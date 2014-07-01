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июль 2014
Смещение поисковой выдачи на странице
DIvanoff2006
1 июля 2014, 10:38

Вчера увидел, что страница с установленным поиском отображается некорректно (страница поиска). Поисковая выдача начала выравниваться по последнему элементу, расположенному в блоке слева. Не могу сказать точно, когда это произошло, но раньше все было нормально. Стили и верстка страницы не менялись. В чем может быть причина и как это исправить?

2 комментария
CMS для сайта
Хорошие люди
1 июля 2014, 16:13

Добрый день. Мой портал построен на битриксе, как мне быть с модулем быстрой индексацией?

1 комментарий
Отображение поисковой выдачи на смартфоне
meekman
23 июля 2014, 10:39

Здравствуйте!

 

На нашем сайте povietnamu.ru используется адаптивная верстка. 

Поиск Яндекса выезжает за пределы экрана на смартфоне.

 

Есть ли возможность это исправить?

1 комментарий