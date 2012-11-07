Открываем новый регион автобусных сообщений - Карелию.

Теперь можно планировать поездки из Петрозаводска в разные уголки Карелии. Например, добраться до Сортавалы, прокатиться вокруг Онежского озера через Вознесенье или через Пудож, посетить новый туристический центр в поселке Калевала, посмотреть древний деревянный храм в Кондопоге

Ну или просто уехать в Питер разными вариантами.