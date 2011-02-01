Здравствуйте. Такое предложение - возможно ли возможность добавления в список местных сервисов (в нашем случае казахстанских) блог-сервисов и соц.сетей?
Например, если пользователь из Казахстана, то ему предлагается выборка из основных мировых и российских сервисов + локальные сервисы Казахстана.
Навскидку сразу можно предложить
Блоги:
- Блоги в Казахстане на YVISION.kz
- Блоги в Казахстане, Нур.кз
- Блоги в Казахстане на Намбе
- http://blogging.kz/
Соцсети:
Есть еще всеказахстанский форум Центр тяжести, тоже весьма популярный.
Ребят подскажите почему окошко сайта "ВКонтакте" вылетает с каракулями?
в <head> прописано <script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
в файле .htaccess прописано AddDefaultCharset UTF-8
в мета-тегах тоже стоит кодировка utf-8. Причём проблема только с сайтом "ВКонтакте". Мой сайт piterproject.ru. Спасибо!
Здравствуйте, поставил блок себе на сайт http://www.yarmi.ru, кодировка у меня UTF-8. При нажатии на кнопку "ВКонтакте" в Опере 11 всплывает окошко данной сети, но весь их текст состоит из сплошных кракозябров, цитата с моего сайта - в правильной кодировке. Смена UTF-8 в вызове скрипта на windows-1251 ситуацию не меняет. Смотрел на других сайтах как работает данный блок - все без проблем.
Использую автоматичекую инициализацию. Как привести кракозябры к человеческим буквам ума не приложу. В IE и Мозилле все работает.
В чем может быть причина?
Пример конкретной страницы с кривым текстом - http://www.yarmi.ru/2011/01/new_photo_everyday/
Подскажите как дописать data параметры чтобы в facebook передавались изображение, описание и титл отправляемой страницы.
Сейчас установив код из конструктора отправляется только url
<div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices
+
- data-yashareTitle
- data-yashareLink
- data-yashareImage
Здравствуйте.
Установил себе код:
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script><div align=right class="yashare-auto-init" data-yashareType="link" data-yashareQuickServices
Можно ли на основе таких же параметров например как data-yashareType, yashareQuickServices изменить надпись "Поделиться" ?
4 ошибки:
- there is no attribute "DATA-YASHARELINK"
- there is no attribute "DATA-YASHARETYPE"
- there is no attribute "DATA-YASHAREQUICKSERVICES"
- document type does not allow element "DIV" here; missing one of "MAP", "IFRAME", "BUTTON" start-tag
Сам код такой:
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="yashare-auto-init" data-yashareLink="http://xn--b1aecaq6ap8c.xn--p1ai" data-yashareType="link" data-yashareQuickServices
Приветствую участников клуба! Расскажу вам свою историю
Поставил у себя на сайте http://gorodsurprizov.org.ua блок "Поделиться" в статьях. Код скопировал из конструктора (добавил еще data-yashareL10n="ru" а то на украинском отображалось), в нем 8 кнопок, которые предлагается установить. Расположил на сайте (joomla) в коде под статьями. После этого иногда наблюдаю картину: грузится левая сторона с рекламой, контент...и все. Правое меню не грузится.
На всякий случай скопировал вывод кода на странице с помощью браузера и вкладки "исходный код".
Вот он: <script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script><div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareL10n="ru" data-yashareQuickServices
Вроде как все правильно.
Такие "тормоза" случаются время от времени у меня, когда хожу по своему сайту, возможно, то же самое происходит и у пользователей. Браузер у меня Opera 11, проверял еще в Firefox 3.6.13. Бывает, что правое меню все же загружается, но блок "Поделиться" все равно загружается последним.
До установки блока "Поделиться" от Яндекса я устанавливал некоторые из кнопок отдельно. Случалось, что загрузка тормозила из-за Вконтакте и Фэйсбука. Прочел на одном из блогов, что у человека такая же проблема с отдельно установленной кнопкой Твиттера.
