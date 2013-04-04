Клуб пользователей блока «Поделиться»

апрель 2013
Заголовок не указан
ofpanorama
4 апреля 2013, 19:02

Планируется ли в http://api.yandex.ru/share/ добавить новое оформление кнопок с счетчиками, как на сервисах яндекса: например как тут http://visual.yandex.ru/ и тут http://element.yandex.ru/?

29 комментариев
как добавить в товары RedShop`а?
Jasmin-tob
4 апреля 2013, 19:05

Здравствуйте,

у меня сайт на Joomla+RedShop, добавляю код в тему подукта, а отображается в товаре вот такое дело:   

script type="text/javascript" src="//yandex.st/share/share.js"
charset="utf-8"></script>

Помогите разобраться, плиз, очень хочу такие кнопочки на сайт

1 комментарий
Как переименовать кнопку "поделиться"?
dimonbee
7 апреля 2013, 19:10

Для магазина, например, неактуальна кнопка "Поделиться" - что может сказать человек друзьям о товаре, который впервые видит?

Здесь более уместно название кнопки "Посоветоваться с друзьями" - кликов на неё будет в разы больше. Причём функционал даже не нужно менять!

11 комментариев