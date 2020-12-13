Вопрос по Yandex Share и вызовов им Метрики

Имеется страница блога со списком статей (как на хабре :).

Под каждой статьей кнопка "поделиться", при клике на которую отображается блок с кнопками (dysplay:none -> display:block).

В предыдущей версии Yandex Share для блока кнопок задавался класс "yashare-auto-init".

В новой же версии (2-ой) все блоки уже проинициализированы (там даже класс добавляется ya-share2_inited) и для каждого из них вызывается скрипт Метрики. В результате при загрузке страницы длинная "простыня" из вызовов метрики (в браузере: Dev Tools -> Network -> Images)

Можно ли во 2-й версии сделать так, чтобы содержимое блока "Поделиться" инициализировалось только во время его отображения? Или отключить подгрузку Метрики (если она и так есть на сайте)?

P.S.:

В скрипте yastatic.net/share2/share.js нашел участок

if(window.Ya&&"Metrika2"in window.Ya) a(this._id); else {var r=(0,o.injectJs)(" https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js ");

Т.е. по сути если Метрика есть, то скрипт не должен инжектиться. Но почему-то инжектится, причем в каждый блок "Поделиться".