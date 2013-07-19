Клуб Яндекс.Расписаний

июль 2013
Tripsta.ru - техподдержка не отвечает, как это вообще понимать?
Данил П.
19 июля 2013, 16:34

Всем привет!

Tripsta.ru

Хотел отменить бронирование,

звоню им целый день, звонок платный, на том конце только играет идиотская музыка и никто не отвечает. 

Звонил раз 6.

Писал.. Писал 2 раза, тот же эффект.

Кто подскажет, как быть?

5 комментариев
Сводное расписание по станции
Александр
19 июля 2013, 16:34
Хочу что бы было сводное расписание по станции с временем прибытия, временем стоянки и временем отправления.
А то не удобно жмакать на прибытие, отправление. а так удобно и наглядно всё видно.
3 комментария
новые внутренние рейсы не через москву
Яна Е.
24 июля 2013, 11:56

томск авиа начали летать по сибири, теперь можно добраться от барнаула до новосибирска, например, на самолете, а не только автобусом или поездом. а в я.расписании этого еще нет. на сайте авиакомпании вроде есть вся инфа http://www.tomskavia.ru/

и я так понимаю, что это не только в сибири тенденция, но и по всей россии стали развивать внутренние рейсы не только в москву, возможно, где-то еще летают также.

1 комментарий
Все электрички России
Александр
26 июля 2013, 14:05

На сервисе Яндекс.Расписания запущен блок пригородных поездов Барнаула и Алтайского края. Это был последний регион России с пригородным железнодорожным сообщением, не представленный на нашем сервисе, и с этого момента у нас поддерживается расписание по всей сети железных дорог России, от Калининграда до Владивостока и Сахалина, включая как линии РЖД, так и основные ведомственные линиии с пассажирским сообщением.

Кроме того, на сервисе можно найти пригородные поезда Беларуси, Казахстана, Литвы и Турции, пяти из шести железных дорог Украины (Юго-Западной, Южной, Приднепровской, Донецкой и Одесской). Последним "белым пятном" является Львовская железная дорога - ее регионы мы планируем запустить после согласования всех вопросов с железной дорогой.


Электрички (пригородные поезда) на сервисе Яндекс.Расписания - это:

9499 поездов основного расписания

1782 временных изменений и отмен к ним (по состоянию на утро 26.07.2013)

178 пригородных зон

658 схем участков, от маленьких до больших; схемы покрывают всю сеть линий, по которым у нас есть расписания.

19 комментариев
барнаул,Алтайский край,электрички