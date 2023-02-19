так просто заменю url, но мне надо чтоб он остался прежний - той страницы, которой пользователь захотел поделиться. Просто привязать метку UTM - чтоб пользователь делился ссылкой https://оригинальный_url/?utm_referrer=...
если вы подключаете скрипт единообразно к нескольким страницам, то единственный вариант как-то модифицировать ссылку — это вызывать инициализацию через API. https://yandex.ru/dev/share/doc/dg/api.html. Тогда можно будет на лету вычислять текущую страницу и склеивать нужную ссылку.
Если же вы подключаете блок на одной странице — можно просто скопировать текущую ссылку, приклеить метку и вставить получившееся значение в data-url
блок установлен на всех страницах, "сквозняком". Но зачем "ловить на лету текущую ссылку" по API, когда блок и так выдают текущую ссылку? нельзя ли просто пришивать UTM метку к существующему методу, не меняя работу скрипта?
для копирования ссылки utm-метка действительно не ставится: тут пользовательский опыт немного другой (не обязательно пользователь хочет поделиться). Неизвестно, где и как пользователь будет использовать эту ссылку, потенциально есть риск неосознанно нарушить трекинг. Во всех остальных социальных сетях приклеена utm-метка непосредственно при использовании API. В сам контент шаринга метка не вставляется. Тут только руками через скрипт генерировать data-url.