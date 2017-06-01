Не знаю куда написать, исправьте ошибку "Игонрирует"
Добрый день! Не подтягивается картинка в одноклассники (также в фейсбук подгружается картинка только со второго раза, но это пол беды). Сайт - https://factum-info.net
Подскажите как решать вопрос с одноклассниками?
Заголовок - нормально
Описание - нормально
Ссылка - нормально
Картинка - нету
Вот пример: https://factum-info.net/interesnoe/foto/277-samye-krasochnye-mesta-na-planete (Блок Поделиться в конце статьи)
Заранее благодарен.
cms - OpenCart 1.5.6.4. Поставил данные кнопки от Яндекс.
Как сделать так, чтобы картинка в ПОделиться бралась с товара или как сделать по умолчанию.
Доброго времени суток!
Так же, как и многие здесь являюсь пользователем вашего блока "Поделиться"!
Хотел бы узнать, появится ли в будущем возможность добавления в ваш блок кнопки от социальной сети "В кругу друзей" ?!
Ссылка на главную: vkrugudruzei.ru
Ссылка на кнопку: vkrugudruzei.ru/button/create
Здравствуйте, перестала подхватываться картинка из поста для ok.ru
При попытке поделиться через facebook выдает ошибку "К сожалению, эта функция сейчас не доступна: Во время обработки запроса возникла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже."
Вот ссылка на страницу: http://xn--38-plc7be.xn--p1ai/?p=264
Возможно как то исправить?
Подскажите, пожалуйста, как правильно стилизовать иконки? Хочу использовать блок "Поделиться" в конструкторе сайта Webflow. Понимаю, что вопрос, наверное, глупый, но я в этом деле новичок. Буду благодарен за пример кода. В идеале хотелось бы просто вставить картинку иконки, чтобы, кликнув на нее, пользователь мог поделиться публикацией.
Добавил блок на сайт тротуар199
Выглядит хорошо, но при попытке "поделиться" бодро размещает на моей странице вот так неприлично измененный адрес сайта. (нужно ли говорить как прочитало старшее поколение слово перед .com?)
Нажимаем на ссылку и попадаем не на сайт, которым делимся, а на страничку вида
https://www-trotuar199-ru.usrfiles.com/html/[много цифр].html
На страницке видим ваш блок в гордом одиночестве.
То есть у вас то ли конструктор какой-то не для людей, то ли у нас интернеты с вами разные.
Очень бы хотелось знать, в чем причина, если все сделано по вашей дорожной карте?
Вчера заметил, что на двух моих сайтах пропали кнопки.
Я поставил их в октябре прошлого года и ничего с тех пор не менял.
Сегодня пробовал заменить код, но кнопки так и не появились.
Проверял в хроме и мозиле, без результата(
В документации есть пара строк про поддержку ie8, но по факту шаринг работает только в ie >= 11.
Код подключается, как в документации.
Причем в разных ie разные ошибки:
ie10
SCRIPT5007: Object.keys: argument is not an Object File: share.js, Line: 15, Column: 18681
ie9
Unable to get property 'length' of undefined or null reference File: share.js, Line: 1, Column: 11275
ie 8
SCRIPT1010: Expected identifier File: share.js, Line: 1, Column: 349
Добрый день,
При шаринге в Facebook у некоторых пользователей периодически возникает проблема: «К сожалению, эта функция сейчас не доступна. Во время обработки запроса возникла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже», хотя другой посетителель из другого аккаунта может поделиться новостью без проблем.
Какой-то определенной зависимости не обнаружил. Соверешнно точно проблема есть в Chrome.
Сайт vzsar.ru
Привет, по умолчанию в кнопках "Поделится" стоит большой размер можно ли в параметре data-size="" или другим способом размер кнопок как то ещё больше сделать?
Почему всплывающая подсказка для VK, Однокласников и Мой мир отображает иероглифы?
Не понимаю почему на стену в ВК можно запись постить, а в личку нет.
Мой код: http://mk.kodum.ru/soc.html
Где я ошибся?
ie10 ругается на строчку
return Object.keys(e).forEach(function(n){var o=n.split(":"),i=p(o,2),r=i[0],s=i[1],l=y[r]||y._defaults,c=l.group,u=l.type,f=a(u,e[n]),h=void 0;if(s){if("content"!==c)return;h="contentByService."+s+"."+r}else h=c+"."+r;_.default.set(t,h,f)}),t}