс показывает всего один, да и тот с ценой в 3 раза выше той по которой реально купить билет.
Разве не логично было ба расширить сервис, чтобы искать ВСЕ рейсы (и наиболее выгодные цены) и в Амадеусе и в Габриэль и в Галилеои в других системах, а не только в Сирене? Достаточно просто подключить несколько наиболее крупных агентств к вашему сервису - даже радикальных переделок кода не нужно - просто расширение поиска за счет подключения других систем. Причем все агентства за это еще и доплатить будут готовы.
Готов оказать помощь с данным вопросом (в любом виде) если появится желание, благо опыт уже есть. Только что помогал создавать точно такой же поисковик рейсов по крупнейшим билетных онлайн агентствам на базе другого сайта.