я написал Бутылкусу (http://butylk.us/) по фэйсбуку- но то же самое мне нужно и сейчас))

о вы спец по джумле! и как я понял- программер!

сделайте пожалуйста тогда кнопочку ЛАЙК ИТ фэйсбучную для джумлы 1,5-1,6- такую чтоб один раз как компонент залил- а она под каждой статьей на сайте появилась- и при нажатии именно эту страницу лайкала!- адрес пусть берет из адресной строки- а статьи под которыми появиться- из карты сайта! напишите как ее вставить да настроить- нет ни одной нормальной кнопки такой в сети- и нет инструкций!

ежели по – русски будете описывать- хороший стиль у ктонановенького.ру

и если выйдет- и английский знаете- сразу на английском админку и пишите- тогда на дмумла орг ее опубликуете- и стопятьсот человек в день только оттуда- я гарантирую это!

Пожалуйста яндексовцы сделайте- вы ведь там все можете,да?

и кстати сайтов на джумла в рунете- 3 000 000

вот где статистика!!!!!!