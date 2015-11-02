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ноябрь 2015
поиск в joomla 1.0
Андрей В. Ширшов
2 ноября 2015, 17:04
реально ли осуществить поиск в
www . САЙТ . ru /index.php?option=com_content&task=view&id=ПРОИЗВОЛЬНЫЙ_ID&Itemid=1543
1 комментарий
Установка поиска на сайт, который сделан на конструкторе Wix.
Удалённый пользователь
11 ноября 2015, 14:01

Приветствую!
Кто-нибудь сталкивался с установкой поиска на сайты сделанные в конструкторах, например Wix?
Будет ли вообще там скрипт работать?
Нужны дельные советы по этому поводу.
Wix использует технологию AJAX если что.

1 комментарий
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Переиндексация сайта и кривой индекс
phct
11 ноября 2015, 14:08

Здравствуйте, как 10 дней используем яндекс поиск на сайте, информация на сайте стара всегда, и не всегда она выдает правильный результат в выдаче. Как можно переиндексировать быстрее сайт?

2 комментария
Поиск по статьям.
Yaroslav Vasiliev
17 ноября 2015, 21:02

Привет! Как сделать поиск  только по статьям реального сайта? Мне выдает огромное количество позиций "не по делу", из-за того, что это слово фигурирует на виджете, который присутствует на всех страницах сайта.

2 комментария
Планируется ли поиск по продуктам магазина?
moi.pol.ru
23 ноября 2015, 14:39

Доброго времени суток!

Скажите, пожалуйста, планируется ли возможность интеграции поиска по предложениям интернет-магазина, которые размещены в Яндекс.Маркете? Например, в нашем магазине мой-пол.ру нет необходимости искать по всему сайту, зато есть острая необходимость искать по товарам. И было бы замечательно если бы напротив результатов поиска подтягивались бы значения цен как это организовано в обычном поиске Яндекса.

1 комментарий
Поле ввода для поиска растягивается по высоте
dswy
30 ноября 2015, 13:52

Поле ввода для поиска по сайту растягивается по высоте при вставке на сайт (видно на фото).

Не получается уменьшить высоту. Были попытки прописать CSS height, но ноль реакции. Что делать? Помогите...

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можно ли создать маску для исключения URL?
Axel Zorq
30 ноября 2015, 14:04

при поиске по магазину часто попадаются страницы с "add-to-cart=....". При переходе на эти страницы происходит автоматическое добавление товара в корзину.

 

Можно ли настроить исключения для поиска - чтобы страницы с add-to-cart не попадали в выдачу поиска?

 

PS сайт на WordPress.

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