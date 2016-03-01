Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, будет ли я.поиск искать по всему содержимому сайта в соответствии с sitemap, или же только по тем страницам, которые участвуют в поиске?

Также хотелось бы уточнить возможность использования я.поиска для англоязычного сайта.