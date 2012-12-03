Установил поиск на сайт, а он не работает. Нажимаю найти, открывается такая же страница сайта, только в новом окне (( подскажите.
Привет.
Можно ли как-то настроить, чтобы работало в Опере-мини через ее прокси?
Привет! Можно ли ввести свой текст по умолчанию в текстовом поле поиска? Например "поиск по сайту". Понятно, что Яндекс заинтересован, чтобы там было написано именно "Яндекс", тогда может компромиссный вариант "Поиск по сайту от Яндекс"? А так посетителю в общем и непонятно - то ли это поиск по сайту, то ли переход на поисковую систему. Можно, конечно, приписать что-то сбоку, но это не то. А изменить текст на кнопке?
1. Исключение разделов
В Яндекс.Поиске для сайта есть разные типы настраиваемых уточнений – фильтров результатов поиска, ограничивающих результаты по дате, языку документов, разделу и т.д. Теперь к ним добавился еще один тип - исключение разделов.
Часто посетители сайта точно знают, из какого раздела им нужна информация, а из какого - нет. Так, если им интересна продукция, представленная в каталоге, они могут быть не заинтересованы в том, чтобы в поисковой выдаче присутствовали ссылки на новости.
Теперь посетителю сайта, будет легче указать область поиска - он может просто уточнить раздел, который нужно исключить из поиска. Для этого вебмастеру достаточно в настройках поиска предложить такой вариант исключения.
2. Удаление поисковых тем
Если вы хотите организовать поиск по большой группе сайтов (более 200), то можете создать поисковую тему, включив в область поиска до 100 000 сайтов одной тематики (http://site.yandex.ru/themes/). Такие темы должны быть одобрены модераторами, после чего по группе сайтов можно осуществлять поиск.
Однако раньше удалить тему, прошедшую модерацию, было нельзя - такая возможность предоставлялась только для черновиков и отклоненных тем. Теперь же вы легко можете удалять любые темы.
Это небольшая новость, но мы решили, что она стоит того, чтобы о ней упомянуть.
Здравствуйте! У меня есть вопрос по дизайну строки поиска, точнее кнопки Найти. На данный момент предоставляются два варианта, стандартная кнопка типа submit и кнопка с изображением лупы, но такие варианты далеко не всегда вписываются в дизайн сайта, например, на моем сайте все кнопки имеют собственный вид определенный на сайте. Можно ли к элементу кнопки применить свои стили для ее модификации, если да, то как?