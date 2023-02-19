Клуб пользователей блока «Поделиться»

13 комментариев
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Сергей Тощилин
Сотрудник Яндекса20 февраля, 12:00
Здравствуйте!


Можно указать любую ссылку с помощью атрибута data-url
https://yandex.ru/dev/share/doc/dg/add.html
Николай
20 февраля, 14:13
Сергей Тощилин,
так просто заменю url, но мне надо чтоб он остался прежний - той страницы, которой пользователь захотел поделиться.  Просто привязать метку UTM - чтоб пользователь делился ссылкой https://оригинальный_url/?utm_referrer=...
Николай
20 февраля, 14:07
мне нужно чтоб ссылка оставалась прежней - той страницы, которой пользователь захотел поделиться, но к ссылке должна привязаться метка utm
Сергей Тощилин
Сотрудник Яндекса20 февраля, 15:01
Николай,
если вы подключаете скрипт единообразно к нескольким страницам, то единственный вариант как-то модифицировать ссылку — это вызывать инициализацию через API. https://yandex.ru/dev/share/doc/dg/api.html. Тогда можно будет на лету вычислять текущую страницу и склеивать нужную ссылку.


Если же вы подключаете блок на одной странице — можно просто скопировать текущую ссылку, приклеить метку и вставить получившееся значение в data-url
Николай
20 февраля, 15:23
Сергей Тощилин,
блок установлен на всех страницах, "сквозняком". Но зачем  "ловить на лету текущую ссылку" по API, когда блок и так выдают текущую ссылку? нельзя ли просто пришивать UTM метку к существующему методу, не меняя работу скрипта?
Сергей Тощилин
Сотрудник Яндекса20 февраля, 15:44
Николай,
такое поведение не предусмотрено, увы
Николай
20 февраля, 16:40
Сергей Тощилин,
а Яндекс со своей стороны сам не мог бы вшить utm метку? любую, главное чтоб индефицировать, что переход по ссылке, которой поделились через блок?
Сергей Тощилин
Сотрудник Яндекса20 февраля, 16:47
Николай,
в данный момент к ссылке подшивается только utm-метка utm_source=share2, новых добавлять не планируем
Николай
20 февраля, 17:51
Сергей Тощилин,
ну мне этого вполне хватит! как ее включить?
Сергей Тощилин
Сотрудник Яндекса20 февраля, 18:00
Николай,
эта метка включена по умолчанию для всех ссылок
Николай
20 февраля, 18:23
Сергей Тощилин,
нет...
https://интерьер-мебель.рф/шкафы-купе/

блок в нижнем левом углу (кнопка поделиться)
попробуйте поделиться в мессенджер или скопировать ссылку - ни какой utm метки нет
Сергей Тощилин
Сотрудник Яндекса20 февраля, 18:36
Николай,
для копирования ссылки utm-метка действительно не ставится: тут пользовательский опыт немного другой (не обязательно пользователь хочет поделиться). Неизвестно, где и как пользователь будет использовать эту ссылку, потенциально есть риск неосознанно нарушить трекинг. Во всех остальных социальных сетях приклеена utm-метка непосредственно при использовании API. В сам контент шаринга метка не вставляется. Тут только руками через скрипт генерировать data-url.
Николай
20 февраля, 18:39
Сергей Тощилин,
ясно... жаль что нет такой функции... спасибо за ответы