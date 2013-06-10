Здравствуйте уважаемые участники клуба!

Не могу не высказаться, с целью предупредить доверчивых путешественников автобусным траснпортом кто часто ездит по направлению СПб - Мск.

27 Апреля 2013 г. мне необходимо было уехать в Москву с целью дальнейшего перемещения на Урал куда уже был заранее приобретен билет. По причине надвигающегося 1 Мая билеты РЖД и Авиа перевозчиков беспардонно выросли в цене. Увидел Ваш сервис, решил воспользоваться советом Яндекса, как надежного и проверенного источника.

Наиболее интересным показался автобус фирмы inkar-avto. Выезжает попозже, в москве в адекватные 8:00, а не в 5-6 утра как у других перевозчиков. Позвонил по телефону диспечеру компании, где немного насторожившись легкостью с которой у меня была принята бронь, успокоился и стал ждать завтрашнего дня и готовиться к командировке.

Интересное началось в день отправления, когда за 2-3 часа позвонил диспечер и сказал что номер автобуса изменился и отправление переносится на 23:00. Плюс ко всему диспетчер не знал точно где будет стоять автобус и мне пришлось носиться с багажом по огромной вокзальной площади в Купчино. Закончился поис тем что я обнаружил порядка 20 - 30 таких же бедолаг, жмущихся с багажом под 3мя маленькими навесами остановочного комплекса пригородного автобусного сообщения. Под проливным дождем и ледяным ветром.

Прибывший ближе к 24:00 автобус оказался отнюдь не 2-х этажным и в него не влезло около 10 человек. Оказалось что inkar-avto принял на тот несчастный рейс в Москву более 50 броней, предоставив автобус на 40 мест. Я чудом успел на такси на Московский вокзал на один из последних идущих в тот день поездов.

Вот все реквизиты этого чудесного перевозчика выдаваемые сервсом Яндекса:

ИП Унанян И.А.