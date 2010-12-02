Добрый день,
Яндекс.Расписание - из название это всё таки, в первую очередь, расписание..
Например, если самолёт летает раз в неделю, или два раза в неделю, и эти рейсы не выпадают на "вчера. сегодня, завтра", то я его и не смогу увидеть - расписание этого рейса...
Открыв с утра Яндекс.Расписания, вы могли удивиться тому, как всё изменилось. Наш сервис изменил дизайн - и это стало, на наш взгляд, достаточно удачным итогом полугодовой работы.
Причин для редизайна было достаточно много - мы разделили виды транспорта в поиске; больше места получили автобусы, которые в последнее время растут у нас достаточно бурно.
Было исправлено несколько десятков несуразностей, на которые обращали наше внимание пользователи.
Консультации со специалистами по юзабилити помогли сделать некоторые разделы удобнее (по крайней мере, мы на это надеемся).
Мы будем рады любым комментариям, предложениям и замечаниям.
Раскрою небольшой секрет - это не последнее улучшение дизайна. Мы хотим запустить еще один важный раздел сервиса, но уже в новом году.
Привет всем!
Сегодня мы выпустили обновление приложения Яндекс.Электрички для iPhone.
Появились такие новые возможности:
- Для ближайших электричек добавлено указание времени, оставшегося до отправления.
- В меню «Настройки» добавлена форма обратной связи «Сообщить об ошибке» с возможностью отправки нам фотографии расписания на вашей станции, если его данные противоречат нашим сведениям.
- Улучшено представление информации в результатах поиска.
- Полная адаптация для iPhone 4.
Кроме этого, мы исправили ряд мелких ошибок.
Обновление доступно в App Store.
Пользуйтесь на здоровье!
Вот нашёл табло расписаний по моей платформе платформа Искра (Запорожье)
Скажите, а эти расписания учитывают такие факторы как:
- опоздания электричек и поездов
- отмену электричек из-за ремонта путей
и т.д.
Год заканчивается, основная работа уже сделана, поэтому можно позволить себе чуть-чуть расслабиться. Да и крайние дискуссии в этом клубе какие-то уж очень серьёзные.
Давайте я немного понижу градус.
В 2009, кажется, году, летом происходил небывалый вал отмен и изменений электричек на Горьковском направлении Москвы. Там и раньше-то всякое бывало, а в те дни происходило что-то странное: каждый день менялось расписание у нескольких десятков электричек; приходили новые указания, которые отменяли отданные буквально только что; приходили изменения для электричек, ушедших пять минут назад и так далее.
Тогда это кончилось большим скандалом, инициированным пассажирами, дошло чуть ли не до правительства, и ситуация нормализовалось. В этом году горьковское направление работает очень достойно, за что спасибо нашему партнёру - ЦППК.
Но несколько отмен с тех времён надолго вошли в наш фольклор. Например, была назначена электричка "До станции Купавна со всеми остановками кроме станции Купавна".
Кое-какой резон в этом был - разворот на Купавне осуществляется до платформы, поэтому пассажиров негде высаживать, но уж очень забавной была формулировка.
На основе этого изменения нами с Сашей была придумана идеальная электричка Горьковского направления. Её никогда не было, но если бы её назначили в те дни, мы бы, честное слово, не удивились.
Сферическая электричка в вакууме должна была следовать от станции Электроугли до станции Купавна. В Электроуглях тупики после платформы, поэтому сажать людей ей негде. В Купавне - до, поэтому ей негде людей высаживать. Между этими двумя станциями есть только платформа 33 км, где остановиться можно, но какой смысл, если электричка не может ни высадить кого-то, ни посадить?
Так и бороздила бы она просторы горьковского направления по своей короткой и бессмысленной орбите...
Предлагаю две идеи, которые, возможно уже публиковались тут.
- Яндекс умеет показывать примерную цену авиабилетов, а в обновлённых «Расписаниях» появилась функция «смотреть на все дни». Было бы здорово, если бы там отображалась средняя цена за всё время или, лучше, за последние полгода.
- На страничке аэропорта на картографической основные отображать пункты назначения, доступные из этого аэропорта любыми авиакомпаниями. Наглядно и понятно — куда отсюда можно улететь.
Закрывают тему контентных запусков этого года два региональных запуска. Про электрички Саша расскажет, а я скажу, что мы запустили расписание автобусов по многим маршрутам Ставропольского края - в первую очередь, по субрегиону Кавказских Минеральных Вод.
В новом дизайне, как вы могли заметить, появился отдельный таб для поиска - "автобусы". Не во всех регионах, увы, там что-то ищется, но количество мест, где ищется, с каждым месяцем увеличивается. Вот и теперь жителям и гостям Ставропольского края будет полегче.
