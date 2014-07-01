Вчера увидел, что страница с установленным поиском отображается некорректно (страница поиска). Поисковая выдача начала выравниваться по последнему элементу, расположенному в блоке слева. Не могу сказать точно, когда это произошло, но раньше все было нормально. Стили и верстка страницы не менялись. В чем может быть причина и как это исправить?