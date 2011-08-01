Клуб Яндекс.Расписаний

август 2011
Поиск электричек по дате в мобильной версии
Удалённый пользователь
1 августа 2011, 20:13
В мобильной Расписаний версии есть возможность найти ближайшие электрички, электрички на сегодняшний день и все электрички. Добавьте, пожалуйста, возможность искать по конкретной дате, как в полной версии.
2 комментария
мобильная версия,электрички
Новая страница информеров
Дмитрий Крюков
12 августа 2011, 15:33

Мы сделали новую страницу информеров - http://rasp.yandex.ru/informers/. Теперь, если вы хотите установить куда-то информер Яндекс.Расписаний по вокзалу/аэропорту/автостанции, то вы можете сами выбрать все нужные параметры.

 

Мы, конечно, не раскрываем обычно наших планов, но скоро на этой странице появятся еще информеры пункт-пункт. А пока протестируйте этот

6 комментариев
автостанция,вокзал,информер,аэропорт,расписания
Табло не работает?
Максим
22 августа 2011, 18:59

Здравствуйте! А почему не работает табло, а именно строки "Прибыл, отправлен" (ЖД)?

4 комментария
Информеры "Город - Город" и "Станция - Станция"
Дмитрий Крюков
22 августа 2011, 19:05

Как мы и обещали, запустились принципиально новые для сервиса "Яндекс.Расписания" информеры - теперь вы можете установить себе на сайт не только информер расписания по станции, но и информер "Как проехать от города А в город В".

Получить их можно там же, где и раньше - на странце http://rasp.yandex.ru/informers/. Для настройки информеров нового типа нужно выбрать заголовок "Расписание по направлению".

Если вам нужен информер не от города, а от конкретной станции (это часто нужно для электричек), то такая возможность при настройке тоже есть.

Пользуйтесь! Об ошибках рассказывайте нам - например, если у вас воспроизводится мистический баг с непоказом саггестов названий городов, о котором нам сообщили несколько пользователей, но который мы не смогли воспроизвести у себя ни в каких условиях. Победим и его.

3 комментария
информеры,расписания
Первые украинские автобусы на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
25 августа 2011, 17:39

Впервые на Яндекс.Расписаниях появились автобусы Украины: совместно с нашими партнёрами из портала Bus.com.ua мы запустили первые несколько автовкзалов: автовокзал и автостанцию №8 города Львова; автовокзал Привоз и автокассу компании "Автолюкс" на центральном автовокзале Одессы; а также Южный и Западный автовокзалы Донецка.

Можно посмотреть расписание по автовокзалу и найти в поиске Яндекс.Расписаний нужный маршрут - вот, например, из Львова в Одессу.  Можно также посмотреть маршрут конкретного автобуса - вот, к примеру, Одесса - Татарбунары.

 

 

Пока это только первый шаг для проекта. В дальнейшем мы планируем расширить функционал: добавить новые автовокзалы, добавить цены на билеты, показывать маршруты на карте; возможно, дать возможность пользователю приобрести электронный билет на автобус. Ну, а с этого мы начинаем.

4 комментария
украина,Автобусы,расписания
Сообщение электропоездов по Вокзалу Мичуринск-Уральский
Удалённый пользователь
31 августа 2011, 16:08

Скажите, пожалуйста, когда на сервисе Я.Расписания появится информация об электропоездах Мичуринского отделения ЮВЖД?

1 комментарий