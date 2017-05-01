Здравствуйте! Поменяла стили кнопок. Подскажите пожалуйста, как убрать вот эту тень при клике на кнопку?

И объясните пожалуйста как поменять цвет самой svg иконки? Добавляю контейнеру атрибут "data-bare", что дальше?