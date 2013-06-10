Может я не совсем внимателен, но в мобильном приложении есть список избранных направлений - очень удобно.
А вот на основном сервисе такого найти не могу.
Собственно, вопрос: есть ли где-то тут что-то похожее? Будет ли реализовываться в будущем?
Здравствуйте уважаемые участники клуба!
Не могу не высказаться, с целью предупредить доверчивых путешественников автобусным траснпортом кто часто ездит по направлению СПб - Мск.
27 Апреля 2013 г. мне необходимо было уехать в Москву с целью дальнейшего перемещения на Урал куда уже был заранее приобретен билет. По причине надвигающегося 1 Мая билеты РЖД и Авиа перевозчиков беспардонно выросли в цене. Увидел Ваш сервис, решил воспользоваться советом Яндекса, как надежного и проверенного источника.
Наиболее интересным показался автобус фирмы inkar-avto. Выезжает попозже, в москве в адекватные 8:00, а не в 5-6 утра как у других перевозчиков. Позвонил по телефону диспечеру компании, где немного насторожившись легкостью с которой у меня была принята бронь, успокоился и стал ждать завтрашнего дня и готовиться к командировке.
Интересное началось в день отправления, когда за 2-3 часа позвонил диспечер и сказал что номер автобуса изменился и отправление переносится на 23:00. Плюс ко всему диспетчер не знал точно где будет стоять автобус и мне пришлось носиться с багажом по огромной вокзальной площади в Купчино. Закончился поис тем что я обнаружил порядка 20 - 30 таких же бедолаг, жмущихся с багажом под 3мя маленькими навесами остановочного комплекса пригородного автобусного сообщения. Под проливным дождем и ледяным ветром.
Прибывший ближе к 24:00 автобус оказался отнюдь не 2-х этажным и в него не влезло около 10 человек. Оказалось что inkar-avto принял на тот несчастный рейс в Москву более 50 броней, предоставив автобус на 40 мест. Я чудом успел на такси на Московский вокзал на один из последних идущих в тот день поездов.
Вот все реквизиты этого чудесного перевозчика выдаваемые сервсом Яндекса:
|Контактная информация
|+7 (905)202-22-99
|Адрес
|г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.7
|Сайт
Надеюсь авторы проекта примут меры и да не попасть Вам в такую ситуацию.
P.S. Нужен простой способ оставить отзыв о перевозчике\рейсе как на Я.Маркете
Спасибо. Александр СПб
Да, снова речь пойдет о РЖД. Снова про злосчастные электрички.
Для лучшего понимания ситуации поведаю предысторию. В Нерезиновой имеется девять вокзалов. С каждого из них помимо пассажирских составов дальнего следования отправляются также электропоезда пригородного сообщения, в простонародье "электрички". И забавно то, что по восьми из девяти направлений эти самые электрички обслуживает "Центральная пригородная пассажирская компания", сокращенно "ЦППК". А по одному оставшемуся, Ленинградскому - другая, "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания", сокращённо "МТППК".
Как бы странно это ни звучало, но на каждом направлении поезда ходят совершенно разные и качество "сервиса" тоже сильно отличается. Скажем, на Белорусском направлении курсируют электрички просто ппц какие грязные и посявканные, зимой часто в них не работают печки, летом не открываются окна и т.п. По сравнению с ними "собаки" ленинградского направления - просто образец комфорта. Но сейчас совсем не об этом. А о моей излюбленной теме из серии "IT загибается".
Пусть я купил разовый билет из пункта "A" в пункт "B". Неважно, в автомате самообслуживания или в кассе. Допустим, в пути я по каким-то причинам передумал и решил выйти в пункте "C", не доезжая до пункта "B" пары остановок. Например, плохо себя почувствовал. Или у меня поменялись планы. Допустим, на выходе с платформы в пункте "C" установлены турникеты, выпускающие только пассажиров с билетом.
Так вот, на Ленинградском направлении вышеописанная ситуация является штатной, никаких проблем с выходом в город не возникнет. А вот, скажем, на Савёловском - фигушки. Надо идти к охраннику, предъявлять ему билет и просить милостливо выпустить "в ручном режиме". И это несмотря на то, что даже цена проезда что от "A" до "B", что от "A" до "C" будет полностью одинаковой. Как обстоят дела на других направлениях, лично я не проверял. Но подозреваю, что там дела обстоят всё так же печально.
