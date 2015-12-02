Добрый день!

У нас на сайте довольно много товаров, которые уже вняты с продажи и не продаются. Но, мы их не удаляем потому, что и в поиске всё равно ищут, а зайдя на сайт им показывается информация, что этот товар снят с производства и на замену ему пришел вот этот.

Но дело в том, что при поиске по сайту, почему то именно эти старые товары показываются в самом верху (сотрировка по релевантности). Я нашел, что можно добавить исключения. И попытался затолкать туда все 507 товаров, однако мне вывело ошибку, мол ограничение всего в 200. Да и даже 200 не получилось, вывело ошибку "Ошибка сервиса. Пожалуйста, попробуйте еще раз или обратитесь в службу поддержки."

Вот собственно и вопрос, как же убрать эти лишние товары из поиска по сайту? В обычном поиске на Яндексе сверху свежие товары. Может сможете расширить исключения до 1000? Или может сделаете возможность привязать yml файл от яндекс маркета, чтобы поиск по сайту сам понимал, какие товары нужно исключить?