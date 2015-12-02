Клуб пользователей блока «Поделиться»

декабрь 2015
Умер фриендфид, Уберите кнопку на него
vrnserv
2 декабря 2015, 18:47

Я пониамаю, что сложно технически убрать кнопку на фриендфид, но больше полугода сервис фриендфид не работает... вы это знали? Примите к сведению....

1 комментарий
статистика,уведомление
Не работает счетчик Твиттера
Behl
2 декабря 2015, 18:51

Добрый вечер

Счетчик Твиттера сейчас не работает, в том числе и в вашем конструкторе. Стоит ли ждать обновления в ближайшее время? Спасибо!

2 комментария
Возможно ли сделать рейтинг на сайте зависящим от количества поделившихся?
Александр Сизинцев
9 декабря 2015, 18:24

Здравствуйте.

 

У меня есть каталог радиостанций с их рейтингом, мне бы хотелось сделать рейтинг полностью зависящим от количества поделившихся в соц.сетях. Это было бы очень круто, так как стимулировало бы делиться в соц.сетях для увеличения позиции в рейтинге каталога и увеличивало бы поток посетителей.

 

реально это как-то сделать? 

1 комментарий
Как вставить кнопку на конкретный материал joomla
FotoMaximN
9 декабря 2015, 18:27

Есть Jomla 3.5 и расширение Sourcer

Когда я добавляю код кнопки в материал, и он выводется в ленте блогов, при нажатии кнопки поделится она ведёт на главную страницу, где отображается вся лента материалов, а не на тот материал, которым я хочу поделиться.

Как сделать так, что бы кнопка делилась материалом, а не страницей на которой размещён материал?

 

 

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кнопки,joomla
Отсутствуют счётчики Facebook и МойМир.
diz-top.com
9 декабря 2015, 18:29

Только что вот запилил кнопочки на сайт.

И первое, что увидел: отсутствуют счётчики для FB и МойМир. Хотя должны быть: в конструкторе они отображаются.

В чём проблема может быть? Как исправить?

 

UPD:

При первом же тестовом нажатии выяснилось, что счётчики работают некорректно: считают сами нажатия, а не совершившуюся шару. Однако, интернет знает примеры кнопок(например, те же Share42), которые считают имено шару а не нажатие. Зачем, в чём прикол?

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20 ноября Twitter отключил возможность просмотра счётчика
maxsuharevv
9 декабря 2015, 18:44

Речь идёт об API, расположенному по адресу: cdn.api.twitter.com/1/urls/count.json. Раньше, передав нужный url, можно было получить число твитов/ретвитов, в которых содержится ссылка на этот url. С сегодняшнего дня вместо привычного json, API возвращает ошибку 404. http://habrahabr.ru/post/271373/

Исправьте 404 ошибку.

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статистика,api,twitter
Выбор картинки при нажатии
yugos1
9 декабря 2015, 18:59

Добрый день!

Когда я нажимаю на кнопку поделиться например "В контакте", то тема и текст отображаются правильно, а картинку предлагают на быбор, сразу пять вариантов, 4 из которых это элементы дизайна сайта. Как сделать чтобы при репосте отображалась именно нужная картинка и ничего другого?

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Объясните пожалуйста, как работает счетчик
seomaestro
9 декабря 2015, 19:09

Нажимаю поделиться для выбранной соцсети, в момент нажатия увеличивается счетчик, делюсь ссылкой, но если обновить станицу то счетчик сбрасывается. Почему он обнуляется после обновления страницы, какой принцип учета ?

2 комментария
Распространяемая ссылка
smocker2
9 декабря 2015, 21:03

Не понятно каким образом формируется ссылка.

Откуда за основу берётся текст и изображение для ссылки.

У меня статьи, а текст берёт из шапки сайта, фото когда от куда...

Как исправить? Чтобы за основу брал название статьи и фото с определённого места?

1 комментарий
Перестала подцепляться картинка.
Сентюрев Евгений
9 декабря 2015, 21:09

При нажатии кнопки "Поделиться ВКонтакте" перестала подцепляться картинка:

http://sgu52.ru/katalog/giacint/giacint-ametist-sirenevyi-kebol-8969

Вопрос: Почему? Что с этим делать?

1 комментарий
Проблема с onready
yack
15 декабря 2015, 20:30

Приведенный в документации пример работает, но только, если его скопировать из примера.

Если же взять код из тайтла проекта - событие onready не наступает никогда. Причина - в коде на тайтле присутствует класс <div class="yashare-auto-init"

Если его убрать, - да, событие наступает. Но только вне зависимости от типа выбранного блока всегда возвращается блок в формате "кнопка".

 

 

 

1 комментарий
Две ошибки на сайте постоянно
coaperator
15 декабря 2015, 20:40

Ошибка1 - постоянно вижу это:

Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/html: "https://vk.com/share.php?act=count&index=0&url=https://gitcode.ru/community/post/234-kompaniya-kraftway-predstavila-zaschischennyi-planshet".

Ошибка2 - долгая загрузка, потом это:

Failed to load resource: the server responded with a status of 504 (Gateway Time-out) https://share.yandex.net/counter/gpp/?callback=jsonpCallbacks.cb28931340575…munity%2Fpost%2F234-kompaniya-kraftway-predstavila-zaschischennyi-planshet 

Сайт на HTTPS

Как исправить?

3 комментария
Как проинициализировтаь динамический блок?
Dr. Death
15 декабря 2015, 21:22

Через js вставляется <div class="ya-share2" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus" data-counter=""></div>

Раньше просто подгружал заного share.js, на новой версии навешивает повторно на все блоки которые уже есть на странице и кликает в них несколько раз.

 

 

 

 

3 комментария
Использование api share2
msiped
16 декабря 2015, 02:26

Здравствуйте. Возникла следующая проблема, после загрузки скрипта, я используя api устанавливаю параметры:

Ya.share2('#share', {
    content: {
        description: gjShare.description || 'description',
        image: gjShare.image || 'image.jpg'
    },
    theme: {
        services:"vkontakte,odnoklassniki,facebook,twitter,gplus,moimir",
        limit:3,
        bare:true
    }
});


Но только во время инициализации автоматически ставятся параметры из data атрибутов соответствующего тега. При чем это происходит так.

1. Устанавливаются параметры, которые указал я,

2. Тегу #share ставится класс ya-share2 (если дать класс заранее произойдет то же самое)

3. Срабатывает обработчик по умолчанию, он, используя класс как селектор, берет data атрибуты и меняет весь шаринг, игнорируя мои параметры. При чем, если например в data атрибутах прописать то же самое, что я добавляю в объект theme, то события продублируются и при клике на "..." popup будет открываться и тут же закрываться)


Если же поставить задержку на исполнение скрипта, подождать пока пройдут действия по умолчанию, тогда все работает нормально, но это же не решение (костыль уже).

4 комментария
Блок поделиться с измененными пиктограммами
Роман
16 декабря 2015, 02:38

Приветствую всех, Уважаемые участники!

Может кто нибудь подскажет как можно заменить стандартные пиктограммы в блоке поделиться на свои в формате svg? Как это реализовано на сайте Reg.ru в блоке новостей например здесь https://www.reg.ru/company/news/6144 В документации к блоку об этом ничего не могу найти, может кто то из вас уже сталкивался с этим и сможет помочь, буду очень признательна.

1 комментарий