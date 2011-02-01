Клуб пользователей блока «Поделиться»

февраль 2011
BB-код для форумов.
boicoff
1 февраля 2011, 11:31
А можно ли сделать возможность генерации bb-кода для форумов?
1 комментарий
Можно ли добавить в список сервисов "поделиться" местные (казахстанские) сервисы?
Ольга
2 февраля 2011, 10:30

Здравствуйте. Такое предложение - возможно ли возможность добавления в список местных сервисов  (в нашем случае казахстанских) блог-сервисов и соц.сетей?

Например, если пользователь из Казахстана, то ему предлагается выборка  из основных мировых и российских сервисов + локальные сервисы Казахстана.

Навскидку сразу можно предложить

Блоги:

Соцсети:

Есть еще всеказахстанский форум Центр тяжести, тоже весьма популярный.

1 комментарий
предложение,сервисы,казахстан
Проблемы с кодировкой ВКонтакте
mozgunov
7 февраля 2011, 12:02

Ребят подскажите почему окошко сайта "ВКонтакте" вылетает с каракулями?

в <head> прописано <script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>

в файле  .htaccess прописано AddDefaultCharset UTF-8

в мета-тегах тоже стоит кодировка  utf-8. Причём проблема только с сайтом "ВКонтакте". Мой сайт piterproject.ru. Спасибо!

4 комментария
Что делать, если кодировка сайта windows-1251
zaoTC
7 февраля 2011, 12:02
Подскажите, как должен выглядеть скипт!
12 комментариев
Кракозябры в Опере 11 при добавлении своего сайта ВКонтакте
yaroslav.mikhailin
7 февраля 2011, 12:02

Здравствуйте, поставил блок себе на сайт http://www.yarmi.ru, кодировка у меня UTF-8. При нажатии на кнопку "ВКонтакте" в Опере 11 всплывает окошко данной сети, но весь их текст состоит из сплошных кракозябров, цитата с моего сайта - в правильной кодировке. Смена UTF-8 в вызове скрипта на windows-1251 ситуацию не меняет. Смотрел на других сайтах как работает данный блок - все без проблем.

Использую автоматичекую инициализацию. Как привести кракозябры к человеческим буквам ума не приложу. В IE и Мозилле все работает.

В чем может быть причина?

Пример конкретной страницы с кривым текстом - http://www.yarmi.ru/2011/01/new_photo_everyday/

 

1 комментарий
Помощь для чайника
deluxepromo
7 февраля 2011, 12:19

Подскажите как дописать data параметры чтобы в facebook передавались изображение, описание и титл отправляемой страницы. 

 

Сейчас установив код из конструктора отправляется только url

 

<div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir"></div> 

  • data-yashareTitle
  • data-yashareLink
  • data-yashareImage
Спасибо!
1 комментарий
Изменение надписи Поделиться
pikarik
7 февраля 2011, 13:19

Здравствуйте.

Установил себе код:

<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script><div align=right class="yashare-auto-init" data-yashareType="link"  data-yashareQuickServices="vkontakte,|,odnoklassniki,|,yaru,|,yazakladki,|,facebook,|,twitter,|,moimir,|,lj"></div>


Можно ли на основе таких же параметров например как data-yashareType, yashareQuickServices изменить надпись "Поделиться" ?

12 комментариев
валидатор (ошибки с блоком "Поделиться")
tramitador
11 февраля 2011, 12:33

4 ошибки:

  • there is no attribute "DATA-YASHARELINK"
  • there is no attribute "DATA-YASHARETYPE"
  • there is no attribute "DATA-YASHAREQUICKSERVICES"
  • document type does not allow element "DIV" here; missing one of "MAP", "IFRAME", "BUTTON" start-tag

 

Сам код такой:

<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="yashare-auto-init" data-yashareLink="http://xn--b1aecaq6ap8c.xn--p1ai" data-yashareType="link" data-yashareQuickServices="vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj"></div>

