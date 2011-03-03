В конструкторе блока «Поделиться» оба предлагаемых варианта выполнены в виде одной строки. Вот используемый код:
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script> <div class="yashare-auto-init" data-yashareType="button" data-yashareQuickServices
На Форуме http://www.interlit2001.com/forum/index.php такой вариант проходит, а вот на сайте http://www.interlit2001.com блок хотелось бы разместить в левой колонке, но блок в одну строку там не поместится. Как сделать блок в две строки: в первой кнопка, во второй -- иконки? Так сделано, например, здесь: http://news.yandex.ru/yan
Спасибо.
Почему нельзя просто отдавать текст, как это делает, например, VK.share?
Я думаю дальше бы уже каждый разобрался куда полученных код вставлять.
Что делать, если у меня эти кнопочки должны динамически где-то генериться?
Типа расставлять div'ы, а потом прогонять все id со всеми параметрами ещё раз через new Ya.share что ли?
А если вставлять через "автоматическую инициализацию" - там половина параметров отсутствует. Да и лично у меня она вообще не заработала.
Есть ли какой-нибудь способ получить код кнопки просто в переменную?
Подскажите, можно ли вставить кнопку "Поделиться" на phpbb3 ?
Если да, то как?
Обычным способом, редактируя overal.header или footer или как-то по другому.
сайт, о котором идет речь http://e-melitopol.com
В низ страницы вставлять не хочется, а в верхнюю часть, честно говоря, не знаю как
Помогите советом
Заранее благодарен,
Сергей
Здравствуйте друзья, у меня мультиязичный сайт, нужно сделать локализацию, прочитал вот это :
params.l10nString
Язык текста блока. Первый символ имени параметра - "l" (от англ. "localization"). Если не указан, то определяется автоматически на основании доменной зоны сайта. Возможные значения:
- be - белорусский;
- en - английский;
- kk - казахский;
- ru - русский;
- tt - татарский;
- uk - украинский.
Значение по умолчанию: ru.
Но не могу понять как этот параметр использовать, может кто нибудь привести пример кода, где используется этот параметр... Пробовал разные варианты - никаких изменений... Перерыл интернет - нифига нет...
Знаю что вопрос скорее риторический, но всё-ж.
Если рядом с блоком расположен Flash-объект, то он загораживает всплывающее меню в IE,Mozilla FF и в Chrome. Нормально отрабатывает только в Opera.
Ясно что это не вполне к авторам, но всё-ж интересно - кто как борется с проблемой?
p.s. у меня это здесь: http://www.raumusic.ru/rubrs.asp?rubr_id=317
Привет разработчикам!
Сделайте так, чтоб под кнопками был счетчик, который бы указывал сколько людей поделились.
Я видел, на сайтах что под кнопками Вконтакте, Мой мир и т.д. стоят цифры, сколько человек поделилось ссылкой.
Можете такое сделать?
Пример http://kprf.ru/funny/87732.html
там снизу под постом, 10875 у Вконтакте, 7871 Мой мир, Твитр 296.
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Можно ли как-то настроить, чтобы при добавлении ссылки в twitter, ссылка не укорачивалась при помощи сервиса http://clck.ru , а использовался "родной" адрес страницы на котором установлена кнопка Share?
Разумеется, текст и ссылка укладываются в 140 символов.
Вот страница с глючной кнопкой: http://www.agat77.ru/cata
Наверняка у кого-то уже было такое.
Подскажите, пожалуйста, как исправить???
<script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js" charset="utf-8"></script>как та подробнее встречал Здесь<div class="yashare-auto-init" share_text="В Я.ру"data-yashareType="button" data-yashareQuickServices
="yaru,vkontakte,facebook ,twitter,odnoklassniki,mo imir,lj,friendfeed,blogge r,digg,evernote,delicious ,gbuzz,greader,juick,link edin,moikrug,myspace,yaza kladki"></div>
<a counter="no" type="button" size="small" share_text="Свой текст" name="ya-share"> </a><script charset="utf-8" type="text/javascript">if (window.Ya && window.Ya.Share) {Ya.Share.update();} else {(function(){if(!window.Ya) { window.Ya = {} };Ya.STATIC_BASE = 'http:\/\/img\-css.friend
s.yandex.net.cstatic\-kie v01.corba.yandex.net\/';Y a.START_BASE = 'http:\/\/my.ya.ru\/';var shareScript = document.createElement("script");shareScript.type = "text/javascript";shareScript.async = "true";shareScript.charset = "utf-8";shareScript.src = Ya.STATIC_BASE + "/js/api/Share.js";(docum ent.getElementsByTagName( "head")[0] || document.body).appendChil d(shareScript);})();}</sc ript>
Думаю было бы лучшее добавит свой тест вместо Кнопке Поделится
Замаялся править стили ссылки (кнопки) для инициализации показа попапа.
Возможно сделать так, чтобы попап открывался при клике на созданнную заранее ссылку или кнопку, как в том же AddThis?
В отчете отображается количество ссылок на ваш сайт в социальных сервисах, а также перечень страниц сайта, на которые пользователи ссылаются чаще всего.
Для работы отчёта необходимо включить отслеживание внешних ссылок.
Выберите "Содержание", далее "Внешние ссылки", и поставьте галочку возле поля "Внешние ссылки и загрузки файлов"
В конце прошлого года мы рассказывали вам о кнопке «Поделиться», которую можно встроить на страницы любого сайта.
Мы посчитали — сайтов с кнопкой «Поделиться» уже более 50 тысяч!
Теперь с помощью Яндекс.Метрики владельцы таких сайтов могут следить, как часто пользователи «пересказывают» содержание сайта в социальных сетях.
В новом «Отчёте по кнопке «Поделиться» отображается количество опубликованных ссылок и их распределение по конкретным сервисам.
Отчёт также покажет, на какие страницы вашего сайта чаще всего ссылаются в социальных сервисах. Кстати, о сервисах: в кнопку «Поделиться» недавно были добавлены новые социальные сети, например, МойКруг, Liveinternet, juick.com и Blogger.
Если на вашем сайте ещё нет Метрики или кнопки «Поделиться», это отличный повод установить и то, и другое.
Ссылки счёт любят!
Команда Яндекс.Метрики
Всем привет!
Правильно ли я понимаю, что Яндекс хочет сделать некий аналог Addthis? Этот буржуйский сервис крут тем, что имеет очень информативную аналитику: кол-во поделившихся по различным разрезам:
- за период
- по сосцсетям
- по географии
- по ключевым словам
- "вирусный" эффект.
Если Яндекс сделаетподобное, то будет мегакруть с сопутствующим респектом
я написал Бутылкусу (http://butylk.us/) по фэйсбуку- но то же самое мне нужно и сейчас))
о вы спец по джумле! и как я понял- программер!
сделайте пожалуйста тогда кнопочку ЛАЙК ИТ фэйсбучную для джумлы 1,5-1,6- такую чтоб один раз как компонент залил- а она под каждой статьей на сайте появилась- и при нажатии именно эту страницу лайкала!- адрес пусть берет из адресной строки- а статьи под которыми появиться- из карты сайта! напишите как ее вставить да настроить- нет ни одной нормальной кнопки такой в сети- и нет инструкций!
ежели по – русски будете описывать- хороший стиль у ктонановенького.ру
и если выйдет- и английский знаете- сразу на английском админку и пишите- тогда на дмумла орг ее опубликуете- и стопятьсот человек в день только оттуда- я гарантирую это!
Пожалуйста яндексовцы сделайте- вы ведь там все можете,да?
и кстати сайтов на джумла в рунете- 3 000 000
вот где статистика!!!!!!