Приветствую участников клуба! Расскажу вам свою историю

Поставил у себя на сайте http://gorodsurprizov.org.ua блок "Поделиться" в статьях. Код скопировал из конструктора (добавил еще data-yashareL10n="ru" а то на украинском отображалось), в нем 8 кнопок, которые предлагается установить. Расположил на сайте (joomla) в коде под статьями. После этого иногда наблюдаю картину: грузится левая сторона с рекламой, контент...и все. Правое меню не грузится.

На всякий случай скопировал вывод кода на странице с помощью браузера и вкладки "исходный код".

Вот он: <script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script><div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareL10n="ru" data-yashareQuickServices ="yaru,vkontakte,facebook ,twitter,odnoklassniki,mo imir,friendfeed,lj"></div >

Вроде как все правильно.

Такие "тормоза" случаются время от времени у меня, когда хожу по своему сайту, возможно, то же самое происходит и у пользователей. Браузер у меня Opera 11, проверял еще в Firefox 3.6.13. Бывает, что правое меню все же загружается, но блок "Поделиться" все равно загружается последним.

До установки блока "Поделиться" от Яндекса я устанавливал некоторые из кнопок отдельно. Случалось, что загрузка тормозила из-за Вконтакте и Фэйсбука. Прочел на одном из блогов, что у человека такая же проблема с отдельно установленной кнопкой Твиттера.

Что подскажете в данном случае? Может, попробовать по очереди поубирать кнопки и на результат посмотреть? Или это без разницы? В скриптах я мало чего соображаю. У кого-то из участников клуба наблюдается такая же проблема с блоком?

P.S. Заметил в одной из предыдущих тем, что список сервисов, на которые можно поставить кнопки, увеличился. Я бы добавил еще Яндекс-закладки и Мой круг. Это может в худшую сторону повлиять на загрузку?