22 комментария
Индексирование внешних ссылок из блока "Поделиться"?
amanito
11 февраля 2011, 12:36
 Индексируют ли поисковики внешние ссылки (на соц.сервисы) из этого блока? Или все-таки они скрыты ява-скриптом, который выводит этот блок "Поделиться"? Ведь если они индексируются, то получается, что добавив блок на свою страницу, добавляешь еще несколько внешних ссылок, и это потом отразится на ранжировании сайта в поиске.
7 комментариев
Блок "Поделиться" тормозит или не тормозит?
vokas-voland
12 февраля 2011, 11:53

Приветствую участников клуба! Расскажу вам свою историю

Поставил у себя на сайте http://gorodsurprizov.org.ua блок "Поделиться" в статьях. Код скопировал из конструктора (добавил еще data-yashareL10n="ru" а то на украинском отображалось), в нем 8 кнопок, которые предлагается установить. Расположил на сайте (joomla) в коде под статьями. После этого иногда наблюдаю картину: грузится левая сторона с рекламой, контент...и все. Правое меню не грузится.

На всякий случай скопировал вывод кода на странице с помощью браузера и вкладки "исходный код".

Вот он:  <script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script><div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareL10n="ru" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,friendfeed,lj"></div>

Вроде как все правильно.

Такие "тормоза" случаются время от времени у меня, когда хожу по своему сайту, возможно, то же самое происходит и у пользователей. Браузер у меня Opera 11, проверял еще в Firefox 3.6.13. Бывает, что правое меню все же загружается, но блок "Поделиться" все равно загружается последним.

До установки блока "Поделиться" от Яндекса я устанавливал некоторые из кнопок отдельно. Случалось, что загрузка тормозила из-за Вконтакте и Фэйсбука. Прочел на одном из блогов, что у человека такая же проблема с отдельно установленной кнопкой Твиттера.

Что подскажете в данном случае? Может, попробовать по очереди поубирать кнопки и на результат посмотреть? Или это без разницы? В скриптах я мало чего соображаю. У кого-то из участников клуба наблюдается такая же проблема с блоком?

P.S. Заметил в одной из предыдущих тем, что список сервисов, на которые можно поставить кнопки, увеличился. Я бы добавил еще Яндекс-закладки и Мой круг. Это может в худшую сторону повлиять на загрузку?

Только что немного просветился по поводу загрузки ява-скрипта. Может, под статьей выводить просто <div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareL10n="ru" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,friendfeed,lj"></div>, а <script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script> писать в самом конце, перед тегом </body>?

5 комментариев
Блок "Поделиться" Для зарубежный Пользователей
india.ru
13 февраля 2011, 17:45

Всем привет
Добавил себя на блоге
"yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,friendfeed,blogger,digg,evernote,delicious,gbuzz,greader,juick,linkedin,moikrug,myspace,yazakladki"

скрипт выглядит так

<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,friendfeed,blogger,digg,evernote,delicious,gbuzz,greader,juick,linkedin,moikrug,myspace,yazakladki"></div>

Но Было бы не плохо если разработчики функционал блока "Поделиться" от Яндекса добавиле бы сюда ещё для зарубежный Пользователей (foreigner)

Этот

 
  1. Bebo
  2. Google Wave
  3. Orkut
  4. Yammer
  5. Plurk
  6. Identi.ca
  7. Mozillaca
  8. Hyves
  9. Netlog
  10. Plaxo Pulse
  11. Virb
  12. Reddit
  13. Techmeme
  14. YC HackerNews
  15. BuzzFeed
  16. SmakNews
  17. Tipd
  18. Allvoices
  19. Fark
  20. Khabbr
  21. Mixx
  22. NewsTrust
  23. NewsVine
  24. NowPublic
  25. Propeller
  26. ReadWriteWeb
  27. Zabox

 

Или сказите как добавит иконки я сам добавлю

Спасибо За вниманияи понимания

Discuss+++

2 комментария
предложение,сервисы
Статистика использования
den-rad
16 февраля 2011, 12:53
Самое главное в едином блоке - возможность сбора статистики, сколько человек добавили информацию о странице в социальные сети. Планируете ли вы использовать статистику, например интеграцию с Метрикой.
6 комментариев
а в валидном варианте это возможно?
burunduk
16 февраля 2011, 18:04

html5 еще не существует (официально)

