Далеко не всегда попасть из Москвы во Владивосток было так (относительно) легко, как сейчас. Раньше дорога могла занимать много месяцев и на протяжении большей части пути она была доступна только зимой.
Летом выручали корабли Добровольного флота. Ниже - расписание рейсов из Петербурга и Одессы во Владивосток из моей коллекции за 1897 год.
Как видно, корабли шли через полмира: через Стамбул, Алжир, Суэцкий канал, Цейлон, Суматру и Японию.
Говорят, еще одной важнейшей функцией Добровольного флота были разведывательные и при необходимости даже военные цели. Подробнее о Добровольном флоте можно прочитать в Википедии.
Оригинальный размер тут.
Оригинальный размер тут.
После изменения дизайна сервиса "Яндекс.Расписания" два месяца не работала "сложная печать", и вот теперь этот функционал вернулся.
Напомним, что благодаря этому функционалу вы можете выбрать до шести станций одного направления, на которых останавливаются пригородные поезда, и удобно распечатать себе расписание между ними всеми. Скажем, если вы едете из Подмосковья в Москву, вы можете выбрать станции у метро, на которых вам удобно выходить.
Воспользоваться "сложной печатью" вы можете на этой странице - http://rasp.yandex.ru/print/schedule, а в ближайшее время мы сделаем провязки и с другими страницами сервиса.
Скажите а есть API для сервисов Расписания ?
Хотелось бы воспользоватьсся, такими функциями типа, "сколько надо времени чтобы добраться до нас (если разные города)", чтоб можно было подобрать рейс самолёта, поезда или электрички...
Пожелания по поводу улучшения юзабилити.
На главной странице у меня выведено расписание. Я нажимаю на ту электричку, которую я хочу посмотреть. В скриншоте это 15:58:
У меня появляется раписание. Так вот почему бы в этом раписании не подсветить строчку с той остановкой, с которой я посмотрел раписание? А то искать глазами неудобно:
Привожу пример.
Допустим, утром есть три электрички (рейса), на одной из которых я могу поехать на работу. Вечером есть две электрички, на одной из которых я могу вернуться. Меня очень сильно интересует, не отменили ли какую-нибудь из этих трех с утра и одну из двух вечером. С утра домашний десктоп включать совсем не хочется, а мой мобильник в инет ходить не умеет. Поэтому предлагаю Яндексу бесплатную идею.
Идея.
Организовать подписку на SMS-уведомления об отменах. Дать возможность пользователю выбрать несколько рейсов (например, шесть). Если в Яндекс поступает информация об отмене одного из этих рейсов, то пользователю высылается SMS-ка с соответсвующим текстом.
Если SMS-ки стоят каких-то денег, а данное нововведение нужно окупить, то можно засовывать в них рекламу. Лично я против не буду. Тем более что мои электрички в последнее время (тьфу-тьфу) отменяют не так уж и часто.
P.S. А на Яндекс.картах не отмечена ветка Ленинградского направления, на которой расположена новая платформа "Рижская" (1-й и 2-й пути). Я им уже писал, но что-то ни ответа, ни привета.
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http://sasgis.ru/wikisasi
http://sasgis.ru/wikisasi
Здравствуйте!
Планируете ли Вы создание виджета Расписаний для Mac (Dashboard)?
У меня самого достаточно часто возникает потребность в его использовании (погоду за окном я уже привык так смотреть, а для электричек все еще приходится открывать новую вкладку в браузере).
Соответственно, возникла идея написать его самому - техническая часть не проблема, жаль только что нету никакого публичного API. Сейчас думаю сделать просто парсинг pda-версии. Однако не хотелось бы делать бесполезную работу, зная что у Вас, возможно скоро появится нормальный API или Вы напишите виджет сами.
Что скажете?
Несколько дней назад на нашем сервисе произошло очередное расширение географии расписания пригородных поездов. Теперы мы рады представить Вам расписания Приморского края, Кировской области и южной части Владимирской и Нижегородской областей (Муром и Арзамас).
Теперь можно посмотреть как ходят электрички например из Владивостока в Океанскую, из Кирова в Котельнич, из Мурома в Вековку, а также пригородные поезда от станции Безбожник до станции Староверческая. Доступно также редкое расписание по одной из самых удаленных от Москвы точек железных дорог России - станции с красивым именем "Мыс Астафьева".
Набор вариантов просмотра расписания традиционен - поиск от станции до станции, расписание по станции, схема направления, мобильная версия, виджет для главной страницы Яндекса. Расписания автоматически доступны и в версии для iPhone.
В расписания вносятся постоянные и временные изменения. Информация подготовлена вместе с нашими партнерами - ОАО "Экспресс Приморья" и ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
Нас часто просили сделать приложение «Электрички» для платформы Android. Сегодня мы рады сообщить что первая версия приложения готова и уже доступна в Android Market. Как всегда - совершенно бесплатно.
Основные функции нового приложения аналогичны версии для iPhone. Приложение позволяет узнать расписание пригородных поездов на сегодня, завтра и все дни недели, а также на любую выбранную дату. Расписание подгружается с серверов Яндекс.Расписаний и учитывает оперативные изменения и отмены поездов.
Расписания пригородных поездов порддерживаются более чем по 40 регионам России, Украины, Казахстана и Армении, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы, Новосибирска, Владивостока, Киева, Днепропетровска, Одессы, Симферополя, Еревана и так далее. В случае появления расписаний нового региона на сервисе Яндекс.Расписания оно автоматически появляется и в приложении «Электрички» для Android. Сохранив свои постоянные маршруты в "Избранном", вы сможете смотреть время отправления ближайшей электрички на своём направлении в один клик.
Скачать приложение можно здесь.
От нас не сбежит последняя электричка,команда Яндекс.Расписаний