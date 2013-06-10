Клуб Яндекс.Расписаний

июнь 2013
Не понятно с поездом 59-60 Москва-София
Александр
10 июня 2013, 21:27
Почему на участке Москва-Конотоп не видно графика?
1 комментарий
поезда,расписания
Избранные направления
gitbender
10 июня 2013, 21:27

Может я не совсем внимателен, но в мобильном приложении есть список избранных направлений - очень удобно.

А вот на основном сервисе такого найти не могу.

Собственно, вопрос: есть ли где-то тут что-то похожее? Будет ли реализовываться в будущем?

1 комментарий
!!!Полундра!!! Автобус СПб - Мск inkar-avto !!!Ужасный перевозчик!!!
azakamaldin
10 июня 2013, 21:27

Здравствуйте уважаемые участники клуба!

 

Не могу не высказаться, с целью предупредить доверчивых путешественников автобусным траснпортом кто часто ездит по направлению СПб - Мск.

 

27 Апреля 2013 г. мне необходимо было уехать в Москву с целью дальнейшего перемещения на Урал куда уже был заранее приобретен билет. По причине надвигающегося 1 Мая билеты РЖД и Авиа перевозчиков беспардонно выросли в цене. Увидел Ваш сервис, решил воспользоваться советом Яндекса, как надежного и проверенного источника.

 

Наиболее интересным показался автобус фирмы inkar-avto. Выезжает попозже, в москве в адекватные 8:00, а не в 5-6 утра как у других перевозчиков. Позвонил по телефону диспечеру компании, где немного насторожившись легкостью с которой у меня была принята бронь, успокоился и стал ждать завтрашнего дня и готовиться к командировке.

 

Интересное началось в день отправления, когда за 2-3 часа позвонил диспечер и сказал что номер автобуса изменился и отправление переносится на 23:00. Плюс ко всему диспетчер не знал точно где будет стоять автобус и мне пришлось носиться с багажом по огромной вокзальной площади в Купчино. Закончился поис тем что я обнаружил порядка 20 - 30 таких же бедолаг, жмущихся с багажом под 3мя маленькими навесами остановочного комплекса пригородного автобусного сообщения. Под проливным дождем и ледяным ветром.

 

Прибывший ближе к 24:00 автобус оказался отнюдь не 2-х этажным и в него не влезло около 10 человек. Оказалось что inkar-avto принял на тот несчастный рейс в Москву более 50 броней, предоставив автобус на 40 мест. Я чудом успел на такси на Московский вокзал на один из последних идущих в тот день поездов.

 

Вот все реквизиты этого чудесного перевозчика  выдаваемые сервсом Яндекса:

 

ИП Унанян И.А.
Контактная информация+7 (905)202-22-99
Адресг. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д.7
Сайт

http://www.inkar-avto.ru/

 

 

Надеюсь авторы проекта примут меры и да не попасть Вам в такую ситуацию.

 

P.S. Нужен простой способ оставить отзыв о перевозчике\рейсе как на Я.Маркете

 

Спасибо. Александр СПб

29 комментариев
Костыль technology #2
Станислав Клинков
10 июня 2013, 21:28

Да, снова речь пойдет о РЖД. Снова про злосчастные электрички.

Для лучшего понимания ситуации поведаю предысторию. В Нерезиновой имеется девять вокзалов. С каждого из них помимо пассажирских составов дальнего следования отправляются также электропоезда пригородного сообщения, в простонародье "электрички". И забавно то, что по восьми из девяти направлений эти самые электрички обслуживает "Центральная пригородная пассажирская компания", сокращенно "ЦППК". А по одному оставшемуся, Ленинградскому - другая, "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания", сокращённо "МТППК".

Как бы странно это ни звучало, но на каждом направлении поезда ходят совершенно разные и качество "сервиса" тоже сильно отличается. Скажем, на Белорусском направлении курсируют электрички просто ппц какие грязные и посявканные, зимой часто в них не работают печки, летом не открываются окна и т.п. По сравнению с ними "собаки" ленинградского направления - просто образец комфорта. Но сейчас совсем не об этом. А о моей излюбленной теме из серии "IT загибается".

Пусть я купил разовый билет из пункта "A" в пункт "B". Неважно, в автомате самообслуживания или в кассе. Допустим, в пути я по каким-то причинам передумал и решил выйти в пункте "C", не доезжая до пункта "B" пары остановок. Например, плохо себя почувствовал. Или у меня поменялись планы. Допустим, на выходе с платформы в пункте "C" установлены турникеты, выпускающие только пассажиров с билетом.

