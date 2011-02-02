Клуб Яндекс.Расписаний

февраль 2011
Новая автостанция в Екатеринбурге
Дмитрий Крюков
2 февраля 2011, 16:04

Мы добавили на Яндекс.Расписание данные по еще одной автостанции Екатеринбурга - той, которая находится прямо в здании железнодорожного вокзала Екатеринбург-Пассажирский.

Оттуда осуществляются рейсы в Качканар и Тюмень. Расписание по автостанции можно посмотреть тут, а сесть на эти автобусы можно также на южном автовокзале Екатеринбурга.

Разумеется, есть эти рейсы и в поиске - к примеру, вот как можно добраться из Качканара в Тюмень.

Данные предоставлены компанией "Урал-Экспресс".

екатеринбург,качканар,Автобусы,расписания
Электрички Киева и нескольких областей Украины
Александр
3 февраля 2011, 18:20

В прошлом году стартовало украинское направление нашего сервиса. Первой ласточкой была Одесская железная дорога, затем появилась и Приднепровская - фактически, весь юг Украины. Но наиболее оживленное пригородное движение существует вокруг столицы: примерно 300 электричек в сутки обслуживают Киев и его окрестности.

Сегодня мы рады представить Вам расписание электричек и пригородных поездов Киева, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областей Украины. Это 40 направлений девяти пригородных зон - Киевской, Черниговской, Конотопской, Коростеньской, Житомирской, Шепетовской, Хмельницкой, Жмеринской и Казатинской.

Благодаря нашему партнеру - Юго-Западной железной дороге, в расписание вносится информация о постоянных и временных изменениях, например таких как отправка дневных электропоездов с Киева-Петровки вместо главного вокзала по причине ремнонта путей.

Расписание доступно как в поиске или в виде таблиц расписания по станции, так и в мобильной версии и бесплатном приложении "Яндекс.Электрички" для iPhone.

Счастливого пути!

5 комментариев
Самолётики и Паровозики во всесь экран
Александр
13 февраля 2011, 18:42
А можно добавить функцию к этому сервису - разворачивание карты во весь экран? с подгонкой по разрешению монитора?
2 комментария
идеи
Это интересно: Брянский ж/д узел
Александр
16 февраля 2011, 19:07

Как-то раз, много лет назад, будущему руководителю сервиса Яндекс.Расписания Дмитрию Крюкову привезли из Брянска сувенир - книжечку с расписанием местных пригородных поездов. Дмитрий тогда потратил три лекции, пытаясь нарисовать, основываясь на данных этой книжечки, схему Брянского железнодорожного узла. До конца так и не получилось: всё время какое-нибудь одно направление обязательно не сходилось. Увы, те рисунки пока не найдены, поэтому нет возможности понять: то ли в книжке были ошибки, то ли Дмитрий избрал неправильный метод.


И вот недавно мы добавили на сервис сразу несколько новых регионов (пригородных зон) - Мурманск, Петрозаводск, Псков, Великие Луки, Смоленск, Фаянсовая (Киров-калужский), Орёл, Льгов, Курск и Брянск. Естественно, пришлось основательно разобраться с особенностями маршрутов электричек и пригородных поездов там, в том числе нарисовали и схему того самого Брянского железнодорожного узла.





Пожалуй, это самый сложный узел на железных дорогах России. Он представляет собой два кольца в виде "восьмерки", к которым примыкают 7 радиальных железнодорожных линий - с Москвы, Еленского, Орла, Киева, Унечи, Смоленска и Вязьмы. Особенность схемы в том, что северное (большое) кольцо позволяет двухстороннее движение поездов, а южное (малое) - одностороннее, и поезда по нему ходят только против часовой стрелки.


Главный вокзал Брянска - вокзал станции Брянск-Орловский - расположен около перемычки между кольцами, но все же на путях большого (северного) кольца. В результате электрички в сторону Сухиничей и Дятьково (на северные лучи узла) могут ехать как по правой стороне кольца (через Полпинскую), так и по левой (через Мальцевскую-Урицкий). Эта возможность активно используется.


Южное кольцо, как уже говорилось, является односторонним. С платформы "Пост Брянск-Южный", находящейся в самой дальней его точке, можно уехать как на Суземку (на поездах Брянск-Суземка), так и на Брянск (на поездах Унеча-Брянск). Причем в обоих случаях ехать придется в одну и ту же сторону. Встречные поезда (Суземка-Брянск и Брянск-Унеча) через эту платформу не проходят вообще.


Есть даже специальная кольцевая электричка Брянск-Брянск, которой пользуются в основном железнодорожники при проезде на работу и обратно.



На самом деле, строение узла гораздо сложнее - на нашей схеме нет линий, по которым ходят только грузовые поезда. Нет и временно не действующего восточного обхода узла, который превращает схему в настоящий лабиринт.
Вот как это выглядит на самом деле:



4 комментария
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Между Санкт Петербургом и Москвой
Влад
27 февраля 2011, 19:53
Между Санкт Петербургом и Москвой поезда идут на Яндекс картах по несуществующему пути! Ну нет там давным давно, уже наверно года 4 больше изгиба железнодорожного полотна в районе Мстинского моста, уже давно сделали по прямой как было первоночально еще в царское время)))
2 комментария