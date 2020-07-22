Клуб пользователей блока «Поделиться»

Клуб пользователей блока «Поделиться»

Ссылка на шаринг для Телеграм

Кнопка шаринга для телеграм имеет ссылку вида tg://msg_url. Если на десктопе не установлено приложение Телеграм, то при нажатии на ссылку откроется пустое окно без запроса на открытие приложения.
Гораздо удобнее если бы была ссылка вида https://t.me/share/url, при нажатии которой открывается отдельное окно браузера, в котором предлагается установить Телеграм при его отсутствии.

12 комментариев
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Сергей Тощилин
28 июля 2020, 16:14
Спасибо за обратную связь!


Мы переходили на шаринг по протоколу tg:// во время блокировки Телеграма, потому что не у всех пользователей корректно работал https://t.me/. После разблокировки вернули ссылку на https://t.me/share/url/.
Anton Akimov
31 июля 2020, 12:44
Сергей Тощилин,
Вернули? Но ничего не изменилось. Ссылка осталась прежней. Поиск по  t.me в файле https://yastatic.net/share2/share.js ничего не находит.  А tg:// как был так и остался. Забыли обновить библиотеку? :)
Сергей Тощилин
31 июля 2020, 12:52
Anton Akimov,
Ага, я поторопился отписать) У нас довольно большой трафик, поэтому возвращаем постепенно.


Отпишу, как вернем для 100% запросов.
Сергей Тощилин
31 июля 2020, 18:26
Anton Akimov,
вернули полностью для все ссылку на t.me
shaxobiddin.nurmanov
13 марта, 06:39
Manga telfon yutingiz deb keldi natijasi qani endi
shaxobiddin.nurmanov
13 марта, 06:40
Siz yutiĝ soxi buldiz dedi qani sovĝasi yalĝonmi bulani hammasi
shaxobiddin.nurmanov
13 марта, 06:42
shaxobiddin.nurmanov,
Samsung galaxs s21 yutingiz dedi
j0hongir.olimov
16 мая, 17:39
Шу нарса росми агар рос болса тел номерим +99891 149 47 47
j0hongir.olimov
16 мая, 17:39
sherzod1494747@gmail.com
mirzayev.oz
вчера, 16:40
ha men ham ishonmadim boshida
O'ktam To'lqinov
вчера, 19:53
🖐
O'ktam To'lqinov
вчера, 19:54
Balki rost dur