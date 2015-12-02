Есть Jomla 3.5 и расширение Sourcer

Когда я добавляю код кнопки в материал, и он выводется в ленте блогов, при нажатии кнопки поделится она ведёт на главную страницу, где отображается вся лента материалов, а не на тот материал, которым я хочу поделиться.

Как сделать так, что бы кнопка делилась материалом, а не страницей на которой размещён материал?