Клуб Яндекс.Поиска для сайта

февраль 2016
Для Яндекс.Поиска для сайта можно включать/исключать не только целые разделы
Саша Черных
2 февраля 2016, 17:01

Странно, что Вы не упомянули о плюсе своего сервиса, или не заметили его. По https://yandex.ru/support/site/create-setup/create.xml содержится лишь следующий текст:

"В списке исключений можно указать точные адреса документов или маску адреса для исключения разделов сайта целиком. Например:

    Исключение страницы somepage.php сайта example.com: http://example.com/somepage.php
    Исключение всех страниц раздела /blog/ сайта сайта example.com: http://example.com/blog "

Лишнее слово "сайта" удалите, пожалуйста.

На thr.ru рецензии на фильмы имеют URL вида:
http://thr.ru/cinema/recenzia-devuska-iz-danii-s-eddi-redmejnom/
http://thr.ru/cinema/recenzia-dzoj-s-dzennifer-lourens/

Если мы внесём в область поиска http://thr.ru/cinema/recenzia , то в выдаче отобразится именно то, что нужно: только содержимое папки thr.ru/cinema/ , начинающееся со слова recenzia , и ничего больше с этого сайта. Т. е. можно добавлять не только папки целиком, но и подпапки или документы, начинающиеся с одинакового набора символов. Это очень хорошо: форматы URL разные, и мы можем включать разделы сайтов с адресами как у thr.ru .

То же самое и с удалением: допустим, на cyclowiki.org обсуждения статей имеют вид cyclowiki.org/wiki/Обсуждение:Article , участников — cyclowiki.org/wiki/Обсуждение_участника:Example , шаблонов — cyclowiki.org/wiki/Обсуждение_шаблона:Template . Чтобы убрать все эти обсуждения из выдачи, достаточно ввести в Исключения cyclowiki.org/wiki/Обсуждение .

Спасибо.

2 комментария
Яндекс.Поиск
Длина формы поиска
aidar.safiullin-2014
2 февраля 2016, 17:06

Я так понял форма резиновая, мне нужна фиксированная длина, почему этого нет в настройках формы?

1 комментарий
Установка одного счётчика на 2 сайта.
Талмер
2 февраля 2016, 17:08

Здравствуйте. Установил один счётчик на два сайта. Теперь на 2 сайта одна статистика. Как сделать разную статистику? 

Статистика показывается только по дополнительному домену.  

1 комментарий
Админка Джумлы "переваривает" код
rus-detali
2 февраля 2016, 19:49

Подскажите, код вставки Поиска можно вставить через админку сайта на платформе Джумла или надо вставлять в документе через ftp доступ?

Спасибо!

5 комментариев
поиск для сайта
Несколько общих вопросов по Яндекс.Поиску для сайта
Саша Черных
2 февраля 2016, 20:03

Здравствуйте. При поддержке Циклопедии — универсальной энциклопедии — и Викиреальности — свободной энциклопедии Интернета — я готовлю некоммерческий образовательный проект, неотъемлемой частью которого должен быть кастомизированный поиск по энциклопедическим источникам. Сейчас раздумываю, переходить ли от пользовательского поиска Google к Яндекс.Поиску для сайта. В частности, Вы предоставляете возможность загрузить в поисковую тему 100000 адресов, — конкуренты всего 5000, и это вместе с исключениями, — также Яндекс всегда выгодно отличала качественная поддержка, тогда как у Google отвратительный, если не сказать отсутствующий, фидбэк по интересующему продукту. Тем не менее, изучив выложенные на Вашем сайте материалы и протестировав поиск, у меня появились вопросы:


По поисковой теме:

1) Согласно https://site.yandex.ru/themes/ "Поисковая тема позволяет включить в область поиска до 100 000 сайтов одной тематики." Могу ли я включить в ОДНУ, а не несколько поисковых тем сайты по науке, культуре, спорту и т. д., объединённые между собой не тематикой, а энциклопедическим изложением материала?

