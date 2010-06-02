Клуб Яндекс.Расписаний

июнь 2010
Скоростной электропоезд Санкт-Петербург - Бологое ???
Удалённый пользователь
2 июня 2010, 18:24

 

На Октябрьской железной дороге начал курсировать новый скоростной электропоезд повышенной комфортности по маршруту Санкт-Петербург - Бологое. Электропоезд будет эксплуатироваться в режиме скорого поезда местного назначения. Стоимость билета составит 104 рубля 20 копеек, время в пути - 3 часа 50 минут. Электропоезд будет отправляться с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 7.20 и прибывать в Бологое в 11.10. На маршруте предусмотрены остановки в Чудово, Малой Вишере, Боровенке, Окуловке, Угловке. Время отправления поезда из Бологого - 17.30, время прибытия в Санкт-Петербург - 21.16. Новый электропоезд будет курсировать 4 раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам. 

 

5 комментариев
Расписание поездов по вокзалу
Александр
6 июня 2010, 16:50

было бы удобно ещё сделать "Общее" со временем прибытия, стоянки и отправлением. а не только раздельно "Прибытие" "Отправление"

и ещё в расписании по поезду хорошо бы видеть километраж, как общий так и между станциями

4 комментария
Усовершенствование системы
Удалённый пользователь
15 июня 2010, 13:08

Должен отметить, что сервис лучше, чем на других сайтах хотя бы тем, что информация обновляется своевременно. Очень неудобным нашёл механику взаимодействия системы с пользователем. По сему есть некоторые пожелания.

1. Составляет проблему узнать цену билета. Хотелось бы что бы в соостветствующем поле показывалась цена всегда, не зависимо от наличия, с вариантами с постелью/без постели.

2. Очень трудно подобрать вариант с пересадкой. В сервисе предлагается два - три варианта, вто время, как, посортировав вручную информацию, нашёл ещё около десятка вариантов.

3. Плохо, что не показываеются промежутки между пересадками, только границы потерь - 2..23 часа.

4. В конце концов, можно подумать о более расширенном интерфейсе, с возможностью отключения опций.

 

Прошу высказать мнения по этому поводу.

1 комментарий
Электрички Украины и Армении - на Яндекс.Расписаниях!
Александр
25 июня 2010, 16:07

География сервиса Яндекс.Расписания продолжает расширяться. На этот раз мы представляем расписания электричек (пригородных поездов) в других странах.

 

Нашим пользователям наверняка окажутся полезными расписания по южным областям Украины - Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, а таже Крыму:

 

Одесса
Белгород-Днестровское, Котовское, Колосовское направления

Николаев
Каховское, Долинское, Колосовское направления

Херсон
Джанкойское направление

Знаменка
Александрийское, Кировоградское, Долинское, Шевченковское направления

Смела (им.Т.Шевченко)
Знаменское, Гребенковское, Мироновское, Помошнянское направления

Христиновка
Цветковское, Уманское, Винницкое, Казатинское направления, Гайворонская УЖД

Симферополь и Крым
Севастопольское, Евпаторийское, Мелитопольское, Херсонское, Керченское направления


Кроме того, впервые в Интернете мы представляем полное подробное расписание по всем железным дорогам Армении:

Ереван
Араратское, Гюмрийское, Разданское направления

6 комментариев
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Возможно ли сделать так, чтобы расписания тебя "помнили"?
Станислав Клинков
26 июня 2010, 01:09

Часто заглядываю на "Яндекс.Расписания" для того, чтобы убедиться что на электричках по моему направлению нет отмен и/или других изменений. Например, перед выходом с работы делаю запрос по параметрам "Ленинградское направление", "Рижская -> Химки".

Так вот, поскольку я как пользователь уже авторизован на "Яндексе" (имею Яндекс.Паспорт), то почему бы мне в подсказках отображать не рандомные значения, а те, по которым я чаще всего осуществляю поиск? Другими словами, если я зашел на расписания под своим логином (а не как анонимус™), пусть бы в форме ввода либо в подсказках уже фигурировали "Химки", "Рижская"; а не какие-то там "Москва", "Петушки".

Реально ли такое воплотить в PHP-коде? Если да, было бы намного удобней.

6 комментариев
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