Клуб Яндекс.Расписаний

март 2010
Абхазия
irinapuh
3 марта 2010, 13:11

Почему нельзя найти станции абхазии??

2 комментария
Электрички и дизеля Литвы - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
4 марта 2010, 18:20

Мы тут провели небольшую экспансию за рубеж и теперь на Яндекс.Расписаниях показываем информацию об электричках и дизель-поездах Литвы.

Это во многом экспериментальная попытка, но, мы надеемся, что она придётся по душе жителям Литвы и путешественникам. Устройство железных дорог в Литве отличается от принятого в России: там больше не электричек, а "дизелей" (дизель-поездов); кроме того, там нет привычного для российских вокзалов деления на направления. Так что кое-какие направления в Вильнюсе нам пришлось изобретать исходя из здравого смысла: надеюсь, пользоваться ими будет удобно.

Еще одна составляющая эксперимента - поиск понимает названия станций и на русском, и на литовском языках. Например, маршрут из Вильнюса в Тракай можно запросить и так, и так.

Расписание всегда актуально и доступно на веб-сервисе и в его мобильной версии. Пользуйтесь на здоровье!

3 комментария
расписания,дизель-поезда,Литва,электрички
Гид по аэропортам
Ильдар Ш
8 марта 2010, 12:13

Мне кажется, было бы полезным иметь раздел в котором можно было бы поделиться со своим опытом касательно пересадок в больших хабах-аэропортах, как российских так и зарубежных. Например, в Домодедово, прилетая конкретно из Самары, практически сразу попадаешь на стойки регистрации зарубежных компаний, что очень удобно, а в том же Шереметьево-2 о трансфере узнаешь по бумажечкам, распечатанным на принтере. Другой пример, мало кто знает, что для транзитных пассажиров в Пулково есть бесплатный трансфер до международного терминала. В лучшем случае попадаешь к официальным таксистам, а так могут и "бомбилы развести" рублей на тысячу. В обратном же направлении из межд. в российский терминал идет комфортабельный Икарус-"гармошка" ,если не ошибаюсь №13, просторный для чемоданов и стоящий копейки. Ну и т.д.

А еще более замечательно, еслы бы эта информация каким-то образом бы обобщалась нашим любимым Яндексом и модерировалась бы по названиям и странам. Вот

1 комментарий
Сапсан
stas-rostov2008
8 марта 2010, 12:13

Уважаемые модераторы! Какая то путаница со скоростными поездами на маршруте Москва-СПБ. РЖД назначает новые Сапсаны <http://press.rzd.ru/isvp/public/press?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=74091> .... В расписание же выдаётся и Невский экспресс, и Аврора, и Сапсан и всё в одно время////

Немножко автобусов на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
10 марта 2010, 19:12

Экспериментируем с автобусами - на этот раз в Республике Удмуртия, совместно с Автовокзалами Удмуртии (за что им большое спасибо).

 

Вот, например, завтрашнее расписание из Сарапула в Ижевск. Как видите, есть и расписание, и цена проезда. Маршрута движения автобуса по карте пока нет - это отдельная, сложная и интересная задача.

 

Вот расписание автостанции райцентра Кез. В России пока только зарождается представление расписаний автобусов в интернете и построение маршрутов. Надеемся, нам удастся поучаствовать в этом процессе, и на нашем сервисе появится больше автобусов, хороших и разных.

3 комментария
Удмуртия,Автобусы,расписания
Время пересадки
Удалённый пользователь
16 марта 2010, 13:28

Хотелось бы, чтобы пользователям предоставлялось возможность самостоятельно выбрать время пересадки (а не от 2 до 23 часов)

1 комментарий
Тарифы на абонементные билеты - на Яндекс.Расписаниях
Александр
18 марта 2010, 11:17

По многочисленным просьбам пользователей, сервис «Яндекс.Расписания» стал показывать цены проездных (абонементных) билетов на проезд в электричках в пригородных зонах Москвы и Санкт-Петербурга, включая «вылетные» участки во Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской и Тверской областях.




