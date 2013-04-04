Здравствуйте,

у меня сайт на Joomla+RedShop, добавляю код в тему подукта, а отображается в товаре вот такое дело:

script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js"

charset="utf-8"></script>

Помогите разобраться, плиз, очень хочу такие кнопочки на сайт