Клуб Яндекс.Поиска для сайта

декабрь 2014
Яндес.Поиск.Индексирование URL, не подтверждённые
romans-web
3 декабря 2014, 15:52

Здравствуйте. Пытаюсь добавить адрес вручную, но пишет

URL, не подтверждённые в Яндекс.Вебмастере

Но при этом в вебмастере все подвержено. В чем может быть проблема?

2 комментария
Как изменить цвет текста кнопки "Найти"
zabmedia
3 декабря 2014, 15:53

Не удается изменить цвет текста, вот так не работает:

#ya-site-form0.ya-site-form__submit
{
   color: #FFFFFF;
}
5 комментариев
Поиск для сайта
Рафаэль
3 декабря 2014, 15:57

Здравствуйте!

Возможно ли реализовать следующее:

Пользователь ищет по моему сайту через внутреннюю систему поиска, и если этот поиск ничего не находит, открывается поиск яндекса и уже со вставленной строкой поиска, т.е. то чтобы пользователь не вводил повторно, то что искал и симулировать нажатие кнопки поиска, что бы результаты поиска уже были загружены без нажатия кнопки поиска. Так реализовано на сайте http://www.twirpx.com/about/search/?searchid=139800&text=ппример#955

2 комментария
Пустая строка поиска
UserName
3 декабря 2014, 17:29

Подскажите как запретить переход на результаты поиска, если в пользователь не ввел в строке поиска ничего и жмет найти!? Попытка навесить свой обработчик на кнопу и

 e.preventDefault()
 e.stopImmediatePropagation()
 e.stopPropagation()
 alert( 'Введите строку поиска!' )
 return false

 почему-то не помогла...  формы для onSubmit я не нашел ((

 

 

2 комментария
Диапазон IP адресов
Дмитрий Романчук
5 декабря 2014, 18:19

Добрый день!

У меня IP адрес сайта находится в диапазоне 91.222.136.0 - 91.222.139.255

Как это правильно указать в настройках поиска и индексирования?

Спасибо

3 комментария
Лишние элементы вокруг формы поиска
Павел
8 декабря 2014, 15:00

Здравствуйте! Создал поиск для сайта, он почему-то показывает его с двумя полосками внизу формы поиска при установке на сайт.  Еще какие-то дикие таблицы генерируются кодом. Что-то явно не так.

 

1 комментарий
Индексация сайта включая поддомены
Евгений
8 декабря 2014, 15:01

Здравствуйте. Практика показала что поиск работает только в пределах указанного домена (site.ru). Получается что subdomain.site.ru уже не индексируется. Как обойти это? Спасибо.

1 комментарий
Как добавить строчку в форму поиска
sportmas
8 декабря 2014, 15:01

Добрый день.

 

Куда (между какими строчками) необходимо вставить в форме поиска следующий код:

<a title="Добавить сайт в закладки" href=""  onclick="return add_favorite(this);" ></a>

Код формы поиска:
<div class="ya-site-form ya-site-form_inited_no" onclick="return {'action':'http://site.ru/poisk.php','arrow':true,'bg':'#fffacd','fontsize':14,'fg':'#000000','language':'ru','logo':'rb','publicname':'Поиск по сайту','suggest':true,'target':'_blank','tld':'ru','type':2,'usebigdictionary':true,'searchid':2180299,'webopt':true,'websearch':false,'input_fg':'#333333','input_bg':'#ffffff','input_fontStyle':'normal','input_fontWeight':'normal','input_placeholder':'Поиск по сайту','input_placeholderColor':'#000000','input_borderColor':'#ff9933'}"><form action="http://yandex.ru/sitesearch" method="get" target="_blank"><input type="hidden" name="searchid" value="2180299"/><input type="hidden" name="l10n" value="ru"/><input type="hidden" name="reqenc" value=""/><input type="search" name="text" value=""/><input type="submit" value="Найти"/></form></div><style type="text/css">.ya-page_js_yes .ya-site-form_inited_no { display: none; }</style><script type="text/javascript">(function(w,d,c){var s=d.createElement('script'),h=d.getElementsByTagName('script')[0],e=d.documentElement;if((' '+e.className+' ').indexOf(' ya-page_js_yes ')===-1){e.className+=' ya-page_js_yes';}s.type='text/javascript';s.async=true;s.charset='utf-8';s.src=(d.location.protocol==='https:'?'https:':'http:')+'//site.yandex.net/v2.0/js/all.js';h.parentNode.insertBefore(s,h);(w[c]||(w[c]=[])).push(function(){Ya.Site.Form.init()})})(window,document,'yandex_site_callbacks');</script>
2. Как сделать, что бы при переходе внутри фрейма поиска обновлялся весь сайт, а не фрейм отдельно. Предложенный вариант не работает:

