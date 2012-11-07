Собственно будет ли приложение Расписаний для Win 8?
И помечтаю... а вдруг будет и для maemo...?
Собственно будет ли приложение Расписаний для Win 8?
И помечтаю... а вдруг будет и для maemo...?
Скажите пожалуйста, есть ли у вашего сервиса API?
Хотелось бы интегрировать поиск поездов и самолетов на сайт.
Открываем новый регион автобусных сообщений - Карелию.
Теперь можно планировать поездки из Петрозаводска в разные уголки Карелии. Например, добраться до Сортавалы, прокатиться вокруг Онежского озера через Вознесенье или через Пудож, посетить новый туристический центр в поселке Калевала, посмотреть древний деревянный храм в Кондопоге
Ну или просто уехать в Питер разными вариантами.
На нашем сервисе появилась информация о электричках (пригородных поездах) сразу шести новых регионов - Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Чечни и Дагестана. Теперь можно узнать как проехать на электричке из Кисловодска в Пятигорск, из Минеральных Вод в Прохладную, на пригородном поезде из Невинномысска в Черкесск, из Махачкалы в Дербент и даже из Гудермеса в Грозный.
С запуском этих регионов на сервисе Яндекс.Расписания теперь представлены все пригородные поезда Европейской части России. Лишь несколько регионов Сибири, имеющих небольшой объем пригордного железнодорожного сообщения, пока ждут своей очереди.
В расписании, разумеется, учитываются оперативные отмены и изменения. Новый пакет данных подготовлен в сотрудничестве с нашим партнёром, Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией.
Предлагаю вернуть расписание пригородного поезда 823х Кустанай-Джетыгара. Кое-что из его настоящего расписание пригородного могу сказать. Прибытие в Джетыгару в 13-10 местного. Отправление в 14-10 местного. Дни хождения все(кроме четверга и выходных).
Собственно - название темы говорит за себя. Хотелось бы увидеть больше расписаний автобусов, которые оитправляются из Волгограда и других городов Волгоградской области....
Например, вот этого http://tiaga34.ru/index.php?loc=8 и ещё - этих http://www.hotels-volgogr
На Яндекс.Расписаниях запустились расписания автобусов автостанций Крыма. А это означает, что на сервисе сейчас собран практически весь транспорт полуострова. Уже давно можно строить маршруты крымскими пригородными поездами, а также смотреть расписание и наличие мест на поезда дальнего следования и самолеты. Еще Расписания знают, как из Керчи в Порт-Кавказ ходит паром. Кроме того, в Ялте, Симферополе, Севастополе и Евпатории можно пользоваться маршрутами городского транспорта.
Но вернемся к автобусам. Если вам захочется необычного зимнего отдыха, предлагаем спланировать его на Расписаниях. Выехать можно из Симферополя до Белогорска - посмотреть на меловую гору, потом двинуться в Судак - посетить замок, для которого летом чересчур жарко, а от туда следующим утром - в Севастополь увидеть памятник затопленным кораблям.
Также на сервисе есть расписание всех автовокзалов, например, центрального автовокзала Симферополя или автостанции Феодосии. Эта же информация есть на мобильном сайте m.rasp.yandex.ru. Данные мы получаем от ГП "Расчетный центр Министерства транспорта и связи Украины".