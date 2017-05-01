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май 2017
Игнорирование data-description атрибута VK
bogdan77shark
1 мая 2017, 19:39

Добрый день, перестал работать атрибут для ВК ссылка это один из проектов, на других такая же ситуация. Не работает почему-то с ВК только. data-description заполнен корректно, и ранее он работал, не каких изменений не делали. Но вот почему-то перестало работат. Можете подсказать в чем причина, и как решить данную проблему? 

1 комментарий
Drupal, несколько блоков Ya-share на странице - не работает
block-iii
1 мая 2017, 20:21

Всем привет. Не работаю шары если их несколько на странице и используется дозагрузка.
При просмотре новости, ниже мы подгружаем прошлую новость с помощью Ajax, под ней ещё более старую. Со второй подгруженной новости пропадают шары. Как лучше лечить данную проблему?

1 комментарий
ya-share2
Тень на кнопках
Svetlana R.
11 мая 2017, 16:12

Здравствуйте! Поменяла стили кнопок. Подскажите пожалуйста, как убрать вот эту тень при клике на кнопку?

И объясните пожалуйста как поменять цвет самой svg иконки? Добавляю контейнеру атрибут "data-bare", что дальше?

1 комментарий
не валидный код
pelnatik
11 мая 2017, 23:22

Проверяю свой сайт на валидаторе w3. ругается на "data-* attribute names must be XML 1.0 4th ed. plus Namespaces NCNames." Это то, что в "div class="ya-share2" data-services="

Я в таких тонкостях на что заменить не разбираюсь.
Подскажите плиз.

4 комментария
Вопрос по блокировке
miss.light.and.dark
20 мая 2017, 20:33

Я нахожусь на Украине и у меня сайт на украинском хостинге в связи с блокировкой - доступы к сервисам кнопок заблочены и это подгружает сайт, так как система ждет ответа от сервера и не получает его из-за блокировки. Подскажите нет ли уже технического решения по обходу блокировки, как это сделано в Яндекс метрике?

13 комментариев
Сбросился счётчик репостов
kotosov.pavel
23 мая 2017, 15:52

Добрый день. Вставили на сайт teddyfood.com/ru/ счётчик. Сразу там высветилось 5500 репостов в VK (на скриншоте это видно), что примерно должно соответствовать правде. А затем, когда я сделал себе репост, то он обнулился. При этом репосты в FB и OK остались на уровне 530 репостов.

В итоге, получается, что в VK у нас 2 репоста, а в FB, например, 500 репостов. Это нереально, потому что у нас VK более активная сеть.

Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы вернулось как было? 

Спасибо! 

6 комментариев
Выравнивание элементов в меню сбивается
anrdaemon
23 мая 2017, 19:41

Сдвигаю блок на странице вот таким CSS:

div.socialButtons {
  text-align: right;
  white-space: nowrap;
}

div.socialButtons > div {
  display: inline-block;
}

В результате все элементы менюшки (…) оказываются выровнены вправо же.

Приходится править косяк…

div.socialButtons > div {
  text-align: left !important;
}

Хотя это забота самого виджета - сохранять своё форматирование.

2 комментария