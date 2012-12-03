1. Исключение разделов



В Яндекс.Поиске для сайта есть разные типы настраиваемых уточнений – фильтров результатов поиска, ограничивающих результаты по дате, языку документов, разделу и т.д. Теперь к ним добавился еще один тип - исключение разделов.



Часто посетители сайта точно знают, из какого раздела им нужна информация, а из какого - нет. Так, если им интересна продукция, представленная в каталоге, они могут быть не заинтересованы в том, чтобы в поисковой выдаче присутствовали ссылки на новости.



Теперь посетителю сайта, будет легче указать область поиска - он может просто уточнить раздел, который нужно исключить из поиска. Для этого вебмастеру достаточно в настройках поиска предложить такой вариант исключения.







2. Удаление поисковых тем

Если вы хотите организовать поиск по большой группе сайтов (более 200), то можете создать поисковую тему, включив в область поиска до 100 000 сайтов одной тематики (http://site.yandex.ru/themes/). Такие темы должны быть одобрены модераторами, после чего по группе сайтов можно осуществлять поиск.



Однако раньше удалить тему, прошедшую модерацию, было нельзя - такая возможность предоставлялась только для черновиков и отклоненных тем. Теперь же вы легко можете удалять любые темы.

Это небольшая новость, но мы решили, что она стоит того, чтобы о ней упомянуть.