как возможно подключить кнопки не используя подобный бред data-yashareType='link' data-yashareQuickServices='yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir'

или же как заставить работать при загрузке данного фрагмента

<div class='yashare-auto-init' data-yashareType='link' data-yashareQuickServices='yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir'></div>

аяксом

27 комментариев
Виджет 'Поделиться' не отображается в браузерах
jsuncity
17 февраля 2011, 15:07

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, почему виджет "Поделиться" не отображается в следующих браузерах

1. Chrome

2. Opera

3. IE

В FireFox, NN, Safari - виджет отображается без проблем.

Для примера наша страница с Вашим виджетом под видео - http://www.jungle.ua/foam-party

Решил проблему. Забыл закрыть тег <script type="text/javascript">, а как ни странно браузеры FireFox, NN, Safari - виджет отображается без проблем даже без закрытия тега.

Хотя IE 6 виджет не отображает. Подскажите, почему и какие браузеры еще не отображают виджет "Поделиться"?

2 комментария
Динамическое обновление
elogic-cms
17 февраля 2011, 21:14

Вот есть функция updateShareLink(), почему с помощью нее нельзя обновить image? Пример где это мне потребовалось: использую галерею SimpleView она на Flash, но при смене изображения он вызывает JavaScript функцию и передает туда некоторые данные. Так вот блок "Поделиться" размещен как раз для галереи, хочется чтобы при нажатии "Поделиться" в соответствующие сервисы подгружалась текущая картинка которую просматривают! Хотел было в функцию которая вызвается галареей добавить updateShareLink(), но увидел что image там как раз и нет :(

Может я что-то не доглядел и возможность обновить ссылку на изображение все таки есть?

6 комментариев
Можно ли убрать кнопку-ссылку "Поделиться" оставив одни иконки соцсетей?
ivan.volkow
18 февраля 2011, 12:15

Сабж, собственно.

Кроме того, на мойм рускоязычном сайте Поделиться пишется на украинском языке, мелочь, а не приятно!

10 комментариев
Одноклассники - "Ошибка обработки данных ресурса."
ra26info
21 февраля 2011, 18:45

Именно этот ответ "Ошибка обработки данных ресурса." вижу на всех сайтах где можно "поделиться" с Одноклассниками. Причем этот ответ выдает кнопка Яндекса и кнопка Одноклассников. Несколько раз писал в одноклассники, но ответа не последовало...

9 комментариев
ошибка при переходе на одноклассники
aganzha
21 февраля 2011, 18:45

вот с этой страницы (автоинициализация)

http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=8842868079&Nick=yql6869718

осуществляется переход на

http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st._surl=http%3A%2F%2Frutaobao.com%2Fpages%2Fitem_detail.aspx%3FItemId%3D8842868079%26Nick%3Dyql6869718%3Ftitle=%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B5%2520Miu%2520Miu%2520%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7%2520%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D1%2581%25D0%25BE%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B9%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258E%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B8%2520%28%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25BD%25202011%29

Появляется ошибка, т.к. перед параметром title=... должен стоять амперсанд а не %3F

По другим ссылкам переъод происходит корректно.

Как это можно поправить?

Спасибо.

1 комментарий
Liveinternet.ru
rem-andrew
21 февраля 2011, 18:59

Liveinternet.ru достаточно известная и популярная социальная сеть, чтобы заслужить свою кнопочку в блоке "Поделиться".

Форма добавления новой ссылки в дневник может принимать в качестве GET-параметров URL страницы и заголовок - параметры cnurl и cntitle соответственно.

Пример.

3 комментария
Текст рядом с иконками - это возможно?
ra26info
21 февраля 2011, 21:21
Существуетл параметр который делает так: Поделиться [Я.ру] Яндекс [В] Вконтакте
Т.е. включает текст рядом с иконкой?
6 комментариев