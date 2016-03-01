Клуб Яндекс.Поиска для сайта

март 2016
Поиск для определенного раздела
kodecs-rf
1 марта 2016, 14:53

Доброго времени суток, возможно ли сделать поиск по определенному разделу?

Например я нахожусь на странице: http://kodecs-rf.ru/trudovoj_kodeks_rf/

Мне необходимо чтобы поиск происходил только по данному разделу сразу.

2 комментария
Поисковая база
Ivan Korostelev
9 марта 2016, 16:09

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, будет ли я.поиск искать по всему содержимому сайта в соответствии с sitemap, или же только по тем страницам, которые участвуют в поиске?

Также хотелось бы уточнить возможность использования я.поиска для англоязычного сайта.

1 комментарий
Вместо поиска по моему сайту выдаются результаты поиска по Яндексу
webstellastroy
9 марта 2016, 16:11

Вместо поиска по нашему сайту stellastroy.ru выдаются результаты поиска в Яндексе.

1 комментарий
Поиск для вордпресс. Проблемы со стилем.
Сергей Махлов
9 марта 2016, 16:13

Здравствуйте.

Пытаюсь установить поиск яндексса для своего сайта. Но вылезает проблема. Вид посковой строки на сайте не соответствует виду поисковой строки во время настройки. То есть она просто выглядит страшно. Все элементы огромные и стоят по отдельности. Похоже что-то со стилями.

Подскажите, что делать.

1 комментарий
Яндекс Пингер еще работает?
tvdateru
9 марта 2016, 16:17

Здравствуйте.

Хотел установить плагин ya_pinger, но на этапе настроек начались проблемы.

После создания поиска сайта в его настройках нет раздела "Индексирование", а если перейти по прямой ссылке https://site.yandex.ru/searches/id_поиска/indexing/, то пишет "Раздел «Индексирование» закрыт".

C чем это связано?

9 комментариев
пингер,плагин-пингер
Отображение в мобильном
vetprodukt
14 марта 2016, 18:09

Добрый день.

Не правильно отображается строка поиска в браузере мобильного

в обычной версии всё хорошо

Сайт vetprod.ru, дизайн не адаптивный

как можно это исправить ?

2 комментария
Проиндексировано: 0% от общего объема
Amerikanec09
16 марта 2016, 21:54

Добрый день. подключили поиск. Висит второй день что сайт не проиндексирован. В чем может быть проблема?

1 комментарий
Код для вставки на сайт
RENT24FLAT
16 марта 2016, 21:56

Добрый день,

мой сайт находится на WIX.COM, я в конце формы (шаг 5) выходит код формы поиска.

Подскажите, он автоматически установится на сайт, т. к. на WIX.COM я нашел возможность установить только метатеги?

5 комментариев
поиск для сайта
Подскажите как убрать двойную белую рамку (которая быть не должна) и вернуть кнопку поиск
Удалённый пользователь
16 марта 2016, 22:01

Сайт forum.motoroad.ru при вставке кода поиска появляется белая рамка и отсутствует кнопка поиск, в чем проблема?

4 комментария
Вот такая проблема на скрине
Роман
17 марта 2016, 19:41

Первоначально было слово кожа, после поиска оно стало вот таким красивым. Подскажите где копать, как боросться?

1 комментарий
Проиндексировано: 0% от общего объема
lobo82
22 марта 2016, 13:03

Здравствуйте.

1. Поменял Стандартный на SaaS 2 дня - Проиндексировано: 0% от общего объема.

10к страниц в поиске у Яндекса. Ждать или писать в поддержку?

И второй вопрос ничего страшного не будет в позициях что поиск не закрыт от поисковых роботов что будут в проиндексированные страницы добавленны типа ?searchid=. Раньше стоял поиск от Я и было проиндексированно таких страниц где то 5к, но веса они не имели и переходов по ним не было.
Спасибо!

1 комментарий
ппроблемы с подтверждением прав сайта
kazatoff
29 марта 2016, 15:53

у меня такая проблема при подтверждении прав правооблодателя требуется вставить фаил или мета теги и то и другое пробывал несколько раз выдаёт ошибку почему не получается не понимаю.

1 комментарий
ошибка,подтверждение прав,в домене Яндекса
Как можно сузить область поиска для поисковика яндекса на нашем сайте.
Ekaterina M.
30 марта 2016, 10:52

Я установила поиск по нашему сайту, но не знаю как изменить область поиска, в настройках которые при установки механизм не гибкий, я бы хотела создать что-то вроде robots.txt

4 комментария
настройка поиска