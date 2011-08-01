Как мы и обещали, запустились принципиально новые для сервиса "Яндекс.Расписания" информеры - теперь вы можете установить себе на сайт не только информер расписания по станции, но и информер "Как проехать от города А в город В".

Получить их можно там же, где и раньше - на странце http://rasp.yandex.ru/informers/. Для настройки информеров нового типа нужно выбрать заголовок "Расписание по направлению".

Если вам нужен информер не от города, а от конкретной станции (это часто нужно для электричек), то такая возможность при настройке тоже есть.

Пользуйтесь! Об ошибках рассказывайте нам - например, если у вас воспроизводится мистический баг с непоказом саггестов названий городов, о котором нам сообщили несколько пользователей, но который мы не смогли воспроизвести у себя ни в каких условиях. Победим и его.