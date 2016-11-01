Подключил поиск Яндекс для веб-сайта, когда увидел, что нужно для одного поля вспомнил колоритный русский язык. Способа исправить такое не нашел.

Дерево для одного поля поиска:

<div class="ya-site-form input-s ya-site-form_bg_transparent ya-site-form_inited_yes" id="ya-site-form0"><div class="ya-site-form__form"><table class="ya-site-form__wrap" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-wrap"><table class="ya-site-form__search" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-input"><table class="ya-site-form__search-input-layout"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-input-layout-l"><div class="ya-site-form__input"><input name="text" value="" class="ya-site-form__input-text" placeholder="Поиск ..." autocomplete="off" type="search"><div class="ya-site-suggest"><div class="ya-site-suggest-popup" style="display: none;"><i class="ya-site-suggest__opera-gap"></i><div class="ya-site-suggest-list"><iframe class="ya-site-suggest__iframe" src="javascript:'<body style="background:none;overflow:hidden">'" frameborder="0"></iframe><ul class="ya-site-suggest-items"></ul></div></div></div></div></td><td class="ya-site-form__search-input-layout-r"><input class="ya-site-form__submit" value="Найти" type="button"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="ya-site-form__gap"><div class="ya-site-form__gap-i"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>

Это еще не всё, ещё есть стили CSS для каждого класса в таблице.

#ya-site-form0,#ya-site-form0 .ya-site-form__form,#ya-site-form0 .ya-site-form__input,#ya-site-form0 .ya-site-form__input-text,#ya-site-form0 .ya-site-form__submit,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise { font-size:12px!important; color:#000!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form-form { display:block } #ya-site-form0 .ya-site-form__form-form,#ya-site-form0 .ya-site-form__input,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__radio,#ya-site-form0 .ya-site-form__gap,#ya-site-form0 .ya-site-form__gap-i,#ya-site-form0 .ya-site-form__logo-img { margin:0; padding:0 } #ya-site-form0 { margin:0!important; padding:0!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__logo-wrap { width:65px; vertical-align:top; border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__logo { display:block; width:52px; margin:0; padding:0 6px 0 0; text-decoration:none } #ya-site-form0 .ya-site-form__logo-img { width:52px; height:21px; border:0!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-wrap { border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__search { font-size:12px!important; width:100% } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise, { border:0 } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input { padding:6px } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-l,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-r { font-size:12px!important; padding:0; vertical-align:middle; border:0; border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-l { width:100% } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise { padding:0 18px 5px 6px; text-align:left; vertical-align:top } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise-i { white-space:nowrap } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__radio { width:auto; margin:0 .3em 0 0; vertical-align:middle; background:none } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__label { margin:0 .4em 0 0; padding:0; vertical-align:middle } #ya-site-form0 .ya-site-form__input-text { width:100%; margin:0!important; cursor:text; -webkit-box-sizing:border-box; -moz-box-sizing:border-box; box-sizing:border-box; background-color:#fff; border:1px solid #7f9db9; outline-style:none; -webkit-appearance:textfield } #ya-site-form0 .ya-site-form__input-text_type_hint { background-repeat:no-repeat; background-position:.2em 50% } #ya-site-form0 .ya-site-form__submit { display:block; width:auto; margin:0 0 0 5px } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-wrap { overflow:hidden; width:30px; padding:0; vertical-align:middle } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow { position:relative } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-a { position:absolute; top:50%; right:0; width:0; height:0; margin-top:-59px; border:solid transparent; border-width:59px 0 59px 30px; -moz-border-end-style:dotted } #ya-site-form0 .ya-site-form__wrap { width:100%; table-layout:fixed; border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__gap { border:0 } #ya-site-form0 .ya-site-form__gap-i { width:9em } #ya-site-form0.ya-site-form_arrow_yes .ya-site-form__search-input { padding-right:0 } #ya-site-form0.ya-site-form_logo_left .ya-site-form__logo { margin-top:4px; margin-left:5px } #ya-site-form0.ya-site-form_logo_top .ya-site-form__logo { display:block; margin:6px 0 0 6px } #ya-site-form0 .ya-site-form__submit_type_image { width:19px; height:15px; outline:none; cursor:pointer; border:0 } #ya-site-form0 .ya-site-form__submit_type_image { background: url(https://site.yandex.net/v2.0/i/search.png) no-repeat } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text::-webkit-input-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:-moz-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text::-moz-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:-ms-input-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form * { font-size: 15px !important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { font-style: normal!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { font-weight: normal!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { color: #333333!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { border-color: #eaeaea!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:focus { border-color: #eaeaea!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { background-color: #f7f7f7!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__search, #ya-site-form0 .ya-site-form__search td, #ya-site-form0 .yaform__precise-i { background-color: transparent !important } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__label { color:#000000 !important } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-a { border-left-color: transparent }

В этом нет смысла, поле для поиска уже оформлено на сайте. Основное время на подключение поиска Яндекса ушло на изменение добавленного стиля для поля поиска.

Вопрос:

Как отключить стили, указанные выше, и убрать таблицу HTML. Нужно оставить только форму c полем ввода текста для поиска?