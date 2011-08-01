Мы сделали новую страницу информеров - http://rasp.yandex.ru/informers/. Теперь, если вы хотите установить куда-то информер Яндекс.Расписаний по вокзалу/аэропорту/автостанции, то вы можете сами выбрать все нужные параметры.
Мы, конечно, не раскрываем обычно наших планов, но скоро на этой странице появятся еще информеры пункт-пункт. А пока протестируйте этот
Здравствуйте! А почему не работает табло, а именно строки "Прибыл, отправлен" (ЖД)?
Как мы и обещали, запустились принципиально новые для сервиса "Яндекс.Расписания" информеры - теперь вы можете установить себе на сайт не только информер расписания по станции, но и информер "Как проехать от города А в город В".
Получить их можно там же, где и раньше - на странце http://rasp.yandex.ru/informers/. Для настройки информеров нового типа нужно выбрать заголовок "Расписание по направлению".
Если вам нужен информер не от города, а от конкретной станции (это часто нужно для электричек), то такая возможность при настройке тоже есть.
Пользуйтесь! Об ошибках рассказывайте нам - например, если у вас воспроизводится мистический баг с непоказом саггестов названий городов, о котором нам сообщили несколько пользователей, но который мы не смогли воспроизвести у себя ни в каких условиях. Победим и его.
Впервые на Яндекс.Расписаниях появились автобусы Украины: совместно с нашими партнёрами из портала Bus.com.ua мы запустили первые несколько автовкзалов: автовокзал и автостанцию №8 города Львова; автовокзал Привоз и автокассу компании "Автолюкс" на центральном автовокзале Одессы; а также Южный и Западный автовокзалы Донецка.
Можно посмотреть расписание по автовокзалу и найти в поиске Яндекс.Расписаний нужный маршрут - вот, например, из Львова в Одессу. Можно также посмотреть маршрут конкретного автобуса - вот, к примеру, Одесса - Татарбунары.
Пока это только первый шаг для проекта. В дальнейшем мы планируем расширить функционал: добавить новые автовокзалы, добавить цены на билеты, показывать маршруты на карте; возможно, дать возможность пользователю приобрести электронный билет на автобус. Ну, а с этого мы начинаем.
Скажите, пожалуйста, когда на сервисе Я.Расписания появится информация об электропоездах Мичуринского отделения ЮВЖД?