Так вот, на Ленинградском направлении вышеописанная ситуация является штатной, никаких проблем с выходом в город не возникнет. А вот, скажем, на Савёловском - фигушки. Надо идти к охраннику, предъявлять ему билет и просить милостливо выпустить "в ручном режиме". И это несмотря на то, что даже цена проезда что от "A" до "B", что от "A" до "C" будет полностью одинаковой. Как обстоят дела на других направлениях, лично я не проверял. Но подозреваю, что там дела обстоят всё так же печально.

Я негодую. Ну неужели прям так тяжело запрограммировать турникет, чтобы он проверял не тупо станцию отправления/назначения, а вхождение в диапазон между ними? Неужели для этого требуется стопицот программистов и мильон рублей материальных затрат? Казалось бы, мелочь. А приходится тратить лишние минимум пять минут. И хорошо, если ты никуда не торопишься. Короче говоря, я каждый день убеждаюсь на своём опыте, что у нас всё делается для людей. И я даже могу назвать фамилии этих людей.

3 комментария
поезда,билеты,электрички
Гудка тревожный бас
Дмитрий Крюков
11 июня 2013, 18:55

Водный транспорт на сервисе Яндекс.Расписания!

Гудка тревожный бас

Практически все менеджеры сервиса Яндекс.Расписания – большие фанаты водного транспорта. Вместе или по отдельности, они покоряли Кулой, Мезень, Конду, Индигирку (я уж не говорю о Волге, Оке, Онежском обводном канале или Мсте); а контент-менеджер Маша прямо сейчас, когда я пишу эти строки, подрабатывает в отпуске матросом на парусной шхуне где-то под Руаном.

На полках у нас стоят старинные справочники пассажирского сообщения, каждый примерно помнит расписание линии Котлас – Крутец в 1973 году, а без знания истории «Добровольного флота» мы и на работу-то не берём. Ну, если я и преувеличиваю, то разве что совсем чуть-чуть.

Из любви к воде мы сделали всё возможное, чтобы к этому летнему сезону на нашем сервисе появились расписания теплоходов, катеров, скоростных судов и паромов в России и Украине. Это была непростая задача – данные получить сложно, а расписания часто бывают неточными. Но мы доплыли. То есть, простите, дошли.

К примеру, теперь можно узнать, как воспользоваться небольшим паромом в Конаково, чтобы добраться с одного берега Волги на другой, большим паромом из Санкт-Петербурга в Хельсинки, скоростными судами «Метеор» в Казани и пригородными речными судами «Москва» и «Заря» в Волгограде и Красноярске.

Вот полный список городов, где можно посмотреть расписания водного транспорта:
Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Красноярск, Иркутск, Петрозаводск, Волгоград, Ханты-Мансийск, Рыбинск, Николаев, Конаково. Кроме того, наш сервис поможет добраться по воде до таких достопримечательностей, как КижиПетергоф и Свияжск.

Это далеко не все города, где что-то ходит (или плавает) – мы открыты к сотрудничеству и готовы расширять список.

Жаль, что лето в России такое короткое. Но какое же лето без того, чтобы покататься на теплоходе. Брызги в лицо, ветер на верхней палубе и красота по обоим берегам. Спешите, пока не похолодало.

Дмитрий Крюков, руководитель сервиса Яндекс.Расписания

2 комментария
водный транспорт
Я.авиабилеты. Пожалуйста, укажите пункт прибытия.
stsocrat
26 июня 2013, 18:34

А мне вот нужно понять, куда лететь, потому как не знаю, как лучше добраться из Краснодара до Омска. Прямых рейсов не бывает, буду пересаживаться на поезд, и мне нужно понять, КУДА я могу улететь из Краснодара. Плюс хотелось бы галочку: +-3 дня.

Зачем указывать пункт прибытия если есть пункт отправления?  

Зачем указывать пункт отправления если есть пункт прибытия?

1 комментарий
Автобусы Белоруссии - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
28 июня 2013, 11:47

Яндекс.Расписания наконец запустили расписания автобусов почти по всей Белоруссии. Масштаб данных был очень велик, данные были тяжелые, поэтому подготовка затянулась, но мы всё-таки это сделали.

Минск-Восточный - http://rasp.yandex.ru/station/9753289
Могилёв - http://rasp.yandex.ru/station/9637911
Лида - http://rasp.yandex.ru/station/9754243

Сообщайте об ошибках; а также нам не повредит консультация следующего рода: в том же Минске около 20 конечных остановок пригородных автобусов, всякие "диспетчерские станции", и какие из них надо поднимать на главную страницу города, не всегда понятно. Те же вопросы по Могилёву, Витебску и другим крупных городам - где народ еще активно садится на автобусы, кроме автовокзалов?

Теперь, кстати, для Белоруссии у нас есть весь транспорт, кроме автобусов некоторых райцентров и водного транспорта, которого в стране немного (Пинск, Мозырь?).

1 комментарий
Белоруссия,Автобусы,расписания