2) Могу ли я добавлять в поисковую тему не только сайты и их разделы, но и исключения? По адресам https://site.yandex.ru/themes/new/ , https://yandex.ru/support/site/themes/create.xml , и на других страницах Яндекса ответа отыскать не удалось.


По области поиска:

Хотелось, конечно, чтобы Вы внедрили так, как здесь: https://support.google.com/customsearch/answer/71826?hl=ru&ref_topic=2601037

3) Множество сайтов имеет неудобные URL. Допустим, мне необходимо включить в свой поиск рецензии с kinobank.org . На "Форрест Гамп" они располагаются по адресу http://kinobank.org/movie/1281/reviews/ , на "Зелёную милю" — http://kinobank.org/movie/14/reviews/ . Включать kinobank.org/movie не хочу, поскольку в выдаче будет присутствовать куча поискового мусора. Мне нужны именно reviews, как если бы запрос поступил с документным оператором inurl: : https://yandex.ru/support/search/query-language/search-operators.xml . Добавит пользователь, к примеру, kinobank.org/*reviews , и выдача с kinobank.org будет выглядеть следующим образом: https://yandex.ru/search/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20site%3Akinobank.org%20inurl%3Areviews&lr=1104 .
Вопрос: собираетесь ли Вы реализовывать эту функцию для включаемых и исключаемых сайтов?

4) Внёс в область поиска academic.ru , сохранил. Но добавился URL не academic.ru , а dic.academic.ru , — http://f2.s.qip.ru/s6WVNou7.jpg — по-видимому, основное зеркало этого сайта. В результате поисковая выдача лишилась ships.academic.ru , demography.academic.ru и прочих многочисленных поддоменов academic.ru .
Вопрос: нельзя ли пользователю самому решать, что добавлять в область поиска, а не Яндекс совершал это за него автоматически?


Имеется ещё ряд второстепенных вопросов в зависимости от того, как Вы ответите. Уверен, что это случится, поэтому заранее спасибо. В надежде на дальнейшее сотрудничество,

С уважением,
Саша Черных

6 комментариев
Яндекс.Поиск
Вместо поиска по моему сайту срабатывает обычный поиск по Яндексу
Александр
3 февраля 2016, 14:31

При выполнении поиска с помощью сервиса, если по каким-то причинам появляется капча, то происходит поиск не по сайту, а как обычный поиск по Яндексу!

2 комментария
ошибка
#ya-site-form0 .ya-site-form__form * как перебить?
r6m5siter6m5
3 февраля 2016, 14:32

#ya-site-form0 .ya-site-form__form * как перебить шрифт ввода, он из админки не меняется почему-то.

font-size: 12px !important

6 комментариев
Чистая поисковая строка.
Kaskad
4 февраля 2016, 23:44

Приветствую! Подскажите как сделать чтобы после поиска слова,  поисковая строка очищалась?

1 комментарий
Яндекс.Поиск не для одного сайта
Саша Черных
5 февраля 2016, 13:04

Нынешнее название сервиса вводит в заблуждение, поскольку поиск может осуществляться по огромному количеству сайтов. В своё время я обошёл вниманием Яндекс.Поиск для сайта, решив исходя из названия, что он применим только для одного сайта с подтверждёнными правами. Вероятно, я не один такой.

Понимаю, что мобильность — недостаток крупных компаний, одно изменение требует массу ресурсов. И всё же предложил бы подумать над сменой неудачного названия. Мог бы накидать вариантов.

Спасибо.

1 комментарий
Яндекс.Поиск для сайта
Уточнения и исключения
migs911
5 февраля 2016, 20:45

Здравствуйте! Хочу сделать поиск исключительно для подраздела сайта. Но в страницах этого подраздела есть ссылки на другие разделы сайта и даже другие сайты. Они не нужны.
Подскажите пожалуйста, как будет вести себя поиск, если в исключениях я задам основной сайт целиком (или его подраздел), а в области для самого поиска будет дочерний подраздел этого сайта (или подраздела).
Например так:
Сайты для поиска:
http://my_site.ru/all_sections/search_section/
Исключения для поиска:
http://my_site.ru/

Будут ли тогда в поиске выдаваться результаты только для http://my_site.ru/all_sections/search_section/, а страница, например http://my_site.ru/not_for_search не попадёт в поиск?

