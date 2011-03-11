После изменения дизайна сервиса "Яндекс.Расписания" два месяца не работала "сложная печать", и вот теперь этот функционал вернулся.

Напомним, что благодаря этому функционалу вы можете выбрать до шести станций одного направления, на которых останавливаются пригородные поезда, и удобно распечатать себе расписание между ними всеми. Скажем, если вы едете из Подмосковья в Москву, вы можете выбрать станции у метро, на которых вам удобно выходить.

Воспользоваться "сложной печатью" вы можете на этой странице - http://rasp.yandex.ru/print/schedule, а в ближайшее время мы сделаем провязки и с другими страницами сервиса.