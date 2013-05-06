Не помню, рассказывал ли я, что термобумага, из которой изготовлены бланки билетов, крайне сопливая. Достаточно провести по ней пальцами, и все надписи благополучно размажутся. Я помню об этой подставе, поэтому предусмотрительно взял с собой бумажный конверт. Доехал до ближайшего ко мне вокзала, Ленинградского (там сейчас творится жесть и адЪ по причине ремонта), с некоторым трудом нашел там билетный терминал.

Сосканировал штрих-код с бланка заказа, ввел номер паспорта, терминал сказал "подождите, печатаю билет", и... ничего не произошло. На экране появилась надпись "пожалуйста обратитесь к кассиру", и мне была выдана дуля, а не билет.

Пошел к кассиру, протянул ей бланк заказа, попросил распечатать билет. Она сосканировала штих-код, и заявила, что... она не может распечатать этот билет. Потому что, видите ли, перевозчиком в данном случае является "ОАО ЦППК", к которому они никакого отношения якобы не имеют. Мне было предложено отправиться ножками на какой-нибудь из соседних вокзалов (Ярославский, Казанский) и распечатать этот билет там.

Громко матерясь, отправился на Ярославский вокзал. Нашел там такой же терминал и благополучно распечатал с его помощью свой билет. А теперь, внимание, вопрос. Чем отличается терминал самообслуживания, установленный на Ленинградском вокзале, от точно такого же терминала самообслуживания, установленного на Ярославском вокзале на расстоянии 200 метров от первого? Идиотизм, да и только! У меня нет слов, один мат.

Но на этом мои приключения не закончились.

Дальше мне понадобилось каким-то способом попасть в район платформы "Северянин" ("Серверянин"?). Рассудив, что в данном случае воспользоваться электричкой будет быстрее, чем троллейбусом, я снова решил воспользоваться услугами все той же РЖД/ЦППК. Опять же, как "прогрессивный" потребитель, я предпочел воспользоваться услугой автомата самообслуживания, а не идти в кассу. Купил билет. Вот он.

Мало того, что автомат сдачу выдает только на мобильный телефон (монеты закончились). Мало того, что за это еще и берется комиссия (в моем случае 1 рубль). Дык с этим билетом невозможно пройти через турникет! Ни на вокзале, ни на Северянине! Я тыкался в разные турникеты, долго, пробовал по-всякому. И там, и там пришлось выстаивать очередь к дежурному, предъявлять билет и просить пропустить "вручную". Видимо, пресловутый "Рахалин А.О." печатает штрих-коды в каком-то "не том" формате, непонятном для турникетов. У меня, опять же, нет слов, один мат.

Представьте, что человек сильно спешит на электричку, которая должна отправиться с минуты на минуту. Он ради экономии времени хватает билет в автомате, и... надолго застревает возле турникетов. Бедный пассажир.

А теперь представьте, что это иностранец, который не очень хорошо понимает что происходит и с большим трудом объясняется по-русски. Занавес.