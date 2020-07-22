Ссылка на шаринг для Телеграм

Кнопка шаринга для телеграм имеет ссылку вида tg://msg_url. Если на десктопе не установлено приложение Телеграм, то при нажатии на ссылку откроется пустое окно без запроса на открытие приложения.

Гораздо удобнее если бы была ссылка вида https://t.me/share/url, при нажатии которой открывается отдельное окно браузера, в котором предлагается установить Телеграм при его отсутствии.