Вот, например, расписание автовокзала Пятигорска. Вот, например, автобусы из Кисловодска в Георгиевск.
В осуществлении этого проекта нам помог наш партнёр - компания "Кавминводыавто". Спасибо!
Вчера на нашем сервисе появились расписания электричек по новому региону: Новосибирской области. Теперь наши пользователи могут посмотреть обновляемые расписания всех станций и остановочный пунктов по всем линиям области - от Татарска до Болотного, от Новосибирска до Черепаново и Тогучина.
Набор вариантов просмотра расписания традиционен - поиск от станции до станции, расписание по станции, схема направления, мобильная версия, виджет для главной страницы Яндекса. Расписания автоматически доступны и в версии для iPhone.
В расписания вносятся постоянные и временные изменения, наприме уже доступна информация по отменам нескольких электричек в новогодние праздничные дни, когда традиционно большинство пассажиров сидит дома и поезда ходят пустыми.
Информация подготовлена вместе с нашим новым партнером - ОАО "Экспресс-Пригород".
Новосибирская область стала 36-м регионом, для которого сервис Яндекс.Расписания поддерживает данные о пригородных поездах и электричках. Вот их полный список:
Россия
Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Московская, Нижегородская (кроме Мурома), Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская (с Нижним Тагилом), Тверская (с Бологое, Ржевом и Сонково), Тульская (с Узловой), Тюменская, Ульяновская и Ярославская области, республики Башкортостан и Мордовия, часть республики Татарстан (Набережные Челны)
Украина
Днепропетровская (с Кривым Рогом), Запорожская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Черкасская (с Христиновкой) и Херсонская области, республика Крым.
Казахстан
Акмолинская (Астана), Алматинская и Карагандинская области
Армения
Литва
все направления (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шауляй)
В следующем году мы надеемся расширить этот список.
http://rasp.yandex.ru/thread/020SA_tis
Про остальные места не скажу, скажу только про Воронеж и Ростов.
Воронеж: Когда поезд проходит узел на станции Отрожка (не доходя до отметки станции на схеме), он идёт по кратчайшему пути, сразу налево(на юг).
Ростов-на-Дону:В черте города поезд идёт через Стеклозавод, Красный Аксай, Развилку, Ордоникидзе, Сельмаш, Ростов-Товарный, Микояна, Рабочий Городок, Зоосад и прибывает на Ростов-Главный.
Очень много писем в обратную связь с вопросами о задержках поездов и самолётов в Москве (и не только).
Мы делаем всё, что можем (см. информационную страницу), но мы тоже не волшебники. Если не работают сайты аэропортов и перевозчиков, то и у нас, как правило, нет секретных рубильников. Основная оперативная информация, которая поступает - из обратной связи и репортажей с мест (кое-где у нас сейчас тоже свои люди).
Но, увы, оптимального рецепта сейчас нет. Пробуйте дозвониться до своей авиакомпании, до вокзала и т.д. Всё новое, что нам сообщают, мы добавляем на страницу.
В качестве небольшой подсказки - вот тут могут быть достаточно качественные данные о рейсах иностранных авиакомпаний. По приведённой ссылке - для Шереметьево.
Всех с наступающим!
Хотелось бы видеть сводное расписание по вокзалу - с временем прибытия, стоянки и отправления
Многие уже разъезжаются, поэтому напишу небольшое поздравление с наступающим новым годом сейчас.
Весь этот год мы работали для вас (впрочем, нам самим тоже было очень интересно), и, вроде бы, нам удавалось регулярно приносить людям пользу.
Пожалуй, этот год, помимо запусков и удач, будет вспоминаться прежде всего из-за погодных неурядиц: в нашем, центральном регионе России сначала были заморозки, потом на авиацию повлиял вулкан Эйяфьятлайокудль, потом была аномальная жара и пожары, теперь вот - обледенения и массовые задержки авиарейсов под новый год. Каждый раз это влияло на работу транспорта, каждый раз мы старались как-то донести до пользователей актуальную информацию, хотя иной раз раз в такой ситуации найти официальные данные было достаточно тяжело. Надеемся, эта работа была полезной для наших пользователей.
Впрочем, хорошего было в любом случае больше.
В следующем году мы планируем продолжать развиваться. Направления, в общем, понятны - авиация, автобусы; да и другие виды транспорта мы в обиду не дадим :)
Во время праздников специальная дежурная группа будет отслеживать ситуацию с авиацией и отменами электричек - начало 2011 года обещает много новшеств в расписании. Следите за информацией на наших страницах.
С новым годом! Хороших вам поездок и всего наилучшего вам и вашим близким! Увидимся в 2011 году.