$(function() {

  $('#ya-site-results').delegate('.b-link_type_htmlcss', 'click', function(e) {

    location.reload();

  });

});

1 комментарий
Снова вопрос по поиску
vworkmail
9 декабря 2014, 16:43

Проблема осталась. Поиск выдает в результатах только некоторые позиции, и то лишь из раздела http://www.vnir.biz/catalog/mashiny-oborudovanie-i-pribory-dlya-opredeleniya-mehanicheskih/ispytatelnye-pressa/

И только по первой странице этого раздела.

Не могу никак понять в чем проблема.

Область поиска задана http://vnir.biz/catalog/

Исключения не проставлены.

В Яндекс.Вебмастере проиндексированно более 4000 страниц, что, вроде как, соответствует всем страницам сайта.

6 комментариев
Возможность подключения к сервису "Содержимое сайта"
vvl333
15 декабря 2014, 11:46

Здравствуйте, интересует возможность подключения к сервису "Содержимое сайта", к рубрике "Банки и вклады", но мы являемся микрофинансовой компанией, а не банком. Можем ли мы через сервис передавать данные о наших услугах для формирования снипетов? Будет ли подключен ресурс, если мы не банк, но есть финансовый продукт? ресурс :           http://деньгипросто.рф

1 комментарий
Картинки перестали показываться
kartashov.dmitri
24 декабря 2014, 13:02

До недавнего времени всегда показывались картинки со страниц сайта в результатах посика, а теперь ни один результат картинок не показывает. В чем может быть проблема? 

 

Например

http://www.ja-zdorov.ru/poisk/?searchid=1305725&text=Курение&web=0

3 комментария
Стилизация пагинации в выдаче поиска на сайте
livebmxshop
24 декабря 2014, 13:05

Здравствуйте, простой дизайн это, конечно, хорошо, но не могли Вы подсказать, как можно стилизовать пагинацию яндекс поиска, встроенного на сайт?

Чтобы лучше понимать о чем я, вот, например, сайт со встроенным яндекс поиском, на котором пагинация стилизована.Будем благодарны, если подскажите решение, спасибо.

 стилизованная пагинация яндекс поиска 

1 комментарий
Проблема с кодировкой.
ryaz-aleksej
24 декабря 2014, 13:08

Добрый день! Сайт на drupal 6. Попытался установить поиск, с англйским языком работает нормально, а  русским языком выводится абракадабра и ничего не находит https://yadi.sk/i/fb5IHYZLdYDuJ. При этом, при создании поиска на 4ом шаге ( проверке) всё работает отлично! Кодировки на 5ом шаге перепробовал все - ничего не меняется. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для решения проблемы.

С уважением,

Алексей.

2 комментария
Проблема с редиректом
petr@4youonly.ru
24 декабря 2014, 19:32

Всем привет,

Возникла следующая проблема:

При использовании внутреннего поиска по сайту происходит редирект через яндекс и перетирается первый источник. Необходимо чтобы источник не менялся. Что с этим делать пока не поняли.

Возможно есть какие-то идеи?

Заранее спасибо!

4 комментария
Внешний вид формы поиска
sergpvf
26 декабря 2014, 16:38

Немного модифицировал форму поиска по образцу материалов вебинара. Теперь во всех браузерах шрифт по-умолчанию разного цвета вместо #999999 (как задано в коде). Если в Хроме и Опере он близок к оригиналу и сие непринципиально (хотя и интересно почему), то в Мозилле слишком светлый.

Более важный момент - рамка поиска в Сафари. Скрины прикладываю.

 

 

11 комментариев
Индексация сайта с помощью поиска
natalyaalexav
29 декабря 2014, 20:24

Подскажите, пожалуйста, кто знает. Как сообщить Яндексу о новых страницах сайта с помощью http запроса. У него в описании написан и POST и GEt запрос. А как это реализовать? Нужно создать специальный файл и туда внести данные? Или просто в генерированную ссылку вставить новые страницы? Или вставлять эти запросы прямо в новую страницу? Сайт без движка, написан частью на html, а частью на php. И вообще, что лучше добавлять страницы в ручную или с помощью http запроса? Что быстрее индексируется? Заранее спасибо

6 комментариев