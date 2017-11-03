Перестала работать кнопка кнопка поделиться в Яндекс.Коллекции, ошибка: Проблемы с доступом[object HTMLBRElement]к странице.
ноябрь 2017
3 ноября 2017, 22:38
3 ноября 2017, 23:12
Друзья, подскажите, пожалуйста, как прописать цель на событие "клик", чтобы они отображались в яндекс.метрике.
Не нашла это в документации
Спасибо!
11 ноября 2017, 22:11
Здравствуйте. Пользователи из Украины испытывают проблемы с прогрузкой контента от Яндекса — сам блок Ya-Share не грузится, но и перестают загружаться lazyload картинки, спустя минуту-две остальное догружается, но это не комильфо.
Есть ли какой-то альтернативный CDN для «Поделиться»? Или как это лечить? С помощью async/await?
16 ноября 2017, 23:46
Почему при лайке по кнопкам, открывается сразу два окна и в браузере и маленькое окно?
Сам код вставил в плагин.
27 ноября 2017, 12:15
Добрый день!
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