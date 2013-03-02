приветствую! есть 33live.ru на нем поиск на базе яндекс.xml
так вот вопросы:
почему в статистике "мои поиски" не данных по поиску в этой поисковой теме?
как прикрутить к результатам поиска яндекс.директ?
приветствую! есть 33live.ru на нем поиск на базе яндекс.xml
так вот вопросы:
почему в статистике "мои поиски" не данных по поиску в этой поисковой теме?
как прикрутить к результатам поиска яндекс.директ?
Собственно, пройдясь по всем группам Яндекса, дошел сюда.
Говорили, будто бы поиск для сайта от Яндекса подгружает jquery. Можно ли как-то сделать, чтобы он не подгружал, поскольку подгружается своя версия на сайте.
Благодарю.
Добрый день! Есть проблема на новостном сайте, в сайдбаре выводится список последних статей, наример в одной из последней новости есть слово "сочи". При поиске по слову сочи выводятся страницы не только с контентом по этой теме, но и страницы у которых в сайдбаре на момент индексации была последняя новость по этому запросу. Про тег noindex знаю, но хочется скрыть только от ПДС, а большой поиск чтоб индексировал старницы целиком. В CSE от гугла есть условные комментарии для сокрытия частей страниц только для CSE, а есть ли подобное в ПДС?
20 апреля в Москве пройдет конференция Яндекса для вебмастеров, администраторов сайтов, контент-менеджеров, интернет-маркетологов. Кроме специалистов Яндекса, докладчиками конференции будут и другие эксперты в области веб-аналитики, сайтостроения и интернет-маркетинга.
Приходите, будет очень интересно!
20 апреля 2013 года пройдет «Вебмастерская» – так мы назвали новую конференцию Яндекса, организованную специально для вебмастеров, интернет-маркетологов, веб-аналитиков и владельцев сайтов. Если вы занимаетесь созданием и развитием сайтов, то эта конференция для вас.
На конференции мы расскажем, как сделать так, чтобы сайт успешно взаимодействовал как с пользователями, так и с поисковыми системами. Специалисты Яндекса покажут, как правильно настроить бесплатные инструменты Яндекса.
А именно:
- Как использовать Яндекс.Вебмастер, чтобы следить за состоянием сайта и улучшать его индексацию.
- Как настроить семантическую микроразметку, чтобы сделать ответы с вашего сайта по-настоящему привлекательными для пользователей, а сам сайт понятнее для поисковых машин.
- Как установить на сайт Яндекс.Поиск для сайта – сервис для организации качественного поиска по вашему сайту. С помощью статистики сервиса вы станете лучше понимать интересы ваших пользователей – это поможет добавлять на сайт именно востребованный контент.
Кроме специалистов Яндекса, докладчиками конференции будут и другие эксперты в области веб-аналитики, сайтостроения и интернет-маркетинга.
Если вы готовы выступить с докладом, мы будем этому особенно рады.
Присылайте заявку на адрес: ya-events@yandex.ru. В заявке укажите: тему, краткие тезисы доклада, компанию, в которой работаете, и информацию о себе. Мы обязательно с вами свяжемся!
Заявки от спикеров принимаются до 20 марта.
Регистрация на мероприятие откроется 8 апреля.
Яндекс.Мероприятия, делимся знаниями
Добрый день, КЛУБчане.
Подскажите пожалуйста, или укажите в какую сторону копать:
Яндекс.Поиск отказывается показывать результаты в Internet Explorer (8,9).
Не могу понять, почему это происходит.
В остальных браузерах работает ка кнадо.
поиск тут:
http://www.sostav.ru/sear
Установил поиски на 3 сайтах... ни на одном нет статистики. Хотя я даже сам лично для проверки многих запросов и выдачи наделал по 15-20 запросов... но даже их получается нет в статистике.. как так ?
Но при этом:
Нулевая на всех трех... =/
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с поиском установленном на сайте http://wpos.com.ua/, всё отлично работает. Но если выключить подсказки ('suggest': false), поиск перестаёт работать по нажатию Enter - страница с поиском открывается с пустым результатом. Нормально работает только при нажатии на кнопку "Найти". Подскажите, как можно решить данную проблему?
Проблема началась после того, как форма поиска была перенесена из sidebar, движёк Wordpress.
Новые возможности настройки дизайна
Теперь при настройке Яндекс.Поиска для сайта можно получать код в новом формате - HTML & CSS.
Раньше результаты поиска можно было встроить на страницу вашего сайта при помощи iframe. Возможности по редактированию такого дизайна очень широки, но поддерживаются только интерфесными настройками самого поиска.
Теперь же вебмастера могут самостоятельно прописать необходимое оформление выдачи Яндекс.Поиска для сайта, так как теперь появилась возможность встраивать HTML-структуру результатов поиска в HTML-структуру вашего сайта.
Таким образом, новый формат HTML & CSS открывает сразу три недоступных ранее возможности:
1) Наследование CSS-стилей
CSS-стили вашего сайта наследуются, то есть при выборе нового формата HTML & CSS элементы результатов поиска будут оформлены согласно общим CSS-стилям сайта.
2) Самостоятельное изменение СSS-стилей индивидуального шаблона
Можно самостоятельно изменять CSS-стили результатов поиска. При выборе функции «Добавить CSS к коду результатов»вы дополнительно получите индивидуальный шаблон с основными CSS-стилями вашего поиска, которые вы можете вручную изменять, прописывая тот дизайн, который вы считаете подходящим.
3) Использование CSS-стилей, не вошедших в стандартный CSS-шаблон
Можно самостоятельно прописывать CSS-стили, не указанные в вашем индивидуальном шаблоне. Для внесения таких изменений нужно проанализировать особенности построения выдачи при помощи инструментов разработчика (например, firebug или opera dragonfly).
При выборе нового формата HTML & CSS также можно получить ссылки на определенную страницу поисковой выдачи или результаты поиска с уточнениями. Чтобы использовать эту возможность, отметьте флажок «Изменять хеш-параметры страницы при навигации в результатах поиска». Однако помните, что если вы используете на вашем сайте навигацию с использованием хеш-параметров, то скрипты вашей навигации могут конфликтовать со скриптами кода результатов поиска, и в таком случае эту настройку лучше отключить.
О возможностях, которые предоставляет наш новый формат выдачи, мы подробно расскажем на нашей конференции «Вебмастерская»: http://clubs.ya.ru/compan
Новые возможности настройки дизайна
Теперь при настройке Яндекс.Поиска для сайта можно получать код как для встраивания в iframe сайта, так и в формате HTML & CSS. При выборе нового формата HTML & CSS элементы результатов поиска будут оформлены согласно общим CSS-стилям сайта, что позволит добиться полного соответствия дизайна поиска дизайну сайта.