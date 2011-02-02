Как-то раз, много лет назад, будущему руководителю сервиса Яндекс.Расписания Дмитрию Крюкову привезли из Брянска сувенир - книжечку с расписанием местных пригородных поездов. Дмитрий тогда потратил три лекции, пытаясь нарисовать, основываясь на данных этой книжечки, схему Брянского железнодорожного узла. До конца так и не получилось: всё время какое-нибудь одно направление обязательно не сходилось. Увы, те рисунки пока не найдены, поэтому нет возможности понять: то ли в книжке были ошибки, то ли Дмитрий избрал неправильный метод.

И вот недавно мы добавили на сервис сразу несколько новых регионов (пригородных зон) - Мурманск, Петрозаводск, Псков, Великие Луки, Смоленск, Фаянсовая (Киров-калужский), Орёл, Льгов, Курск и Брянск. Естественно, пришлось основательно разобраться с особенностями маршрутов электричек и пригородных поездов там, в том числе нарисовали и схему того самого Брянского железнодорожного узла.

Пожалуй, это самый сложный узел на железных дорогах России. Он представляет собой два кольца в виде "восьмерки", к которым примыкают 7 радиальных железнодорожных линий - с Москвы, Еленского, Орла, Киева, Унечи, Смоленска и Вязьмы. Особенность схемы в том, что северное (большое) кольцо позволяет двухстороннее движение поездов, а южное (малое) - одностороннее, и поезда по нему ходят только против часовой стрелки.

Главный вокзал Брянска - вокзал станции Брянск-Орловский - расположен около перемычки между кольцами, но все же на путях большого (северного) кольца. В результате электрички в сторону Сухиничей и Дятьково (на северные лучи узла) могут ехать как по правой стороне кольца (через Полпинскую), так и по левой (через Мальцевскую-Урицкий). Эта возможность активно используется.

Южное кольцо, как уже говорилось, является односторонним. С платформы "Пост Брянск-Южный", находящейся в самой дальней его точке, можно уехать как на Суземку (на поездах Брянск-Суземка), так и на Брянск (на поездах Унеча-Брянск). Причем в обоих случаях ехать придется в одну и ту же сторону. Встречные поезда (Суземка-Брянск и Брянск-Унеча) через эту платформу не проходят вообще.

Есть даже специальная кольцевая электричка Брянск-Брянск, которой пользуются в основном железнодорожники при проезде на работу и обратно.

На самом деле, строение узла гораздо сложнее - на нашей схеме нет линий, по которым ходят только грузовые поезда. Нет и временно не действующего восточного обхода узла, который превращает схему в настоящий лабиринт.

Вот как это выглядит на самом деле: