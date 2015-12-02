Я пониамаю, что сложно технически убрать кнопку на фриендфид, но больше полугода сервис фриендфид не работает... вы это знали? Примите к сведению....
Добрый вечер
Счетчик Твиттера сейчас не работает, в том числе и в вашем конструкторе. Стоит ли ждать обновления в ближайшее время? Спасибо!
Здравствуйте.
У меня есть каталог радиостанций с их рейтингом, мне бы хотелось сделать рейтинг полностью зависящим от количества поделившихся в соц.сетях. Это было бы очень круто, так как стимулировало бы делиться в соц.сетях для увеличения позиции в рейтинге каталога и увеличивало бы поток посетителей.
реально это как-то сделать?
Есть Jomla 3.5 и расширение Sourcer
Когда я добавляю код кнопки в материал, и он выводется в ленте блогов, при нажатии кнопки поделится она ведёт на главную страницу, где отображается вся лента материалов, а не на тот материал, которым я хочу поделиться.
Как сделать так, что бы кнопка делилась материалом, а не страницей на которой размещён материал?
Только что вот запилил кнопочки на сайт.
И первое, что увидел: отсутствуют счётчики для FB и МойМир. Хотя должны быть: в конструкторе они отображаются.
В чём проблема может быть? Как исправить?
UPD:
При первом же тестовом нажатии выяснилось, что счётчики работают некорректно: считают сами нажатия, а не совершившуюся шару. Однако, интернет знает примеры кнопок(например, те же Share42), которые считают имено шару а не нажатие. Зачем, в чём прикол?
Речь идёт об API, расположенному по адресу: cdn.api.twitter.com/1/urls/count.json. Раньше, передав нужный url, можно было получить число твитов/ретвитов, в которых содержится ссылка на этот url. С сегодняшнего дня вместо привычного json, API возвращает ошибку 404. http://habrahabr.ru/post/271373/
Исправьте 404 ошибку.
Добрый день!
Когда я нажимаю на кнопку поделиться например "В контакте", то тема и текст отображаются правильно, а картинку предлагают на быбор, сразу пять вариантов, 4 из которых это элементы дизайна сайта. Как сделать чтобы при репосте отображалась именно нужная картинка и ничего другого?
Нажимаю поделиться для выбранной соцсети, в момент нажатия увеличивается счетчик, делюсь ссылкой, но если обновить станицу то счетчик сбрасывается. Почему он обнуляется после обновления страницы, какой принцип учета ?
Не понятно каким образом формируется ссылка.
Откуда за основу берётся текст и изображение для ссылки.
У меня статьи, а текст берёт из шапки сайта, фото когда от куда...
Как исправить? Чтобы за основу брал название статьи и фото с определённого места?
При нажатии кнопки "Поделиться ВКонтакте" перестала подцепляться картинка:
http://sgu52.ru/katalog/g
Вопрос: Почему? Что с этим делать?
Приведенный в документации пример работает, но только, если его скопировать из примера.
Если же взять код из тайтла проекта - событие
onready не наступает никогда. Причина - в коде на тайтле присутствует класс <div class="yashare-auto-init"
Если его убрать, - да, событие наступает. Но только вне зависимости от типа выбранного блока всегда возвращается блок в формате "кнопка".
Ошибка1 - постоянно вижу это:
Resource interpreted as Script but transferred with MIME type text/html: "https://vk.com/share.php?
Ошибка2 - долгая загрузка, потом это:
Failed to load resource: the server responded with a status of 504 (Gateway Time-out) https://share.yandex.net/
Сайт на HTTPS
Как исправить?
Через js вставляется <div class="ya-share2" data-services="vkontakte,
Раньше просто подгружал заного share.js, на новой версии навешивает повторно на все блоки которые уже есть на странице и кликает в них несколько раз.
Здравствуйте. Возникла следующая проблема, после загрузки скрипта, я используя api устанавливаю параметры:
Ya.share2('#share', {
content: {
description: gjShare.description || 'description',
image: gjShare.image || 'image.jpg'
},
theme: {
services:"vkontakte,odnoklassniki,
facebook,twitter,gplus,mo, imir"
limit:3,
bare:true
}
});
Но только во время инициализации автоматически ставятся параметры из data атрибутов соответствующего тега. При чем это происходит так.
1. Устанавливаются параметры, которые указал я,
2. Тегу #share ставится класс ya-share2 (если дать класс заранее произойдет то же самое)
3. Срабатывает обработчик по умолчанию, он, используя класс как селектор, берет data атрибуты и меняет весь шаринг, игнорируя мои параметры. При чем, если например в data атрибутах прописать то же самое, что я добавляю в объект theme, то события продублируются и при клике на "..." popup будет открываться и тут же закрываться)
Если же поставить задержку на исполнение скрипта, подождать пока пройдут действия по умолчанию, тогда все работает нормально, но это же не решение (костыль уже).
Приветствую всех, Уважаемые участники!
Может кто нибудь подскажет как можно заменить стандартные пиктограммы в блоке поделиться на свои в формате svg? Как это реализовано на сайте Reg.ru в блоке новостей например здесь https://www.reg.ru/company/news/6144 В документации к блоку об этом ничего не могу найти, может кто то из вас уже сталкивался с этим и сможет помочь, буду очень признательна.