Клуб Яндекс.Расписаний

май 2013
Костыль technology
Станислав Клинков
6 мая 2013, 21:03

Все прогрессивные люди, как известно, уже давно приобретают билеты на поезд через Интернет. Я не исключение, и именно таким образом оформил себе проездной документ до Рязани. Но поскольку в этот раз я еду туда по рабочим вопросам, то есть небольшая вероятность, что мне зачтут данную поездку как командировку и компенсируют стоимость билета. Поэтому я решил не проходить электронную регистрацию, а забрать бумажный билет в терминале самообслуживания.

Не помню, рассказывал ли я, что термобумага, из которой изготовлены бланки билетов, крайне сопливая. Достаточно провести по ней пальцами, и все надписи благополучно размажутся. Я помню об этой подставе, поэтому предусмотрительно взял с собой бумажный конверт. Доехал до ближайшего ко мне вокзала, Ленинградского (там сейчас творится жесть и адЪ по причине ремонта), с некоторым трудом нашел там билетный терминал.

Сосканировал штрих-код с бланка заказа, ввел номер паспорта, терминал сказал "подождите, печатаю билет", и... ничего не произошло. На экране появилась надпись "пожалуйста обратитесь к кассиру", и мне была выдана дуля, а не билет.

Пошел к кассиру, протянул ей бланк заказа, попросил распечатать билет. Она сосканировала штих-код, и заявила, что... она не может распечатать этот билет. Потому что, видите ли, перевозчиком в данном случае является "ОАО ЦППК", к которому они никакого отношения якобы не имеют. Мне было предложено отправиться ножками на какой-нибудь из соседних вокзалов (Ярославский, Казанский) и распечатать этот билет там.

Громко матерясь, отправился на Ярославский вокзал. Нашел там такой же терминал и благополучно распечатал с его помощью свой билет. А теперь, внимание, вопрос. Чем отличается терминал самообслуживания, установленный на Ленинградском вокзале, от точно такого же терминала самообслуживания, установленного на Ярославском вокзале на расстоянии 200 метров от первого? Идиотизм, да и только! У меня нет слов, один мат.

Но на этом мои приключения не закончились.

Дальше мне понадобилось каким-то способом попасть в район платформы "Северянин" ("Серверянин"?). Рассудив, что в данном случае воспользоваться электричкой будет быстрее, чем троллейбусом, я снова решил воспользоваться услугами все той же РЖД/ЦППК. Опять же, как "прогрессивный" потребитель, я предпочел воспользоваться услугой автомата самообслуживания, а не идти в кассу. Купил билет. Вот он.

Мало того, что автомат сдачу выдает только на мобильный телефон (монеты закончились). Мало того, что за это еще и берется комиссия (в моем случае 1 рубль). Дык с этим билетом невозможно пройти через турникет! Ни на вокзале, ни на Северянине! Я тыкался в разные турникеты, долго, пробовал по-всякому. И там, и там пришлось выстаивать очередь к дежурному, предъявлять билет и просить пропустить "вручную". Видимо, пресловутый "Рахалин А.О." печатает штрих-коды в каком-то "не том" формате, непонятном для турникетов. У меня, опять же, нет слов, один мат.

Представьте, что человек сильно спешит на электричку, которая должна отправиться с минуты на минуту. Он ради экономии времени хватает билет в автомате, и... надолго застревает возле турникетов. Бедный пассажир.

А теперь представьте, что это иностранец, который не очень хорошо понимает что происходит и с большим трудом объясняется по-русски. Занавес.

7 комментариев
поезда,билеты,электрички
Номера электричек
sergik071977
13 мая 2013, 14:13

Подскажите нубу,а как вывести расписание электричек от станции до станции на все дни,чтобы слева был виден номер поезда? Спасибо.

2 комментария
Новый автовокзал в Минусинске
igor.gorobecz
14 мая 2013, 16:30

Однако не все автовокзалы в России представляют из себя грязноватые серые помещения постройки 60-х - 70-х годов, улепленные ларьками с сомнительной продукцией))) Вот такой новый вокзальчик построили в Минусинске, прямо душа радуется.

1 комментарий
Поддержка iPhone5
Pavel
20 мая 2013, 12:55

Друзья, привет! 

Когда будет поддержка iPhone5?  

да, вынужден признаться, я как владелец iPhone5 езжу на электричке и пользуюсь расписанием, но меня напрягает отсутствие пожжержки и я вынужден пользоваться урезанной версией для iphone3/4/4s.

 

Спасибо. 

1 комментарий
iphone5
Расписание в информационных киосках
Удалённый пользователь
20 мая 2013, 12:55

есть ли какие-либо возможности разместить yandex-расписание в сайты для информационных киосков так, чтобы не было перехода на внешние сайты, т.к. суть самой  системы это доступ к информации с помощью сенсора информационного киоска на нашем сайте, а выход на внешние сайты рушит всю нашу систему и её предназначение. Есть ли с какие-либо API  или какие-либо плагины, исходники для только онлайн-расписания (без бронирования) и без перехода по внешней ссылки на сайт yandex?  Допускаю чтобы был логотип, название yandex высвечивалось, но без перехода.

8 комментариев
предложения,расписания,Автобусы,электрички
Схемы вагонов поезда "Ласточка"
Дмитрий Крюков
22 мая 2013, 16:26

Всё большую популярность на российских железных дорогах набирает новый электропоезд "Ласточка". После сегодняшнего объявления о том, что именно он будет выполнять функцию аэроэкспресса в Казани, количество направлений, где используются "Ласточки", достигло пяти:

- Санкт-Петербург - Великий Новгород;

- Санкт-Петербург - Бологое;

- Москва - Нижний Новгород;

- Сочи - Аэропорт;

- Казань - Аэропорт.

И явно, что этим список не ограничится.

Специально для тех, кто ездит на "Ласточке", да и просто для интересующихся новыми поездами, мы сделали и опубликовали схемы вагонов электропоезда.

К примеру, так выглядит схема расположения мест головных вагонов (№1 и №6):

 

 

3 комментария
Ласточка,поезда,электрички