Всем добрый вечер! Существует ли возможность получить список ID(Имя пользователя), которые сделали репост с помощью блока "Поделится"?
На странице
http://www.remont3000.ru/shtukaturnie_smesi/knauf-rotband-shtukaturka-gipsovaya-30kg-krasnogorsk.html
Если на странице, где установлен блок "Поделиться" кликнуть на инлайн-svg элемент, то в IE11 возникает ошибка: Объект не поддерживает свойство или метод "split"
Это, видимо, связано с тем, что библиотека share.js зачем-то пытается сделать split на свойстве className, которое у IE11 для svg является объектом.
Поставил панель, есть проблемы:
1) Расшаривание в ФБ не приводит к обновлению счетчика (т.е. непосредственно в момент нажатия он конечно +1, но после перезагрузки страницы - 0). При этом анализ адреса в их Sharing Debugger дает корректную сумму лайков/перепостов. Также нормально отрабатывает эту информацию их "родной" плагин. При этом интересно,что если понудить их краулер опросить адрес (в том же Sharing Debugger) - ваш счетчик тут же начинает показывать число лайков+перепостов. И дальше уже все вроде работет нормально. Но покуда первй "пинок" не случается - счетчик не отображает цифру :(
2) ВКонтакте упорно не желает отрабатывать ни data-image, ни og:image - предлагает все изображения в порядке их появления на странице. Это для него нормально?
3) Одноклассники не работают почему-то вовсе: "Нет доступа к ресурсу. Попробуйте позже"
Страница для примера - но на ней уже счетчик работает и ВК публиковалось, поэтому с картинкой все нормально, а вот на любой из "девственных" ссылок все эти проблемы видны
Добрый вечер. Помогите с этими разметками. Ну не передает картинку и все.
1. ВК не передает картинку, ни как, ни с OG ни с чем другим.
2. ОК берет с титла только первое слово. Картинку так же не передает.
при чем 400 ошибку отдает. http://www.dkz-city.ihb.by/Home/Ad/16 спасибо
Не отображается блок share на различных сайтах (дело не в одном конкретном ресурсе), проблема возникла 4 часа назад. До этого все работало отлично. Сейчас работает только на Mozilla Firefox. на остальных не отображается.
Вот что показывается в консоли. Ошибка на строке 2810 (пример из Safari). Уважаемые разработчики, исправьте!
PageSpeed Tools на кнопки соцсетей ругается, пишет "Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее". Что посоветуете?
Здравствуйте.
Сегодня (12.10.2016) было обнаружено, что перестали отображать данные счётчиков на кнопках «Поделиться» в следующих Интернет-брауззерах:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
В Yandex Браузере, Google Chrome и в Opera, данные счетчиков отображаются.
То есть, в одних браузерах, пропали/«обнулились» значения счётчиков, а в других есть и отображаются (смотрите скриншоты).
Никакие блокировщики рекламы не используются. Код кнопок «Поделиться», установлен самый последний.
В чем дело? Заранее, спасибо за ответ.
На сайте в консоль постоянно сыпется ошибка "Uncaught TypeError: Cannot read property 'url' of undefined" в файле https://yastatic.net/share2/v-1.15.2/frame.js
Наш сайт использует cross-window messaging, также как и библиотека frame.js, но, судя по всему, в библиотеке отсутствует проверка на валидность приходящего объекта в событии window.onmessage.
Если поставить data-direction="vertical" , то у всех кнопок отображаются подписи, что не всегда удобно. Можно ли как-то их убрать или добавить такую возможность?
Недавно перевел сайт на русскоязычный домен. После этого при клике кнопки поделиться в Вконтакте не отображается картинка. С остальными соц. сетями все нормально. Адрес картинки указывал в og:image и data-image.
Добрый день!
В какой-то момент перестал работать счётчик нажатий. Обновил код - без изменений. Код грузил из Конструктора. При удалении параметра data-counter="" всё работает, но не показывает количество перепостов.
Для примера ссылка: http://agrovesti.net/novosti_predpriyatiy/bayer_priobretet_amerikanskogo_proizvoditelya_semyan_monsanto_za_$66_mlrd.html
Здравствуйте,
есть простой singlepage сайт. При нажатии на некоторые ссылки подгружается контент, подменяется url и настройки кнопок share.
$.getJSON(url, function(data){ //share var share_content = { title: data.title, description: data.title, url: location.href }; if(data.img_url) { share_content.image = data.img_url; } share_modal.updateContent( share_content ); });
Везде работает правильно, кроме Фейсбука, который не берет подмененные настройки share.
Url шарится новый, но title и descrition остаются те же, что были взяты при загрузке страницы из метатегов.
Как заставить фейсбук брать нужные описания в одностраничниках без перезагрузки страницы?!
Очень часто необходимо именно вертикальное отображения блока, но у вас почему-то не поддерживается. Сделайте.