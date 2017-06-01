Клуб пользователей блока «Поделиться»

июнь 2017
Орфографическая ошибка
xzeitz
1 июня 2017, 10:16

Не знаю куда написать, исправьте ошибку "Игонрирует"

1 комментарий
Не подтягивается картинка в Одноклассники
MostovoyVV
1 июня 2017, 10:20

Добрый день! Не подтягивается картинка в одноклассники (также в фейсбук подгружается картинка только со второго раза, но это пол беды). Сайт - https://factum-info.net

Подскажите как решать вопрос с одноклассниками?

Заголовок - нормально

Описание - нормально

Ссылка - нормально

Картинка - нету

Вот пример: https://factum-info.net/interesnoe/foto/277-samye-krasochnye-mesta-na-planete (Блок Поделиться в конце статьи)

Заранее благодарен.

2 комментария
Изображение по умолчанию в Поделиться
ternovoie2016
1 июня 2017, 10:28

cms - OpenCart 1.5.6.4.  Поставил данные кнопки от Яндекс. 

Как сделать так, чтобы картинка в ПОделиться бралась с товара или как сделать по умолчанию.

Нет комментариев
Кнопка социальной сети "В кругу друзей"
maildeal
1 июня 2017, 10:33

Доброго времени суток!

Так же, как и многие здесь являюсь пользователем вашего блока "Поделиться"!

Хотел бы узнать, появится ли в будущем возможность добавления в ваш блок кнопки от социальной сети "В кругу друзей" ?!

Ссылка на главную: vkrugudruzei.ru

Ссылка на кнопку: vkrugudruzei.ru/button/create

1 комментарий
Репост одноклассники
vr47
1 июня 2017, 10:38

Здравствуйте, перестала подхватываться картинка из поста для ok.ru

1 комментарий
Facebook выдает ошибку при попытке публикации
arobolkin
1 июня 2017, 10:45

При попытке поделиться через facebook выдает ошибку "К сожалению, эта функция сейчас не доступна: Во время обработки запроса возникла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз позже."

Вот ссылка на страницу: http://xn--38-plc7be.xn--p1ai/?p=264

Возможно как то исправить?

6 комментариев
Как изменить иконки?
buzko.adds
1 июня 2017, 10:56

Подскажите, пожалуйста, как правильно стилизовать иконки? Хочу использовать блок "Поделиться" в конструкторе сайта Webflow. Понимаю, что вопрос, наверное, глупый, но я в этом деле новичок. Буду благодарен за пример кода. В идеале хотелось бы просто вставить картинку иконки, чтобы, кликнув на нее, пользователь мог поделиться публикацией.

8 комментариев
К адресу сайта при "поделиться" в вконтаке подавляется неприличное окончание
vnkvrbt
3 июня 2017, 16:04

Добавил блок на сайт тротуар199

Выглядит хорошо, но при попытке "поделиться" бодро размещает на моей странице вот так неприлично измененный адрес сайта. (нужно ли говорить как прочитало старшее поколение слово перед .com?)

картинка первая

Нажимаем на ссылку и попадаем не на сайт, которым делимся, а на страничку вида

https://www-trotuar199-ru.usrfiles.com/html/[много цифр].html

картинка вторая

На страницке видим ваш блок в гордом одиночестве.

То есть у вас то ли конструктор какой-то не для людей, то ли у нас интернеты с вами разные.

Очень бы хотелось знать, в чем причина, если все сделано по вашей дорожной карте?

2 комментария
не работает поделиться
Пропали кнопки «Поделиться»
Ыд
4 июня 2017, 01:34

Вчера заметил, что на двух моих сайтах пропали кнопки.

Я поставил их в октябре прошлого года и ничего с тех пор не менял.

Сегодня пробовал заменить код, но кнопки так и не появились.

Проверял в хроме и мозиле, без результата(

6 комментариев
Шаринг не работает в internet explorer 8, 9, 10
val00n
8 июня 2017, 09:48
https://tech.yandex.ru/share/doc/dg/add-docpage/

В документации есть пара строк про поддержку ie8, но по факту шаринг работает только в ie >= 11.

Код подключается, как в документации.

Причем в разных ie разные ошибки:

ie10

SCRIPT5007: Object.keys: argument is not an Object
File: share.js, Line: 15, Column: 18681

ie9

Unable to get property 'length' of undefined or null reference
File: share.js, Line: 1, Column: 11275

ie 8

SCRIPT1010: Expected identifier
File: share.js, Line: 1, Column: 349

1 комментарий
Не всегда срабатывает sharing для Facebook
pavlov.saratov
25 июня 2017, 19:45

Добрый день,

При шаринге в Facebook у некоторых пользователей периодически возникает проблема:  «К сожалению, эта функция сейчас не доступна. Во время обработки запроса возникла ошибка. Пожалуйста,  попробуйте еще раз позже», хотя другой посетителель из другого аккаунта может поделиться новостью без проблем.

Какой-то определенной зависимости не обнаружил. Соверешнно точно проблема есть в Chrome. 

Сайт vzsar.ru

1 комментарий
Размеры кнопок
SlavePitman
25 июня 2017, 19:49

Привет, по умолчанию в кнопках "Поделится" стоит большой размер можно ли в параметре data-size=""  или другим способом размер кнопок как то ещё больше сделать?

1 комментарий
Иероглифы в сплывающей подсказке
vodabriz
25 июня 2017, 19:50

Почему всплывающая подсказка для VK, Однокласников и Мой мир отображает иероглифы?

1 комментарий
Не шлётся в личку в ВК.
Сергей Кожин
25 июня 2017, 19:58

Не понимаю почему на стену в ВК можно запись постить, а в личку нет.
Мой код: http://mk.kodum.ru/soc.html

Где я ошибся?

2 комментария
Object.keys: аргумент не является объектом
pointerverstka
25 июня 2017, 20:05

ie10 ругается на строчку 

return Object.keys(e).forEach(function(n){var o=n.split(":"),i=p(o,2),r=i[0],s=i[1],l=y[r]||y._defaults,c=l.group,u=l.type,f=a(u,e[n]),h=void 0;if(s){if("content"!==c)return;h="contentByService."+s+"."+r}else h=c+"."+r;_.default.set(t,h,f)}),t}

1 комментарий