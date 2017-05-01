Добрый день, перестал работать атрибут для ВК ссылка это один из проектов, на других такая же ситуация. Не работает почему-то с ВК только. data-description заполнен корректно, и ранее он работал, не каких изменений не делали. Но вот почему-то перестало работат. Можете подсказать в чем причина, и как решить данную проблему?
Всем привет. Не работаю шары если их несколько на странице и используется дозагрузка.
При просмотре новости, ниже мы подгружаем прошлую новость с помощью Ajax, под ней ещё более старую. Со второй подгруженной новости пропадают шары. Как лучше лечить данную проблему?
Здравствуйте! Поменяла стили кнопок. Подскажите пожалуйста, как убрать вот эту тень при клике на кнопку?
И объясните пожалуйста как поменять цвет самой svg иконки? Добавляю контейнеру атрибут "data-bare", что дальше?
Проверяю свой сайт на валидаторе w3. ругается на "data-* attribute names must be XML 1.0 4th ed. plus Namespaces NCNames." Это то, что в "div class="ya-share2" data-services="
Я в таких тонкостях на что заменить не разбираюсь.
Подскажите плиз.
Я нахожусь на Украине и у меня сайт на украинском хостинге в связи с блокировкой - доступы к сервисам кнопок заблочены и это подгружает сайт, так как система ждет ответа от сервера и не получает его из-за блокировки. Подскажите нет ли уже технического решения по обходу блокировки, как это сделано в Яндекс метрике?
Добрый день. Вставили на сайт teddyfood.com/ru/ счётчик. Сразу там высветилось 5500 репостов в VK (на скриншоте это видно), что примерно должно соответствовать правде. А затем, когда я сделал себе репост, то он обнулился. При этом репосты в FB и OK остались на уровне 530 репостов.
В итоге, получается, что в VK у нас 2 репоста, а в FB, например, 500 репостов. Это нереально, потому что у нас VK более активная сеть.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы вернулось как было?
Спасибо!
Сдвигаю блок на странице вот таким CSS:
div.socialButtons { text-align: right; white-space: nowrap; } div.socialButtons > div { display: inline-block; }
В результате все элементы менюшки (…) оказываются выровнены вправо же.
Приходится править косяк…
div.socialButtons > div { text-align: left !important; }
Хотя это забота самого виджета - сохранять своё форматирование.