Планируется ли в http://api.yandex.ru/share/ добавить новое оформление кнопок с счетчиками, как на сервисах яндекса: например как тут http://visual.yandex.ru/ и тут http://element.yandex.ru/?
апрель 2013
4 апреля 2013, 19:02
4 апреля 2013, 19:05
Здравствуйте,
у меня сайт на Joomla+RedShop, добавляю код в тему подукта, а отображается в товаре вот такое дело:
script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js"
charset="utf-8"></script>
Помогите разобраться, плиз, очень хочу такие кнопочки на сайт
7 апреля 2013, 19:10
Для магазина, например, неактуальна кнопка "Поделиться" - что может сказать человек друзьям о товаре, который впервые видит?
Здесь более уместно название кнопки "Посоветоваться с друзьями" - кликов на неё будет в разы больше. Причём функционал даже не нужно менять!