1. Возможно ли как-то в форму поиска добавить свой класс для input воода и submit кнопки?

Я поинмаю, что с вариантом html+css можно самому составить селектор и описать все стили, но хотелось бы просто присвоить bootstrap класс и ни чего не писать.

2. Есть ли где-то подробное js api этого виджета? И возможно ли результат поиска через это api получать и вставлять в этом же окне?