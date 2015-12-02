Обычный поиск ищет по индексу, а SaaS по всем страница сайта? Создается расширенный индекс именно для инструмента поиска по сайту?
Можно ли добавить поиск только для определенного раздела сайта?
Например чтобы результаты поиска отображались только для my-site.ru/forum ?
(но не для всего my-site.ru)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом сделать так, чтобы Поиск для сайта показывал все страницы, нужные мне (посетителям), но при этом часть этих страниц НЕ должна присутствовать в поисковой выдаче на Яндексе.
Пример, для чего это может быть нужно: на сайте есть оригинальный контент (он должен быть и в поиске по сайту, и в поиск. выдаче на странице самого Яндекса). Также на сайте есть много неоргинального контента (например, раздел "Каталог товаров" от партнеров). Вот его бы хотелось включить в поиск по сайту, но не показывать в результатах поиска на странице самого Яндекса.
Это можно к-либо образом сделать? Благодарю за внимание!
Добавил поиск от яндекса, но на странице результата поиска информация не отображается. Сайт Cvetoland.ru помогите решить проблему
Зарегистрировал домен. В яндексе еще не проиндексировался сайт. Кто занает если у меня домен http://колеса.in.ua/ не будет ли поисковая система его путать с чужим доменом латинскими буквами "kolesa"? На маил ру при запросе "колеса.in.ua" выдает сайт с "kolesa" , а при вводе в поиск кодировки моего домена xn--80ajoeou.in.ua выдает мой сайт нормально. Будет также и в яндексе при запросе или после индексации все норм будет?
День добрый.
У меня сайт www.magazin-futbolok.su на Joomla, компонент магазина Joomshopping
Поставил поиск Яндекса. Практически проблем не возникло. Спасибо
Могли бы Вы посмотреть, всё ли работает как надо? И если можно дать совет, что можно еще улучшить?
Спасибо
Добрый день.
Пропали подсказки. В начале были.
Потом попробовал еще раз поменять код - нет резльтатата
Спасибо за помощь
Добрый день.
Поиск по сайту перестал выдавать результаты по уточнениям:
http://www.tkat.ru/search
Помогите разобраться в причинах. Настройки в поиске не меняли.
Добрый день
Не создается список подсказок и синонимов
Вроде функция работает могу создать подсказку и синоним. Но когда повторно заходишь в сервис - я нигде не могу их увидеть и отредактировать список. Как буд-то всё в первый раз
Добрый день!
У нас на сайте довольно много товаров, которые уже вняты с продажи и не продаются. Но, мы их не удаляем потому, что и в поиске всё равно ищут, а зайдя на сайт им показывается информация, что этот товар снят с производства и на замену ему пришел вот этот.
Но дело в том, что при поиске по сайту, почему то именно эти старые товары показываются в самом верху (сотрировка по релевантности). Я нашел, что можно добавить исключения. И попытался затолкать туда все 507 товаров, однако мне вывело ошибку, мол ограничение всего в 200. Да и даже 200 не получилось, вывело ошибку "Ошибка сервиса. Пожалуйста, попробуйте еще раз или обратитесь в службу поддержки."
Вот собственно и вопрос, как же убрать эти лишние товары из поиска по сайту? В обычном поиске на Яндексе сверху свежие товары. Может сможете расширить исключения до 1000? Или может сделаете возможность привязать yml файл от яндекс маркета, чтобы поиск по сайту сам понимал, какие товары нужно исключить?