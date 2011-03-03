Клуб пользователей блока «Поделиться»

март 2011
Ссылки для twitter
modcos.com
3 марта 2011, 08:18
Как можно отключить укорачивание ссылок для twitter?
1 комментарий
Как изменить блок «Поделиться»?
interlit2001
3 марта 2011, 08:24

В конструкторе  блока «Поделиться» оба предлагаемых варианта выполнены в виде одной строки. Вот используемый код:

<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script> <div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj"></div>

На Форуме http://www.interlit2001.com/forum/index.php такой вариант проходит, а вот на сайте http://www.interlit2001.com блок хотелось бы разместить в левой колонке, но блок в одну строку там не поместится. Как сделать блок в две строки: в первой кнопка, во второй -- иконки? Так сделано, например, здесь: http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.rian.ru%2Fincidents%2F20110302%2F341055970.html

Спасибо.

3 комментария
Заголовок не указан
nobars
3 марта 2011, 08:37
Зачем при вызове сразу генерится код в тег по id ?
Почему нельзя просто отдавать текст, как это делает, например, VK.share?
Я думаю дальше бы уже каждый разобрался куда полученных код вставлять.

Что делать, если у меня эти кнопочки должны динамически где-то генериться?
Типа расставлять div'ы, а потом прогонять все id со всеми параметрами ещё раз через new Ya.share что ли?

А если вставлять через "автоматическую инициализацию" - там половина параметров отсутствует. Да и лично у меня она вообще не заработала.

Есть ли какой-нибудь способ получить код кнопки просто в переменную?
15 комментариев
Как добавить кнопку "поделиться" на форум phpbb3
e-melitopol
8 марта 2011, 12:40

Подскажите, можно ли вставить кнопку "Поделиться" на phpbb3 ?

Если да, то как?

Обычным способом, редактируя overal.header или footer  или как-то по другому.

сайт, о котором идет речь http://e-melitopol.com

В низ страницы вставлять не хочется, а в верхнюю часть, честно говоря, не знаю как

Помогите советом

Заранее благодарен,

Сергей

2 комментария
как увеличить сам блок поделиться?
nikiva02
9 марта 2011, 13:05
как увеличить сам блок поделиться от яндекса при вставке в блог?
8 комментариев
Localization
npa.kiev.ua
10 марта 2011, 11:38

Здравствуйте друзья, у меня мультиязичный сайт, нужно сделать локализацию, прочитал вот это :

params.l10nString

Язык текста блока. Первый символ имени параметра - "l" (от англ. "localization"). Если не указан, то определяется автоматически на основании доменной зоны сайта. Возможные значения:

  • be - белорусский;
  • en - английский;
  • kk - казахский;
  • ru - русский;
  • tt - татарский;
  • uk - украинский.

Значение по умолчанию: ru.

Но не могу понять как этот параметр использовать, может кто нибудь привести пример кода, где используется этот параметр... Пробовал разные варианты - никаких изменений... Перерыл интернет - нифига нет...

3 комментария
Почему не работает?
mav82
10 марта 2011, 11:45
Вставляю сгенерированный код на страницу сайта (в уже уже имеющийся HTML-код). Страница стала чрезвычайно долго грузится и в результате никакого блока "Поделиться" нет. Почему? Помогите, пожалуйста!
6 комментариев
перекрытие с flash
mktrus
10 марта 2011, 11:50

Знаю что вопрос скорее риторический, но всё-ж.

Если  рядом с блоком расположен Flash-объект, то он загораживает всплывающее меню в IE,Mozilla FF и в Chrome. Нормально отрабатывает только в Opera.

Ясно что это не вполне к авторам, но всё-ж интересно - кто как борется с  проблемой?

p.s. у меня это здесь: http://www.raumusic.ru/rubrs.asp?rubr_id=317

2 комментария
zindex,flash
Счетчик под кнопками
Александр
10 марта 2011, 18:24

Привет разработчикам!

Сделайте так, чтоб под кнопками был счетчик, который бы указывал сколько людей поделились.

Я видел, на сайтах что под кнопками Вконтакте, Мой мир и т.д. стоят цифры, сколько человек поделилось ссылкой.

Можете такое сделать?

Пример http://kprf.ru/funny/87732.html

там снизу под постом, 10875 у Вконтакте, 7871 Мой мир, Твитр 296.

14 комментариев
Javascript
npa.kiev.ua
11 марта 2011, 09:58
Друзья, подскажите, можно ли прописать конкретному Javascipt'y "Content encoding=gzip". Если да то можете привести пример применения в скрипте, хочу зжать Блок "Поделиться", чтобы грузился быстрее, возможно ли это таким способом, если у меня автоматическая инициализация?
3 комментария
gzip
Изменилась работа кнопки Facebook
rakitinb
14 марта 2011, 16:06
Неделю назад поставил код Блока в шаблон сайта www.gastroscan.ru - всё сразу заработало. А сегодня кнопка Facebook стала выводить на мобильную версию m.facebook.com. В том числе и на странице api.yandex.ru/share/. Как вернуться к обычной версии www.facebook.com ?
1 комментарий
Twitter
gexly
18 марта 2011, 11:49

Здравствуйте, уважаемые разработчики!

Можно ли как-то настроить, чтобы при добавлении ссылки в twitter, ссылка не укорачивалась при помощи сервиса http://clck.ru , а использовался "родной" адрес страницы на котором установлена кнопка Share?

Разумеется, текст и ссылка укладываются в 140 символов.

