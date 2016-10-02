Поставил панель, есть проблемы:

1) Расшаривание в ФБ не приводит к обновлению счетчика (т.е. непосредственно в момент нажатия он конечно +1, но после перезагрузки страницы - 0). При этом анализ адреса в их Sharing Debugger дает корректную сумму лайков/перепостов. Также нормально отрабатывает эту информацию их "родной" плагин. При этом интересно,что если понудить их краулер опросить адрес (в том же Sharing Debugger) - ваш счетчик тут же начинает показывать число лайков+перепостов. И дальше уже все вроде работет нормально. Но покуда первй "пинок" не случается - счетчик не отображает цифру :(

2) ВКонтакте упорно не желает отрабатывать ни data-image, ни og:image - предлагает все изображения в порядке их появления на странице. Это для него нормально?

3) Одноклассники не работают почему-то вовсе: "Нет доступа к ресурсу. Попробуйте позже"

Страница для примера - но на ней уже счетчик работает и ВК публиковалось, поэтому с картинкой все нормально, а вот на любой из "девственных" ссылок все эти проблемы видны