Что подскажете в данном случае? Может, попробовать по очереди поубирать кнопки и на результат посмотреть? Или это без разницы? В скриптах я мало чего соображаю. У кого-то из участников клуба наблюдается такая же проблема с блоком?
P.S. Заметил в одной из предыдущих тем, что список сервисов, на которые можно поставить кнопки, увеличился. Я бы добавил еще Яндекс-закладки и Мой круг. Это может в худшую сторону повлиять на загрузку?
Только что немного просветился по поводу загрузки ява-скрипта. Может, под статьей выводить просто <div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareL10n="ru" data-yashareQuickServices
Всем привет
Добавил себя на блоге
"yaru,vkontakte,facebook,
скрипт выглядит так
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices
Но Было бы не плохо если разработчики функционал блока "Поделиться" от Яндекса добавиле бы сюда ещё для зарубежный Пользователей (foreigner)
Этот
- Bebo
- Google Wave
- Orkut
- Yammer
- Plurk
- Identi.ca
- Mozillaca
- Hyves
- Netlog
- Plaxo Pulse
- Virb
- Techmeme
- YC HackerNews
- BuzzFeed
- SmakNews
- Tipd
- Allvoices
- Fark
- Khabbr
- Mixx
- NewsTrust
- NewsVine
- NowPublic
- Propeller
- ReadWriteWeb
- Zabox
Или сказите как добавит иконки я сам добавлю
Спасибо За вниманияи понимания
Discuss+++
html5 еще не существует (официально)
как возможно подключить кнопки не используя подобный бред data-yashareType='link' data-yashareQuickServices
или же как заставить работать при загрузке данного фрагмента
<div class='yashare-auto-init' data-yashareType='link' data-yashareQuickServices
аяксом
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, почему виджет "Поделиться" не отображается в следующих браузерах
1. Chrome
2. Opera
3. IE
В FireFox, NN, Safari - виджет отображается без проблем.
Для примера наша страница с Вашим виджетом под видео - http://www.jungle.ua/foam-party
Решил проблему. Забыл закрыть тег <script type="text/javascript">, а как ни странно браузеры FireFox, NN, Safari - виджет отображается без проблем даже без закрытия тега.
Хотя IE 6 виджет не отображает. Подскажите, почему и какие браузеры еще не отображают виджет "Поделиться"?
Вот есть функция updateShareLink(), почему с помощью нее нельзя обновить image? Пример где это мне потребовалось: использую галерею SimpleView она на Flash, но при смене изображения он вызывает JavaScript функцию и передает туда некоторые данные. Так вот блок "Поделиться" размещен как раз для галереи, хочется чтобы при нажатии "Поделиться" в соответствующие сервисы подгружалась текущая картинка которую просматривают! Хотел было в функцию которая вызвается галареей добавить updateShareLink(), но увидел что image там как раз и нет :(
Может я что-то не доглядел и возможность обновить ссылку на изображение все таки есть?
Сабж, собственно.
Кроме того, на мойм рускоязычном сайте Поделиться пишется на украинском языке, мелочь, а не приятно!
Именно этот ответ "Ошибка обработки данных ресурса." вижу на всех сайтах где можно "поделиться" с Одноклассниками. Причем этот ответ выдает кнопка Яндекса и кнопка Одноклассников. Несколько раз писал в одноклассники, но ответа не последовало...
вот с этой страницы (автоинициализация)
http://rutaobao.com/pages
осуществляется переход на
http://www.odnoklassniki.
Появляется ошибка, т.к. перед параметром title=... должен стоять амперсанд а не %3F
По другим ссылкам переъод происходит корректно.
Как это можно поправить?
Спасибо.
Liveinternet.ru достаточно известная и популярная социальная сеть, чтобы заслужить свою кнопочку в блоке "Поделиться".
Форма добавления новой ссылки в дневник может принимать в качестве GET-параметров URL страницы и заголовок - параметры cnurl и cntitle соответственно.
Т.е. включает текст рядом с иконкой?