Клуб Яндекс.Расписаний

ноябрь 2009
Виджет расписаний электричек на главной странице Яндекса
Сергей С.
5 ноября 2009, 19:02

Добрый день!

У меня родилась такая идея, а почему бы не сделать виджмет расписаний, который будет показывать электрички домой и на работу по аналогии с виджетом пробок на личном маршруте. Иногда бывает очень актуально, т.к. отменят нужную электричку, а ты придешь на платформу и ждешь ее полчаса, а то и час, а просматривать каждый день расписания, вводить станцию отправления и назначения, да еще и дату - довольно долго, достаточно один раз настроить, а потом делать все одним кликом. Вот такая вот идея.

Спасибо.

6 комментариев
идеи
Вопрос
Дмитрий Крюков
5 ноября 2009, 23:36

Скорее, впрочем, риторический. Интересно, кто-нибудь из пользователей Расписаний собирался сегодня ехать крайней вечерней электричкой Москва - Крутое? О том, что её перенесли с 0.34 на 0.13 мы узнали за два часа до того, как. Еще полчаса понадобилось, чтобы изменить время на сервисе. Интересно, это хоть кому-то пригодилось? :)

4 комментария
изменения,Крутое,электрички
Любопытные расписания
Дмитрий Крюков
8 ноября 2009, 21:33

Я тут иногда сохраняю себе в специальную папочку фото забавных расписаний  - профессиональное, знаете ли. Иногда могу чем-нибудь делиться. Например, одно из любимых - вот это. Автор фото, кажется, Саша Фетисов, но могу ошибаться.

2 комментария
забавные,расписания
Поезда на карте
Дмитрий Крюков
13 ноября 2009, 14:30

Теперь на Яндекс.Расписаниях можно посмотреть маршрут любого поезда на карте!

 

Посмотреть на карту можно, кликнув на маршрут поезда, например, тут. Карту можно увеличивать до максимума. Собственно, если на каком-то масштабе вам кажется, что линия маршрута не совпадает с линией железной дороги, то на максимальном масштабе всё будет отлично :)

 


На таком уровне проработки слой железных дорог на карте появился в России впервые, а в Украине и Белоруссии - так вообще впервые, без всяких оговорок.

 

Разумеется, мы не исключаем, что из десятков тысяч станций какие-то привязались к карте неправильно, и будем благодарны за подсказки.

8 комментариев
карты,поезда
Электрички Нижнего Новгорода и Владимира
Дмитрий Крюков
18 ноября 2009, 20:17

Я тут уже в корпоративном блоге написал, но и здесь тоже обязательно стоит сказать. Мы запустили расписание пригородных поездов по Нижегородской и Владимирской областям.

 

Например, вы можете посмотреть актуальные расписания для Нижнего Новгорода тут, а для Владимира - тут.

 

Разумеется, это соединенно с другими нашими нововведениями - вот, например, маршрут пригородного поезда Сухобезводное - Лапшанга на карте.

 

Пожалуй, это первое регулярно обновляемое расписание электричек для этих регионов.

8 комментариев
нижний новгород,владимир,электрички
apple-mobile-web-app-capable
apoleshchuk
19 ноября 2009, 12:45

добавьте пожалуйста полноэкранный режим в iphone

http://developer.apple.com/safari/library/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/ConfiguringWebApplications/ConfiguringWebApplications.html#//apple_ref/doc/uid/TP40002051-CH3-SW2

1 комментарий
mobile,предложения,iphone
Расширение сервиса по поиску самолетов
Кащеев Глеб
20 ноября 2009, 14:17

На западе громадным спросом пользуются поисковики по авиарейсам, которые ищут по всем авиакомпаниям, агентствам, системам бронирования и т.п. Типа Kayak и его конкурентов. Мне кажется, что такой же сервис как минимум замечательно впишется в Яндекс.Расписания, а как максимум здорово поднимет популярность ресурса.
Международных систем бронирования несколько. Сейчас Яндекс ищет рейсы только у одного партнера, который подключен только к одной системе, причем не самой лучшей.  В результате, например Москва-Мадрид вместо десятков рейсов летящих по данному маршруту Яндекс показывает всего один, да и тот с ценой в 3 раза выше той по которой реально купить билет.


Разве не логично было ба расширить сервис, чтобы искать ВСЕ рейсы (и наиболее выгодные цены) и в Амадеусе и в Габриэль и в Галилеои в других системах, а не только в Сирене? Достаточно просто подключить несколько наиболее крупных агентств к вашему сервису - даже радикальных переделок кода не нужно - просто расширение поиска за счет подключения других систем. Причем все агентства за это еще и доплатить будут готовы.

Готов оказать помощь с данным вопросом (в любом виде) если появится желание, благо опыт уже есть. Только что помогал создавать точно такой же поисковик рейсов по крупнейшим билетных онлайн агентствам на базе другого сайта.

5 комментариев
предложения,самолеты
отмена поездов
d-crys
28 ноября 2009, 00:55

По информации сайта вести. ру ( http://www.vesti.ru/doc.html?id=328303) все поезда с лен.вокзала отменены,но на расписаниях отображается отправлен. Кому верить?

1 комментарий
жалобы,табло,опоздания