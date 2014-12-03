Подскажите как запретить переход на результаты поиска, если в пользователь не ввел в строке поиска ничего и жмет найти!? Попытка навесить свой обработчик на кнопу и

e.preventDefault()

e.stopImmediatePropagation()

e.stopPropagation()

alert( 'Введите строку поиска!' )

return false

почему-то не помогла... формы для onSubmit я не нашел ((