Клуб пользователей блока «Поделиться»

ноябрь 2017
Кнопка поделиться в Яндекс.Коллекции
SANTEHMAG.RU - Европейская сантехника
3 ноября 2017, 22:38

Перестала работать кнопка кнопка поделиться в Яндекс.Коллекции, ошибка: Проблемы с доступом[object HTMLBRElement]к странице.

7 комментариев
Кнопки и метрика
Город друзей
3 ноября 2017, 23:12

Друзья, подскажите,  пожалуйста, как прописать цель на событие "клик", чтобы они отображались в яндекс.метрике.

Не нашла это в документации

Спасибо!

1 комментарий
Yandex.Share для Украины
Roman
11 ноября 2017, 22:11

Здравствуйте. Пользователи из Украины испытывают проблемы с прогрузкой контента от Яндекса — сам блок Ya-Share не грузится, но и перестают загружаться lazyload картинки, спустя минуту-две остальное догружается, но это не комильфо.

Есть ли какой-то альтернативный CDN для «Поделиться»? Или как это лечить? С помощью async/await?

6 комментариев
cdn,украина,ukraine
При лайке открывается два окна
magnet
16 ноября 2017, 23:46

Почему при лайке по кнопкам, открывается сразу два окна и в браузере и маленькое окно?

Сам код вставил в плагин.

9 комментариев
Показания счетчика G+
seo-intellect
27 ноября 2017, 12:15

Добрый день!

Не показывает общее количество для G+. 

1 комментарий