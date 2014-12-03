Здравствуйте. Пытаюсь добавить адрес вручную, но пишет
URL, не подтверждённые в Яндекс.Вебмастере
Но при этом в вебмастере все подвержено. В чем может быть проблема?
Здравствуйте. Пытаюсь добавить адрес вручную, но пишет
URL, не подтверждённые в Яндекс.Вебмастере
Но при этом в вебмастере все подвержено. В чем может быть проблема?
Не удается изменить цвет текста, вот так не работает:
#ya-site-form0.ya-site-form__submit
{
color: #FFFFFF;
}
Здравствуйте!
Возможно ли реализовать следующее:
Пользователь ищет по моему сайту через внутреннюю систему поиска, и если этот поиск ничего не находит, открывается поиск яндекса и уже со вставленной строкой поиска, т.е. то чтобы пользователь не вводил повторно, то что искал и симулировать нажатие кнопки поиска, что бы результаты поиска уже были загружены без нажатия кнопки поиска. Так реализовано на сайте http://www.twirpx.com/abo
Подскажите как запретить переход на результаты поиска, если в пользователь не ввел в строке поиска ничего и жмет найти!? Попытка навесить свой обработчик на кнопу и
e.preventDefault()
e.stopImmediatePropagation()
e.stopPropagation()
alert( 'Введите строку поиска!' )
return false
почему-то не помогла... формы для onSubmit я не нашел ((
Добрый день!
У меня IP адрес сайта находится в диапазоне 91.222.136.0 - 91.222.139.255
Как это правильно указать в настройках поиска и индексирования?
Спасибо
Здравствуйте! Создал поиск для сайта, он почему-то показывает его с двумя полосками внизу формы поиска при установке на сайт. Еще какие-то дикие таблицы генерируются кодом. Что-то явно не так.
Здравствуйте. Практика показала что поиск работает только в пределах указанного домена (site.ru). Получается что subdomain.site.ru уже не индексируется. Как обойти это? Спасибо.
Добрый день.
Куда (между какими строчками) необходимо вставить в форме поиска следующий код:
<a title="Добавить сайт в закладки" href="" onclick="return add_favorite(this);" ></a>
Код формы поиска:
$(function() {
$('#ya-site-results').del
location.reload(
}
}
Проблема осталась. Поиск выдает в результатах только некоторые позиции, и то лишь из раздела http://www.vnir.biz/catal
И только по первой странице этого раздела.
Не могу никак понять в чем проблема.
Область поиска задана http://vnir.biz/catalog/
Исключения не проставлены.
В Яндекс.Вебмастере проиндексированно более 4000 страниц, что, вроде как, соответствует всем страницам сайта.
Здравствуйте, интересует возможность подключения к сервису "Содержимое сайта", к рубрике "Банки и вклады", но мы являемся микрофинансовой компанией, а не банком. Можем ли мы через сервис передавать данные о наших услугах для формирования снипетов? Будет ли подключен ресурс, если мы не банк, но есть финансовый продукт? ресурс : http://деньгипросто.рф
До недавнего времени всегда показывались картинки со страниц сайта в результатах посика, а теперь ни один результат картинок не показывает. В чем может быть проблема?
Например
http://www.ja-zdorov.ru/p
Здравствуйте, простой дизайн это, конечно, хорошо, но не могли Вы подсказать, как можно стилизовать пагинацию яндекс поиска, встроенного на сайт?
Чтобы лучше понимать о чем я, вот, например, сайт со встроенным яндекс поиском, на котором пагинация стилизована.Будем благодарны, если подскажите решение, спасибо.
Добрый день! Сайт на drupal 6. Попытался установить поиск, с англйским языком работает нормально, а русским языком выводится абракадабра и ничего не находит https://yadi.sk/i/fb5IHYZLdYDuJ. При этом, при создании поиска на 4ом шаге ( проверке) всё работает отлично! Кодировки на 5ом шаге перепробовал все - ничего не меняется. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для решения проблемы.
С уважением,
Алексей.
Всем привет,
Возникла следующая проблема:
При использовании внутреннего поиска по сайту происходит редирект через яндекс и перетирается первый источник. Необходимо чтобы источник не менялся. Что с этим делать пока не поняли.
Возможно есть какие-то идеи?
Заранее спасибо!
Немного модифицировал форму поиска по образцу материалов вебинара. Теперь во всех браузерах шрифт по-умолчанию разного цвета вместо #999999 (как задано в коде). Если в Хроме и Опере он близок к оригиналу и сие непринципиально (хотя и интересно почему), то в Мозилле слишком светлый.
Более важный момент - рамка поиска в Сафари. Скрины прикладываю.
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Как сообщить Яндексу о новых страницах сайта с помощью http запроса. У него в описании написан и POST и GEt запрос. А как это реализовать? Нужно создать специальный файл и туда внести данные? Или просто в генерированную ссылку вставить новые страницы? Или вставлять эти запросы прямо в новую страницу? Сайт без движка, написан частью на html, а частью на php. И вообще, что лучше добавлять страницы в ручную или с помощью http запроса? Что быстрее индексируется? Заранее спасибо