11 комментариев
Ошибочная кодировка - кракозябры...
Анатолий
24 марта 2011, 09:13
Поставил себе на сайт кнопку "поделиться". В браузерах Firefox и IE всё работает, а вот в Опере-11 при нажатии кнопки "Вконтакте" и "Одноклассники" во всплывающем окне кракозябры!

Вот страница с глючной кнопкой: http://www.agat77.ru/catalog/braslety-iz-kamnja/G00851

Наверняка у кого-то уже было такое.

Подскажите, пожалуйста, как исправить???
3 комментария
share_text="Свой текст "
india.ru
24 марта 2011, 09:14
можно ли добавит такой функцию share_text="Свой текст" в этом скрипте 
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>
<div class="yashare-auto-init"  share_text="В Я.ру"data-yashareType="button" data-yashareQuickServices="yaru,vkontakte,facebook,twitter,odnoklassniki,moimir,lj,friendfeed,blogger,digg,evernote,delicious,gbuzz,greader,juick,linkedin,moikrug,myspace,yazakladki"></div> 
как та подробнее встречал Здесь 
<a counter="no" type="button" size="small" share_text="Свой текст" name="ya-share"> </a><script charset="utf-8" type="text/javascript">if (window.Ya && window.Ya.Share) {Ya.Share.update();} else {(function(){if(!window.Ya) { window.Ya = {} };Ya.STATIC_BASE = 'http:\/\/img\-css.friends.yandex.net.cstatic\-kiev01.corba.yandex.net\/';Ya.START_BASE = 'http:\/\/my.ya.ru\/';var shareScript = document.createElement("script");shareScript.type = "text/javascript";shareScript.async = "true";shareScript.charset = "utf-8";shareScript.src = Ya.STATIC_BASE + "/js/api/Share.js";(document.getElementsByTagName("head")[0] || document.body).appendChild(shareScript);})();}</script>



Думаю было бы лучшее добавит свой тест вместо Кнопке Поделится

 

17 комментариев
share,предложение
Собственная ссылка для открытия PopUp окна
smiprocom
24 марта 2011, 09:16

Замаялся править стили ссылки (кнопки) для инициализации показа попапа.

 

Возможно сделать так, чтобы попап открывался при клике на созданнную заранее ссылку или кнопку, как в том же AddThis?

2 комментария
Как изменить иконки
mo-book
24 марта 2011, 09:16
Как изменить размер или сами иконки для социальных закладок в виджете поделиться?
9 комментариев
В Метрике появился отчёт со статистикой по блоку Поделиться
Курицына Ольга
30 марта 2011, 17:18
В Метрике появился отчет, который показывает, сколько ссылок на ваш ресурс было опубликовано в социальных сервисах с помощью кнопки «Поделиться».
В отчете отображается количество ссылок на ваш сайт в социальных сервисах, а также перечень страниц сайта, на которые пользователи ссылаются чаще всего.

Для работы отчёта необходимо включить отслеживание внешних ссылок.

Выберите "Содержание", далее "Внешние ссылки", и поставьте галочку возле поля "Внешние ссылки и загрузки файлов"

В конце прошлого года мы рассказывали вам о кнопке «Поделиться», которую можно встроить на страницы любого сайта.




Мы посчитали — сайтов с кнопкой «Поделиться» уже более 50 тысяч!


Теперь с помощью Яндекс.Метрики владельцы таких сайтов могут следить, как часто пользователи «пересказывают» содержание сайта в социальных сетях.

В новом «Отчёте по кнопке «Поделиться» отображается количество опубликованных ссылок и их распределение по конкретным сервисам.




Отчёт также покажет, на какие страницы вашего сайта чаще всего ссылаются в социальных сервисах. Кстати, о сервисах: в кнопку «Поделиться» недавно были добавлены новые социальные сети, например, МойКруг, Liveinternet, juick.com и Blogger.

Если на вашем сайте ещё нет Метрики или кнопки «Поделиться»,  это отличный повод установить и то, и другое.

Ссылки счёт любят!


Команда Яндекс.Метрики

9 комментариев
статистика
Addthis by Yandex?
khibinite
30 марта 2011, 17:22

Всем привет!

 

Правильно ли я понимаю, что Яндекс хочет сделать некий аналог Addthis? Этот буржуйский сервис крут тем, что имеет очень информативную аналитику: кол-во поделившихся по различным разрезам:

- за период

- по сосцсетям

- по географии

- по ключевым словам

- "вирусный" эффект.

 

Если Яндекс сделаетподобное, то будет мегакруть с сопутствующим респектом

6 комментариев
По кнопке
Алексей Кугно
31 марта 2011, 22:38

я написал Бутылкусу (http://butylk.us/) по фэйсбуку- но то же самое мне нужно и сейчас))

о вы спец по джумле! и как я понял- программер!
сделайте пожалуйста тогда кнопочку ЛАЙК ИТ фэйсбучную для джумлы 1,5-1,6- такую чтоб один раз как компонент залил- а она под каждой статьей на сайте появилась- и при нажатии именно эту страницу лайкала!- адрес пусть берет из адресной строки- а статьи под которыми появиться- из карты сайта! напишите как ее вставить да настроить- нет ни одной нормальной кнопки такой в сети- и нет инструкций!
ежели по – русски будете описывать- хороший стиль у ктонановенького.ру
и если выйдет- и английский знаете- сразу на английском админку и пишите- тогда на дмумла орг ее опубликуете- и стопятьсот человек в день только оттуда- я гарантирую это!

Пожалуйста яндексовцы сделайте- вы ведь там все можете,да?

и кстати сайтов на джумла в рунете- 3 000 000

вот где статистика!!!!!!

5 комментариев