Мы тут провели небольшую экспансию за рубеж и теперь на Яндекс.Расписаниях показываем информацию об электричках и дизель-поездах Литвы.

Это во многом экспериментальная попытка, но, мы надеемся, что она придётся по душе жителям Литвы и путешественникам. Устройство железных дорог в Литве отличается от принятого в России: там больше не электричек, а "дизелей" (дизель-поездов); кроме того, там нет привычного для российских вокзалов деления на направления. Так что кое-какие направления в Вильнюсе нам пришлось изобретать исходя из здравого смысла: надеюсь, пользоваться ими будет удобно.

Еще одна составляющая эксперимента - поиск понимает названия станций и на русском, и на литовском языках. Например, маршрут из Вильнюса в Тракай можно запросить и так, и так.

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