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март 2015
Поиск по сайту перестает выдавать результаты при запросе русскими буквами, латинскими-выдает!?
Инна
2 марта 2015, 12:48

Поиск по сайту через 2 дня после его установки перестает выдавать результаты при запросе русскими буквами, а латинскими-выдает!? Помогите пожалуйста.. http://www.graalsalon.ru 

3 комментария
результаты поиска
Добавление своего класса к форме
Александр
2 марта 2015, 12:54

1. Возможно ли как-то в форму поиска добавить свой класс для input воода и submit кнопки?
Я поинмаю, что с вариантом html+css можно самому составить селектор и описать все стили, но хотелось бы просто присвоить bootstrap класс и ни чего не писать. 

2. Есть ли где-то подробное js api этого виджета? И возможно ли результат поиска через это api получать и вставлять в этом же окне?

6 комментариев
prestashop 1.6 как вывести страницу с результатом поиска
auto.tdm
4 марта 2015, 20:51

Добрый день!

Может кто сможет подсказать, как на сайте с CMS prestashop вывести результаты поиска. Тк система работает с шаблонами, затрудняет задачу. Строку поиска можно вставить в шаблон и она нормально отображаеться. При создании страницы с результатами поиска (захожу в источник дабы добавить скрипт, он добавляеться, но не функционирует). Поэтому задача как то решена на 50%

7 комментариев
Статистика поисков пустая
Александр
4 марта 2015, 20:58

https://site.yandex.ru/searches/2204601/statistics/

Поиск 3 дня на сайте, статистики так и нет. 

4 комментария
Стилизация
agrawind
5 марта 2015, 13:53

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, имеется ли техническая возможность стилизовать через параметры CSS (интересует, какие именно) текстовый блок "Результаты загружаются"?

Он, конечно, относительно быстро мелькает, но слова почему-то разделены на две строчки и горизонтальный отступ не унифицирован с прочими страницами (в т.ч. со стилизованной выдачей), что не очень желательно

2 комментария
Подсветка результата поиска на странице
super.sas.2010
16 марта 2015, 12:20

Здравствуйте!

Можно ли сделать так, что бы в результатах поиска, на каждой странице подсвечивался результат?

Если можно, то как?

Спасибо

1 комментарий
Семейный фильтр
mems
18 марта 2015, 10:38

Можно ли сделать настройку семейного фильтра прямо на сайте?

1 комментарий
Автоматическая индексация и поиск по документам DOC, PDF
VotapilD
18 марта 2015, 10:43

Планируется использовать MODX Revo или Drupal. Модератор будет выкладывать документы в форматах (TXT, HTML, XML, DOC, RTF, XLS, PPT, PDF) и при поиске на сайте нужно производить поиск так же и внутри этих документов. Есть ли такая поддержка?


3 комментария
Синонимы
andrey@florenw.ru
23 марта 2015, 12:50

Здравствуйте!

Задача следующая. У меня прописаны "синонимы", но поиск всё равно выдаёт неадекватные результаты: он берёт из синонимизированной фразы  каждое слово  в отдельности и выдаёт все страницы, гда находит данные слова (или одно из слов). Хотелось бы, чтобы он искал ТОЛЬКО целую фразу, забитую в синонимы. Причём желательно иметь возможность в настройках устанавливать, где искать: в контенте страницы вообще или, скажем, только в заголовке. Без таких возможностей, на мой взгляд, вся фишка синонимов пропадает. Возможно ли это реализовать? Спасибо.

 

 

 

1 комментарий
Не отображаются картинки в результатах поиска
lommaks
25 марта 2015, 13:33
  1. В результатах поиска на сайте  не показываются картинки совсем, как необходимо их передавать поиску чтобы они отображались? например в гугле это <DataObject type="thumbnail" />.
  2. Возможно ли выводить Например: "ряд популярных запросов на сайте через запятую" ?
2 комментария
Помогите с настройкой поиска. Крестик сброса результатов не появляется
Павел Александрович Киселев
25 марта 2015, 13:34

Сайт http://a-parket.com/. Добавил яндекс поиск для сайта. В строке не появляется крестик сброса результатов. Расстраивает что нет картинок и видео рядом с результатами поиска. В гугле поиске для сайта они легко появляются, но яндекс поиск для сайта лучше объективно. Помогите настроить.

1 комментарий
Поиск на сайте страниц закрытых от индексации
Марина
30 марта 2015, 20:50

Здравствуйте, подскажите возможно ли подружить страницы закрытые от индексации и поиск по сайту? Ели да, то как примерно? Спасибо

1 комментарий
opencart Модуль поиска яндекс для опен карт
Марат Х.
30 марта 2015, 22:40

Не ужели опен карт так не популярен, почему нет модуля для опен карт.

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Как закрыть пункты меню от индексации?
podzorov.info
30 марта 2015, 22:42

Здравствуйте. Мой сайт - podzorov.info - это большей частью портфолио. Поэтому почти на каждой его странице повторяется весь список моих работ - в виде меню. (Например, http://podzorov.info/verstka/irkutskzoloprodukt-plakat-50x100-sm.html) Яндекс исправно индексирует эти страницы, в результате чего в поисковой выдаче невозможно попасть именно на страницу самой работы - ссылки ведут на любую из страниц портфолио (ведь на каждой есть весь список работ, и соответственно, упоминается искомый материал). На каждой странице портфолио в <title> указано название работы, а блок со списком работ на странице (это самое меню) я закрыл тэгом <!--noindex-->. В итоге сейчас Яндекс вобще исключил из выдачи почти все страницы с портфолио. Предполагаю, что Яндекс просто теперь не находит ни одной ссылки на материал. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь.

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