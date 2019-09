https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/add-docpage/

В документации есть пара строк про поддержку ie8, но по факту шаринг работает только в ie >= 11.

Код подключается, как в документации.

Причем в разных ie разные ошибки:

ie10

SCRIPT5007: Object.keys: argument is not an Object File: share.js, Line: 15, Column: 18681

ie9

Unable to get property 'length' of undefined or null reference File: share.js, Line: 1, Column: 11275

ie 8

SCRIPT1010: Expected identifier File: share.js, Line: 1, Column: 349