Я негодую. Ну неужели прям так тяжело запрограммировать турникет, чтобы он проверял не тупо станцию отправления/назначения, а вхождение в диапазон между ними? Неужели для этого требуется стопицот программистов и мильон рублей материальных затрат? Казалось бы, мелочь. А приходится тратить лишние минимум пять минут. И хорошо, если ты никуда не торопишься. Короче говоря, я каждый день убеждаюсь на своём опыте, что у нас всё делается для людей. И я даже могу назвать фамилии этих людей.
Водный транспорт на сервисе Яндекс.Расписания!
Практически все менеджеры сервиса Яндекс.Расписания – большие фанаты водного транспорта. Вместе или по отдельности, они покоряли Кулой, Мезень, Конду, Индигирку (я уж не говорю о Волге, Оке, Онежском обводном канале или Мсте); а контент-менеджер Маша прямо сейчас, когда я пишу эти строки, подрабатывает в отпуске матросом на парусной шхуне где-то под Руаном.
На полках у нас стоят старинные справочники пассажирского сообщения, каждый примерно помнит расписание линии Котлас – Крутец в 1973 году, а без знания истории «Добровольного флота» мы и на работу-то не берём. Ну, если я и преувеличиваю, то разве что совсем чуть-чуть.
Из любви к воде мы сделали всё возможное, чтобы к этому летнему сезону на нашем сервисе появились расписания теплоходов, катеров, скоростных судов и паромов в России и Украине. Это была непростая задача – данные получить сложно, а расписания часто бывают неточными. Но мы доплыли. То есть, простите, дошли.
К примеру, теперь можно узнать, как воспользоваться небольшим паромом в Конаково, чтобы добраться с одного берега Волги на другой, большим паромом из Санкт-Петербурга в Хельсинки, скоростными судами «Метеор» в Казани и пригородными речными судами «Москва» и «Заря» в Волгограде и Красноярске.
Вот полный список городов, где можно посмотреть расписания водного транспорта:
Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Красноярск, Иркутск, Петрозаводск, Волгоград, Ханты-Мансийск, Рыбинск, Николаев, Конаково. Кроме того, наш сервис поможет добраться по воде до таких достопримечательностей, как Кижи, Петергоф и Свияжск.
Это далеко не все города, где что-то ходит (или плавает) – мы открыты к сотрудничеству и готовы расширять список.
Жаль, что лето в России такое короткое. Но какое же лето без того, чтобы покататься на теплоходе. Брызги в лицо, ветер на верхней палубе и красота по обоим берегам. Спешите, пока не похолодало.
Дмитрий Крюков, руководитель сервиса Яндекс.Расписания
А мне вот нужно понять, куда лететь, потому как не знаю, как лучше добраться из Краснодара до Омска. Прямых рейсов не бывает, буду пересаживаться на поезд, и мне нужно понять, КУДА я могу улететь из Краснодара. Плюс хотелось бы галочку: +-3 дня.
Зачем указывать пункт прибытия если есть пункт отправления?
Зачем указывать пункт отправления если есть пункт прибытия?
Яндекс.Расписания наконец запустили расписания автобусов почти по всей Белоруссии. Масштаб данных был очень велик, данные были тяжелые, поэтому подготовка затянулась, но мы всё-таки это сделали.
Минск-Восточный - http://rasp.yandex.ru/station/9753289
Могилёв - http://rasp.yandex.ru/station/9637911
Лида - http://rasp.yandex.ru/station/9754243
Сообщайте об ошибках; а также нам не повредит консультация следующего рода: в том же Минске около 20 конечных остановок пригородных автобусов, всякие "диспетчерские станции", и какие из них надо поднимать на главную страницу города, не всегда понятно. Те же вопросы по Могилёву, Витебску и другим крупных городам - где народ еще активно садится на автобусы, кроме автовокзалов?
Теперь, кстати, для Белоруссии у нас есть весь транспорт, кроме автобусов некоторых райцентров и водного транспорта, которого в стране немного (Пинск, Мозырь?).