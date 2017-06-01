Добавил блок на сайт тротуар199

Выглядит хорошо, но при попытке "поделиться" бодро размещает на моей странице вот так неприлично измененный адрес сайта. (нужно ли говорить как прочитало старшее поколение слово перед .com?)

картинка первая

Нажимаем на ссылку и попадаем не на сайт, которым делимся, а на страничку вида

https://www-trotuar199-ru.usrfiles.com/html/[много цифр].html

картинка вторая

На страницке видим ваш блок в гордом одиночестве.

То есть у вас то ли конструктор какой-то не для людей, то ли у нас интернеты с вами разные.

Очень бы хотелось знать, в чем причина, если все сделано по вашей дорожной карте?