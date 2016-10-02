Клуб пользователей блока «Поделиться»

октябрь 2016
Как узнать ID или имя пользователя, сделавшего репост
Art-Stupenka
2 октября 2016, 18:40

Всем добрый вечер! Существует ли возможность получить список ID(Имя пользователя), которые сделали репост с помощью блока "Поделится"?

1 комментарий
Блок «Поделиться»
Сбрасываются счетчики нажатий
kashkovsky
2 октября 2016, 19:24

На странице 

http://www.remont3000.ru/shtukaturnie_smesi/knauf-rotband-shtukaturka-gipsovaya-30kg-krasnogorsk.html

1 комментарий
При клике на svg-элемент на странице в IE11 выскакивает эксепшн в https://yastatic.net/share2/share.js
ktimokhin
2 октября 2016, 19:26

Если на странице, где установлен блок "Поделиться" кликнуть на инлайн-svg элемент, то в IE11 возникает ошибка: Объект не поддерживает свойство или метод "split"

Это, видимо, связано с тем, что библиотека share.js зачем-то пытается сделать split на свойстве className, которое у IE11 для svg является объектом.

2 комментария
Счетчик FB, картинка VK и шаринг ОК
MV-K7
2 октября 2016, 19:59

Поставил панель, есть проблемы:

1) Расшаривание в ФБ не приводит к обновлению счетчика (т.е. непосредственно в момент нажатия он конечно +1, но после перезагрузки страницы - 0). При этом анализ адреса в их Sharing Debugger дает корректную сумму лайков/перепостов. Также нормально отрабатывает эту информацию их "родной" плагин. При этом интересно,что если понудить их краулер опросить адрес (в том же Sharing Debugger) - ваш счетчик тут же начинает показывать число лайков+перепостов. И дальше уже все вроде работет нормально. Но покуда первй "пинок" не случается - счетчик не отображает цифру :( 

2) ВКонтакте упорно не желает отрабатывать ни data-image, ни og:image - предлагает все изображения в порядке их появления на странице. Это для него нормально?

3) Одноклассники не работают почему-то вовсе: "Нет доступа к ресурсу. Попробуйте позже"

Страница для примера - но на ней уже счетчик работает и ВК публиковалось, поэтому с картинкой все нормально, а вот на любой из "девственных" ссылок все эти проблемы видны

14 комментариев
YAshare + OG + .....
Андрей Гмырак
3 октября 2016, 22:45

Добрый вечер. Помогите с этими разметками. Ну не передает картинку и все.

1. ВК не передает картинку, ни как, ни с OG ни с чем другим.

2. ОК берет с титла только первое слово. Картинку так же не передает.

при чем 400 ошибку отдает.  http://www.dkz-city.ihb.by/Home/Ad/16 спасибо 

6 комментариев
не отображается блок "поделиться" на разных сайтах.
goodwaysarts
9 октября 2016, 19:30

Не отображается блок share на различных сайтах (дело не в одном конкретном ресурсе), проблема возникла 4 часа назад. До этого все работало отлично. Сейчас работает только на Mozilla Firefox. на остальных не отображается.

Вот что показывается в консоли. Ошибка на строке 2810 (пример из Safari). Уважаемые разработчики, исправьте!

15 комментариев
share,ya-share2,ya.share,не работает поделиться
Как увеличить отступ между кнопками
wlasovich
9 октября 2016, 19:32

PageSpeed Tools на кнопки соцсетей ругается, пишет "Увеличьте активные элементы, чтобы сделать свой сайт удобнее". Что посоветуете?

1 комментарий
Проблема с отображением данных счётчика в определённых браузерах.
alexandr-leo144
12 октября 2016, 21:52

Здравствуйте.

Сегодня (12.10.2016) было обнаружено, что перестали отображать данные счётчиков на кнопках «Поделиться» в следующих Интернет-брауззерах:

Internet Explorer

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

В Yandex Браузере, Google Chrome и в Opera, данные счетчиков отображаются.

То есть, в одних браузерах, пропали/«обнулились» значения счётчиков, а в других есть и отображаются (смотрите скриншоты).

Никакие блокировщики рекламы не используются. Код кнопок «Поделиться», установлен самый последний.

В чем дело? Заранее, спасибо за ответ.

10 комментариев
Ошибка "Cannot read property 'url' of undefined" в frame.js
ktimokhin
18 октября 2016, 21:57

На сайте в консоль постоянно сыпется ошибка "Uncaught TypeError: Cannot read property 'url' of undefined" в файле https://yastatic.net/share2/v-1.15.2/frame.js

Наш сайт использует cross-window messaging, также как и библиотека frame.js, но, судя по всему, в библиотеке отсутствует проверка на валидность приходящего объекта в событии window.onmessage.

2 комментария
Как убрать подписи соц сетей при вертикальном положении?
eniken2015
18 октября 2016, 22:01

Если поставить data-direction="vertical" , то у всех кнопок отображаются подписи, что не всегда удобно. Можно ли как-то их убрать или добавить такую возможность?

3 комментария
Не отображается картинка!
ostashov.a
18 октября 2016, 22:09

Недавно перевел сайт на русскоязычный домен. После этого при клике кнопки поделиться в Вконтакте не отображается картинка. С остальными соц. сетями все нормально. Адрес картинки указывал в og:image и data-image.

1 комментарий
Перестал работать счётчик нажатий
Moonaway
18 октября 2016, 22:12

Добрый день!

В какой-то момент перестал работать счётчик нажатий. Обновил код - без изменений. Код грузил из Конструктора. При удалении параметра data-counter="" всё работает, но не показывает количество перепостов.

Для примера ссылка: http://agrovesti.net/novosti_predpriyatiy/bayer_priobretet_amerikanskogo_proizvoditelya_semyan_monsanto_za_$66_mlrd.html

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ya.share
Динамическая смена title, decsritpion для share Фейсбука
itkredoru
18 октября 2016, 22:13

Здравствуйте,

есть простой singlepage сайт. При нажатии на некоторые ссылки подгружается контент, подменяется url и настройки кнопок share.

            $.getJSON(url, function(data){

                //share

                var share_content = {
                    title: data.title,
                    description: data.title,
                    url: location.href
                };

                if(data.img_url) {
                    share_content.image = data.img_url;
                }

                share_modal.updateContent(
                    share_content
                );

            });

Везде работает правильно, кроме Фейсбука, который не берет подмененные настройки share. 

Url шарится новый, но title и descrition остаются те же, что были взяты  при загрузке страницы из метатегов. 

Как заставить фейсбук брать нужные описания в одностраничниках без перезагрузки страницы?!

1 комментарий
Сделайте возможность выбора вертикального отображения блока.
matros.morskoy
19 октября 2016, 08:06

Очень часто необходимо именно вертикальное отображения блока, но у вас почему-то не поддерживается. Сделайте.

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