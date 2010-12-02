Открыв с утра Яндекс.Расписания, вы могли удивиться тому, как всё изменилось. Наш сервис изменил дизайн - и это стало, на наш взгляд, достаточно удачным итогом полугодовой работы.

Причин для редизайна было достаточно много - мы разделили виды транспорта в поиске; больше места получили автобусы, которые в последнее время растут у нас достаточно бурно.

Было исправлено несколько десятков несуразностей, на которые обращали наше внимание пользователи.

Консультации со специалистами по юзабилити помогли сделать некоторые разделы удобнее (по крайней мере, мы на это надеемся).

Мы будем рады любым комментариям, предложениям и замечаниям.

Раскрою небольшой секрет - это не последнее улучшение дизайна. Мы хотим запустить еще один важный раздел сервиса, но уже в новом году.