6 комментариев
исключение разделов,уточнения
Не работает поиск
Виталий Яценко
10 февраля 2016, 18:50

Здравствуйте, установил поиск на сайт. Все работало через время решил проверить, ввожу запрос нажимаю найти, запрос который водил превращаеться в символы. сайт http://urdjar.kz в что произошло как исправить???

3 комментария
Подсказки в поиске по сайту
alexey-belugin
10 февраля 2016, 18:58

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли как-то скорректировать настройку поиска яндекса по сайту. Сейчас при вбивании запроса можно увидеть стандартные подсказки яндекса. Другими словами, можно вбить запрос APPLE и в поиске (в подсказках) будет Apple Store, официальный сайт. Отмечу, что тематика сайта другая. Скажите, пожалуйста, как можно поправить данный момент.

1 комментарий
поиск для сайта
Поиск на закрытом паролем сайте
Leo
11 февраля 2016, 17:42

Открыл доступ для ботов Яндекса без пароля. Пользователи смотрят сайт по паролю.

Можно ли организовать поиск таким образом, чтобы результаты и страницы не попадали в общую выдачу? Чтобы страницы не утекали в общий доступ.

1 комментарий
картинки в результатах не отображаются
Michael Vorobyev
15 февраля 2016, 15:50

Поиск конечно хороший, но неужели картинки в результатах поиска невозможно выводить? Только текст? 

2 комментария
Перестал работать поиск
Анна В.
18 февраля 2016, 16:16

На сайте http://o4istote.ru/poisk/ давно стоит поиск, никто его не трогал. Вдруг перестал работать, на странице с результатами пустота. 

1 комментарий
поиск для сайта
Индексация страницы поиска
mister.sergey-smirnov
18 февраля 2016, 16:23

Доброго времени суток. Мой сайт работает на вордпресс. Результаты поиска яндекса открываются на специально созданной странице. Меня интересует, нужно ли закрывать от индексации эту страницу?

1 комментарий
Не получается создать поиск для нескольких сайтов
andrew.germanov.1240
19 февраля 2016, 19:10

Добрый день,

Не создается поиск по 3-4 различным сайтам. Везде теперь требует подтверждение прав на каждый сайт. Что-то поменялось в правилах предоставления сервиса?

1 комментарий
www.TOLYATTINEC.ru.Вопрос
tolyattinec
19 февраля 2016, 19:22

www.TOLYATTINEC.ru.Вопрос

ПОЖАЛУЙСТА.пришлите мне ПОИСК ,для сайта www.TOLYATTINEC.ru .Спасибо.

2 комментария
Результаты поиска и адаптивный дизайн
alvidudin
24 февраля 2016, 14:54

Здравствуйте! Не могу настроить css так, чтобы результаты поиска помещались в границах блока при просмотре с мобильных устроиств. Можно ли отключить нумерацию результов поиска или уменьшить отступ от нумерации до текста? Как это сделать? Или, может есть другое решение? Сайт: http://gorbel.ru/

3 комментария
результаты поиска
3 Вопроса
meb1ru
29 февраля 2016, 13:31

1. Скажите как вырезать из поиска следующий вариант тайтла:

{название товара} - купить по лучшей цене.

Нам нужно чтобы выводилось только {название товара}. Насколько понимаем у вас реализована вырезка только начальных блоков.

2. Как ограничить выдачу по поиску, например при поиске товара, выводятся все страницы, в том числе новости, как сделать, чтобы выводился только 1 название товара без доп. страниц?

3. После отключения подсказок и повторного включения - они перестают работать.

2 комментария