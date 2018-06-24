Не подтягивается изображение для ВКонтакте

Здравствуйте!

Почему-то не подгружается нужное изображение с сайта на странице шаринга записи https://vk.com/share.php.



Я делюсь ссылкой на сайт https://tominy.ru с помощью кнопок социальных сетей от Яндекса на этом сайте. Выбираю социальную "ВКонтакте", но при переходе не страницу шаринга - изображение к ссылке автоматически не подгружается.

В специальном атрибуте "data-image" ссылка на изображение указана, как того требует документация по виджету социальных кнопок от Яндекса: https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/add-docpage/.

Также я специально добавил на сайт разметку OpenGraph, в которой в атрибуте "og:image" тоже указал ссылку на нужное изображение: https://tominy.ru/storage/image.jpg. Но изображение все равно почему-то не прикрепляется к ссылке (само изображение доступно и открывается по указанному адресу).

Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.

Заранее спасибо!