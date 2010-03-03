Почему нельзя найти станции абхазии??
Мы тут провели небольшую экспансию за рубеж и теперь на Яндекс.Расписаниях показываем информацию об электричках и дизель-поездах Литвы.
Это во многом экспериментальная попытка, но, мы надеемся, что она придётся по душе жителям Литвы и путешественникам. Устройство железных дорог в Литве отличается от принятого в России: там больше не электричек, а "дизелей" (дизель-поездов); кроме того, там нет привычного для российских вокзалов деления на направления. Так что кое-какие направления в Вильнюсе нам пришлось изобретать исходя из здравого смысла: надеюсь, пользоваться ими будет удобно.
Еще одна составляющая эксперимента - поиск понимает названия станций и на русском, и на литовском языках. Например, маршрут из Вильнюса в Тракай можно запросить и так, и так.
Расписание всегда актуально и доступно на веб-сервисе и в его мобильной версии. Пользуйтесь на здоровье!
Мне кажется, было бы полезным иметь раздел в котором можно было бы поделиться со своим опытом касательно пересадок в больших хабах-аэропортах, как российских так и зарубежных. Например, в Домодедово, прилетая конкретно из Самары, практически сразу попадаешь на стойки регистрации зарубежных компаний, что очень удобно, а в том же Шереметьево-2 о трансфере узнаешь по бумажечкам, распечатанным на принтере. Другой пример, мало кто знает, что для транзитных пассажиров в Пулково есть бесплатный трансфер до международного терминала. В лучшем случае попадаешь к официальным таксистам, а так могут и "бомбилы развести" рублей на тысячу. В обратном же направлении из межд. в российский терминал идет комфортабельный Икарус-"гармошка" ,если не ошибаюсь №13, просторный для чемоданов и стоящий копейки. Ну и т.д.
А еще более замечательно, еслы бы эта информация каким-то образом бы обобщалась нашим любимым Яндексом и модерировалась бы по названиям и странам. Вот
Уважаемые модераторы! Какая то путаница со скоростными поездами на маршруте Москва-СПБ. РЖД назначает новые Сапсаны <http://press.rzd.ru/isvp/
Экспериментируем с автобусами - на этот раз в Республике Удмуртия, совместно с Автовокзалами Удмуртии (за что им большое спасибо).
Вот, например, завтрашнее расписание из Сарапула в Ижевск. Как видите, есть и расписание, и цена проезда. Маршрута движения автобуса по карте пока нет - это отдельная, сложная и интересная задача.
Вот расписание автостанции райцентра Кез. В России пока только зарождается представление расписаний автобусов в интернете и построение маршрутов. Надеемся, нам удастся поучаствовать в этом процессе, и на нашем сервисе появится больше автобусов, хороших и разных.
Хотелось бы, чтобы пользователям предоставлялось возможность самостоятельно выбрать время пересадки (а не от 2 до 23 часов)
По многочисленным просьбам пользователей, сервис «Яндекс.Расписания» стал показывать цены проездных (абонементных) билетов на проезд в электричках в пригородных зонах Москвы и Санкт-Петербурга, включая «вылетные» участки во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях.
У нас можно узнать цену наиболее востребованных типов проездных билетов - на 5, 10, 15, 20, 25 дней, а также 1 месяц или только будние дни месяца. Кроме того, теперь «Яндекс.Расписания» показывают и тарифы на поезда «Спутник» и «Экспресс» – причем как обычные разовые, так и абонементные.
Точные цены абонементных билетов доступны не только в пределах конкретного направления, но и на сложных сквозных маршрутах вроде Одинцово-Подольск или Царицыно-Волоколамск.
Теперь наши пользователи, часто пользующиеся электричкой, смогут оценить свои затраты на проезд не выходя из дома, выбрать нужный вариант билета и потом просто приобрести его в кассе, не теряя времени на чтение сложных таблиц, которые сейчас вывешены даже далеко не на каждом остановочном пункте.
Счастливого пути!
Неплохо было бы добавить список с избранными маршрутами.
Многим, кто ежедневно ездит на электричках, была бы полезна данная функция,
т.к. приходится проделывать одни и те же действия по несколько раз в день.
В замечательном сервисе «Яндекс.Расписания» я чаще всего ищу билеты между Петербургом и Москвой.
Замечательный сервис «Яндекс.Расписания» выдаёт мне обычно табличку, в которой добрые полсотни вариантов.
А мне из них интересны только те, что стоят не больше 1000 р., являются плацкартом, выезжают не раньше 21:00 и прибывают не позже 9:00 на следующий день. Как бы мне сообщить замечательному сервису «Яндекс.Расписания» свои параметры поиска?
Может, сделаете «расширенный поиск» или возможность фильтровать результаты по таким-то критериям?
И было бы совсем трогательно, если бы мои критерии ещё и запоминались! (Например, профили, как в архиваторе WinRAR, кто знает)
В связи со вводом нового расписания скоростных поездов "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург, с 5 апреля 2010 г. значительно изменяется расписание движения электропоездов на участках:
- Москва - Клин - Тверь (Конаково)
- Тверь - Бологое (Торжок)
- Бологое - Малая Вишера
- Санкт-Петербург - Малая Вишера
На Ленинградском направлении (Москва-Тверь) изменяется расписание примерно 30% электричек, а всего по новому расписанию пойдут около 140 поездов.
Новое расписание доступно на страницах нашего сервиса. Для удобства, рекомендуем пользоваться поиском электричек между нужными станциями, указав в поле "дата" 5 апреля или более позднюю дату.
Будьте внимательны при планировании поездок!
Мы запустили на Яндекс.Расписаниях конвертор валют. Теперь на выдаче, скажем, Москва - Одесса можно узнать, что билет в плацкартный вагон на 5 апреля стоит не только 1616 российских рублей, но и примерно 432 гривны, 8014 тенге и 163 349 белорусских рублей. Переключатель цен находится рядом с переключателем времени.
Необходимо иметь в виду, что цены конвертируются по курсам центральных банков соответствующих стран. К сожалению, мы никак не можем гарантировать продажу вам билетов точно за эту сумму, если вы находитесь, например, в Казахстане - окончательная цена зависит от курса перевозчика, агентства и еще ряда факторов. Но в большинстве случаев она будет примерно такой - это точно.
Также можно сравнивать цены в долларах США и в Евро.
В качестве следующего шага мы подумываем показывать цены по умолчанию в валюте той страны, которую указал пользователь как свою (или как определился по IP-адресу). Если у вас есть возражения против этой идеи - напишите нам, пожалуйста.