У нас можно узнать цену наиболее востребованных типов проездных билетов - на 5, 10, 15, 20, 25 дней, а также 1 месяц  или только будние дни месяца. Кроме того, теперь  «Яндекс.Расписания» показывают и тарифы на поезда «Спутник» и «Экспресс» – причем как обычные разовые, так и абонементные.

Точные цены абонементных билетов доступны не только в пределах конкретного направления, но и на сложных сквозных маршрутах вроде Одинцово-Подольск или Царицыно-Волоколамск.

Теперь наши пользователи, часто пользующиеся электричкой, смогут оценить свои затраты на проезд не выходя из дома, выбрать нужный вариант билета и потом просто приобрести его в кассе, не теряя времени на чтение сложных таблиц, которые сейчас вывешены даже далеко не на каждом остановочном пункте.


Счастливого пути!

Избранные маршруты
Владислав
21 марта 2010, 21:28



Неплохо было бы добавить список с избранными маршрутами.
Многим, кто ежедневно ездит на электричках, была бы полезна данная функция,
т.к. приходится проделывать одни и те же действия по несколько раз в день.



 

3 комментария
Фильтр по времени отправления/прибытия и по цене
dvorkin-m
24 марта 2010, 16:21

В замечательном сервисе «Яндекс.Расписания» я чаще всего ищу билеты между Петербургом и Москвой.

Замечательный сервис «Яндекс.Расписания» выдаёт мне обычно табличку, в которой добрые полсотни вариантов.

А мне из них интересны только те, что стоят не больше 1000 р., являются плацкартом, выезжают не раньше 21:00 и прибывают не позже 9:00 на следующий день. Как бы мне сообщить замечательному сервису «Яндекс.Расписания» свои параметры поиска?

Может, сделаете «расширенный поиск» или возможность фильтровать результаты по таким-то критериям?

И было бы совсем трогательно, если бы мои критерии ещё и запоминались! (Например, профили, как в архиваторе WinRAR, кто знает)


3 комментария
Изменения в расписании электричек на линии Москва-Петербург с 5 апреля
Александр
28 марта 2010, 17:12

В связи со вводом нового расписания скоростных поездов "Сапсан" по маршруту Москва - Санкт-Петербург, с 5 апреля 2010 г. значительно изменяется расписание движения электропоездов на участках:



На Ленинградском направлении (Москва-Тверь) изменяется расписание примерно 30% электричек, а всего по новому расписанию пойдут около 140 поездов.

Новое расписание доступно на страницах нашего сервиса. Для удобства, рекомендуем пользоваться поиском электричек между нужными станциями, указав в поле "дата" 5 апреля или более позднюю дату.


Будьте внимательны при планировании поездок!

Конвертор валют
Дмитрий Крюков
30 марта 2010, 15:04

Мы запустили на Яндекс.Расписаниях конвертор валют. Теперь на выдаче, скажем, Москва - Одесса можно узнать, что билет в плацкартный вагон на 5 апреля стоит не только 1616 российских рублей, но и примерно 432 гривны, 8014 тенге и 163 349 белорусских рублей. Переключатель цен находится рядом с переключателем времени.

Необходимо иметь в виду, что цены конвертируются по курсам центральных банков соответствующих стран. К сожалению, мы никак не можем гарантировать продажу вам билетов точно за эту сумму, если вы находитесь, например, в Казахстане - окончательная цена зависит от курса перевозчика, агентства и еще ряда факторов. Но в большинстве случаев она будет примерно такой - это точно.

Также можно сравнивать цены в долларах США и в Евро.

В качестве следующего шага мы подумываем показывать цены по умолчанию в валюте той страны, которую указал пользователь как свою (или как определился по IP-адресу). Если у вас есть возражения против этой идеи - напишите нам, пожалуйста.

7 комментариев
конвертор валют,гривны,тенге,цены