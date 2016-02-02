Здравствуйте. При поддержке Циклопедии — универсальной энциклопедии — и Викиреальности — свободной энциклопедии Интернета — я готовлю некоммерческий образовательный проект, неотъемлемой частью которого должен быть кастомизированный поиск по энциклопедическим источникам. Сейчас раздумываю, переходить ли от пользовательского поиска Google к Яндекс.Поиску для сайта. В частности, Вы предоставляете возможность загрузить в поисковую тему 100000 адресов, — конкуренты всего 5000, и это вместе с исключениями, — также Яндекс всегда выгодно отличала качественная поддержка, тогда как у Google отвратительный, если не сказать отсутствующий, фидбэк по интересующему продукту. Тем не менее, изучив выложенные на Вашем сайте материалы и протестировав поиск, у меня появились вопросы:



По поисковой теме:

1) Согласно https://site.yandex.ru/themes/ "Поисковая тема позволяет включить в область поиска до 100 000 сайтов одной тематики." Могу ли я включить в ОДНУ, а не несколько поисковых тем сайты по науке, культуре, спорту и т. д., объединённые между собой не тематикой, а энциклопедическим изложением материала?

2) Могу ли я добавлять в поисковую тему не только сайты и их разделы, но и исключения? По адресам https://site.yandex.ru/themes/new/ , https://yandex.ru/support/site/themes/create.xml , и на других страницах Яндекса ответа отыскать не удалось.



По области поиска:

Хотелось, конечно, чтобы Вы внедрили так, как здесь: https://support.google.com/customsearch/answer/71826?hl=ru&ref_topic=2601037

3) Множество сайтов имеет неудобные URL. Допустим, мне необходимо включить в свой поиск рецензии с kinobank.org . На "Форрест Гамп" они располагаются по адресу http://kinobank.org/movie/1281/reviews/ , на "Зелёную милю" — http://kinobank.org/movie/14/reviews/ . Включать kinobank.org/movie не хочу, поскольку в выдаче будет присутствовать куча поискового мусора. Мне нужны именно reviews, как если бы запрос поступил с документным оператором inurl: : https://yandex.ru/support/search/query-language/search-operators.xml . Добавит пользователь, к примеру, kinobank.org/*reviews , и выдача с kinobank.org будет выглядеть следующим образом: https://yandex.ru/search/?text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%20site%3Akinobank.org%20inurl%3Areviews&lr=1104 .

Вопрос: собираетесь ли Вы реализовывать эту функцию для включаемых и исключаемых сайтов?

4) Внёс в область поиска academic.ru , сохранил. Но добавился URL не academic.ru , а dic.academic.ru , — http://f2.s.qip.ru/s6WVNou7.jpg — по-видимому, основное зеркало этого сайта. В результате поисковая выдача лишилась ships.academic.ru , demography.academic.ru и прочих многочисленных поддоменов academic.ru .

Вопрос: нельзя ли пользователю самому решать, что добавлять в область поиска, а не Яндекс совершал это за него автоматически?



Имеется ещё ряд второстепенных вопросов в зависимости от того, как Вы ответите. Уверен, что это случится, поэтому заранее спасибо. В надежде на дальнейшее сотрудничество,

С уважением,

Саша Черных