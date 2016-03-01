Доброго времени суток, возможно ли сделать поиск по определенному разделу?
Например я нахожусь на странице: http://kodecs-rf.ru/trudovoj_kodeks_rf/
Мне необходимо чтобы поиск происходил только по данному разделу сразу.
Доброго времени суток, возможно ли сделать поиск по определенному разделу?
Например я нахожусь на странице: http://kodecs-rf.ru/trudovoj_kodeks_rf/
Мне необходимо чтобы поиск происходил только по данному разделу сразу.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, будет ли я.поиск искать по всему содержимому сайта в соответствии с sitemap, или же только по тем страницам, которые участвуют в поиске?
Также хотелось бы уточнить возможность использования я.поиска для англоязычного сайта.
Вместо поиска по нашему сайту stellastroy.ru выдаются результаты поиска в Яндексе.
Здравствуйте.
Пытаюсь установить поиск яндексса для своего сайта. Но вылезает проблема. Вид посковой строки на сайте не соответствует виду поисковой строки во время настройки. То есть она просто выглядит страшно. Все элементы огромные и стоят по отдельности. Похоже что-то со стилями.
Подскажите, что делать.
Здравствуйте.
Хотел установить плагин ya_pinger, но на этапе настроек начались проблемы.
После создания поиска сайта в его настройках нет раздела "Индексирование", а если перейти по прямой ссылке https://site.yandex.ru/searches/id_поиска/indexing/, то пишет "Раздел «Индексирование» закрыт".
C чем это связано?
Добрый день.
Не правильно отображается строка поиска в браузере мобильного
в обычной версии всё хорошо
Сайт vetprod.ru, дизайн не адаптивный
как можно это исправить ?
Добрый день. подключили поиск. Висит второй день что сайт не проиндексирован. В чем может быть проблема?
Добрый день,
мой сайт находится на WIX.COM, я в конце формы (шаг 5) выходит код формы поиска.
Подскажите, он автоматически установится на сайт, т. к. на WIX.COM я нашел возможность установить только метатеги?
Сайт forum.motoroad.ru при вставке кода поиска появляется белая рамка и отсутствует кнопка поиск, в чем проблема?
Первоначально было слово кожа, после поиска оно стало вот таким красивым. Подскажите где копать, как боросться?
Здравствуйте.
1. Поменял Стандартный на SaaS 2 дня - Проиндексировано: 0% от общего объема.
10к страниц в поиске у Яндекса. Ждать или писать в поддержку?
И второй вопрос ничего страшного не будет в позициях что поиск не закрыт от поисковых роботов что будут в проиндексированные страницы добавленны типа ?searchid=. Раньше стоял поиск от Я и было проиндексированно таких страниц где то 5к, но веса они не имели и переходов по ним не было.
Спасибо!
у меня такая проблема при подтверждении прав правооблодателя требуется вставить фаил или мета теги и то и другое пробывал несколько раз выдаёт ошибку почему не получается не понимаю.
Я установила поиск по нашему сайту, но не знаю как изменить область поиска, в настройках которые при установки механизм не гибкий, я бы хотела создать что-то вроде robots.txt