Должен отметить, что сервис лучше, чем на других сайтах хотя бы тем, что информация обновляется своевременно. Очень неудобным нашёл механику взаимодействия системы с пользователем. По сему есть некоторые пожелания.

1. Составляет проблему узнать цену билета. Хотелось бы что бы в соостветствующем поле показывалась цена всегда, не зависимо от наличия, с вариантами с постелью/без постели.

2. Очень трудно подобрать вариант с пересадкой. В сервисе предлагается два - три варианта, вто время, как, посортировав вручную информацию, нашёл ещё около десятка вариантов.

3. Плохо, что не показываеются промежутки между пересадками, только границы потерь - 2..23 часа.

4. В конце концов, можно подумать о более расширенном интерфейсе, с возможностью отключения опций.

Прошу высказать мнения по этому поводу.