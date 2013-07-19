Всем привет!

Tripsta.ru

Хотел отменить бронирование,

звоню им целый день, звонок платный, на том конце только играет идиотская музыка и никто не отвечает.

Звонил раз 6.

Писал.. Писал 2 раза, тот же эффект.

Кто подскажет, как быть?