На Октябрьской железной дороге начал курсировать новый скоростной электропоезд повышенной комфортности по маршруту Санкт-Петербург - Бологое. Электропоезд будет эксплуатироваться в режиме скорого поезда местного назначения. Стоимость билета составит 104 рубля 20 копеек, время в пути - 3 часа 50 минут. Электропоезд будет отправляться с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 7.20 и прибывать в Бологое в 11.10. На маршруте предусмотрены остановки в Чудово, Малой Вишере, Боровенке, Окуловке, Угловке. Время отправления поезда из Бологого - 17.30, время прибытия в Санкт-Петербург - 21.16. Новый электропоезд будет курсировать 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам.