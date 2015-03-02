Поиск по сайту через 2 дня после его установки перестает выдавать результаты при запросе русскими буквами, а латинскими-выдает!? Помогите пожалуйста.. http://www.graalsalon.ru
1. Возможно ли как-то в форму поиска добавить свой класс для input воода и submit кнопки?
Я поинмаю, что с вариантом html+css можно самому составить селектор и описать все стили, но хотелось бы просто присвоить bootstrap класс и ни чего не писать.
2. Есть ли где-то подробное js api этого виджета? И возможно ли результат поиска через это api получать и вставлять в этом же окне?
Добрый день!
Может кто сможет подсказать, как на сайте с CMS prestashop вывести результаты поиска. Тк система работает с шаблонами, затрудняет задачу. Строку поиска можно вставить в шаблон и она нормально отображаеться. При создании страницы с результатами поиска (захожу в источник дабы добавить скрипт, он добавляеться, но не функционирует). Поэтому задача как то решена на 50%
https://site.yandex.ru/se
Поиск 3 дня на сайте, статистики так и нет.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, имеется ли техническая возможность стилизовать через параметры CSS (интересует, какие именно) текстовый блок "Результаты загружаются"?
Он, конечно, относительно быстро мелькает, но слова почему-то разделены на две строчки и горизонтальный отступ не унифицирован с прочими страницами (в т.ч. со стилизованной выдачей), что не очень желательно
Здравствуйте!
Можно ли сделать так, что бы в результатах поиска, на каждой странице подсвечивался результат?
Если можно, то как?
Спасибо
Можно ли сделать настройку семейного фильтра прямо на сайте?
Планируется использовать MODX Revo или Drupal. Модератор будет выкладывать документы в форматах (TXT, HTML, XML, DOC, RTF, XLS, PPT, PDF) и при поиске на сайте нужно производить поиск так же и внутри этих документов. Есть ли такая поддержка?
Здравствуйте!
Задача следующая. У меня прописаны "синонимы", но поиск всё равно выдаёт неадекватные результаты: он берёт из синонимизированной фразы каждое слово в отдельности и выдаёт все страницы, гда находит данные слова (или одно из слов). Хотелось бы, чтобы он искал ТОЛЬКО целую фразу, забитую в синонимы. Причём желательно иметь возможность в настройках устанавливать, где искать: в контенте страницы вообще или, скажем, только в заголовке. Без таких возможностей, на мой взгляд, вся фишка синонимов пропадает. Возможно ли это реализовать? Спасибо.
- В результатах поиска на сайте не показываются картинки совсем, как необходимо их передавать поиску чтобы они отображались? например в гугле это <DataObject type="thumbnail" />.
- Возможно ли выводить Например: "ряд популярных запросов на сайте через запятую" ?
Сайт http://a-parket.com/. Добавил яндекс поиск для сайта. В строке не появляется крестик сброса результатов. Расстраивает что нет картинок и видео рядом с результатами поиска. В гугле поиске для сайта они легко появляются, но яндекс поиск для сайта лучше объективно. Помогите настроить.
Здравствуйте, подскажите возможно ли подружить страницы закрытые от индексации и поиск по сайту? Ели да, то как примерно? Спасибо
Не ужели опен карт так не популярен, почему нет модуля для опен карт.
Здравствуйте. Мой сайт - podzorov.info - это большей частью портфолио. Поэтому почти на каждой его странице повторяется весь список моих работ - в виде меню. (Например, http://podzorov.info/vers