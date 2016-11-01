Учитывает ли saas поиск (обычный, не по магазинам) robots.txt?
Как разрешить индексировать поиску по сайту отдельных разделов, которые закрыты для индексации настоящим поиском?
Учитывает ли saas поиск (обычный, не по магазинам) robots.txt?
Как разрешить индексировать поиску по сайту отдельных разделов, которые закрыты для индексации настоящим поиском?
Подключил поиск Яндекс для веб-сайта, когда увидел, что нужно для одного поля вспомнил колоритный русский язык. Способа исправить такое не нашел.
Дерево для одного поля поиска:
<div class="ya-site-form input-s ya-site-form_bg_transparent ya-site-form_inited_yes" id="ya-site-form0"><div class="ya-site-form__form"><table class="ya-site-form__wrap" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-wrap"><table class="ya-site-form__search" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-input"><table class="ya-site-form__search-input-layout"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-input-layout-l"><div class="ya-site-form__input"><input name="text" value="" class="ya-site-form__input-text" placeholder="Поиск ..." autocomplete="off" type="search"><div class="ya-site-suggest"><div class="ya-site-suggest-popup" style="display: none;"><i class="ya-site-suggest__opera-gap"></i><div class="ya-site-suggest-list"><iframe class="ya-site-suggest__iframe" src="javascript:'<body style="background:none;overflow:hidden">'" frameborder="0"></iframe><ul class="ya-site-suggest-items"></ul></div></div></div></div></td><td class="ya-site-form__search-input-layout-r"><input class="ya-site-form__submit" value="Найти" type="button"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="ya-site-form__gap"><div class="ya-site-form__gap-i"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>
Это еще не всё, ещё есть стили CSS для каждого класса в таблице.
#ya-site-form0,#ya-site-form0 .ya-site-form__form,#ya-site-form0 .ya-site-form__input,#ya-site-form0 .ya-site-form__input-text,#ya-site-form0 .ya-site-form__submit,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise { font-size:12px!important; color:#000!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form-form { display:block } #ya-site-form0 .ya-site-form__form-form,#ya-site-form0 .ya-site-form__input,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__radio,#ya-site-form0 .ya-site-form__gap,#ya-site-form0 .ya-site-form__gap-i,#ya-site-form0 .ya-site-form__logo-img { margin:0; padding:0 } #ya-site-form0 { margin:0!important; padding:0!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__logo-wrap { width:65px; vertical-align:top; border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__logo { display:block; width:52px; margin:0; padding:0 6px 0 0; text-decoration:none } #ya-site-form0 .ya-site-form__logo-img { width:52px; height:21px; border:0!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-wrap { border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__search { font-size:12px!important; width:100% } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise, { border:0 } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input { padding:6px } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-l,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-r { font-size:12px!important; padding:0; vertical-align:middle; border:0; border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-l { width:100% } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise { padding:0 18px 5px 6px; text-align:left; vertical-align:top } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise-i { white-space:nowrap } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__radio { width:auto; margin:0 .3em 0 0; vertical-align:middle; background:none } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__label { margin:0 .4em 0 0; padding:0; vertical-align:middle } #ya-site-form0 .ya-site-form__input-text { width:100%; margin:0!important; cursor:text; -webkit-box-sizing:border-box; -moz-box-sizing:border-box; box-sizing:border-box; background-color:#fff; border:1px solid #7f9db9; outline-style:none; -webkit-appearance:textfield } #ya-site-form0 .ya-site-form__input-text_type_hint { background-repeat:no-repeat; background-position:.2em 50% } #ya-site-form0 .ya-site-form__submit { display:block; width:auto; margin:0 0 0 5px } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-wrap { overflow:hidden; width:30px; padding:0; vertical-align:middle } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow { position:relative } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-a { position:absolute; top:50%; right:0; width:0; height:0; margin-top:-59px; border:solid transparent; border-width:59px 0 59px 30px; -moz-border-end-style:dotted } #ya-site-form0 .ya-site-form__wrap { width:100%; table-layout:fixed; border-collapse:collapse } #ya-site-form0 .ya-site-form__gap { border:0 } #ya-site-form0 .ya-site-form__gap-i { width:9em } #ya-site-form0.ya-site-form_arrow_yes .ya-site-form__search-input { padding-right:0 } #ya-site-form0.ya-site-form_logo_left .ya-site-form__logo { margin-top:4px; margin-left:5px } #ya-site-form0.ya-site-form_logo_top .ya-site-form__logo { display:block; margin:6px 0 0 6px } #ya-site-form0 .ya-site-form__submit_type_image { width:19px; height:15px; outline:none; cursor:pointer; border:0 } #ya-site-form0 .ya-site-form__submit_type_image { background: url(https://site.yandex.net/v2.0/i/search.png) no-repeat } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text::-webkit-input-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:-moz-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text::-moz-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:-ms-input-placeholder { color:#333333; } #ya-site-form0 .ya-site-form__form * { font-size: 15px !important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { font-style: normal!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { font-weight: normal!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { color: #333333!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { border-color: #eaeaea!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:focus { border-color: #eaeaea!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text { background-color: #f7f7f7!important } #ya-site-form0 .ya-site-form__search, #ya-site-form0 .ya-site-form__search td, #ya-site-form0 .yaform__precise-i { background-color: transparent !important } #ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__label { color:#000000 !important } #ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-a { border-left-color: transparent }
В этом нет смысла, поле для поиска уже оформлено на сайте. Основное время на подключение поиска Яндекса ушло на изменение добавленного стиля для поля поиска.
Вопрос:
Как отключить стили, указанные выше, и убрать таблицу HTML. Нужно оставить только форму c полем ввода текста для поиска?
Добрый день.
Используем SaaS поиск и хотелось бы закрыть для поиска статьи в url которых присутствует "?tags=чего то там", по сути это дубли основных страниц.
Правило прописал: "http://www.jetinfo.ru/stati/*/?tags=*", в robots.txt так же закрыл "Disallow: /*?tags=*", но в поисковой выдаче все равно встречаются: "http://www.jetinfo.ru/stati/zaschita-personalnykh/?tags=1b25edcf9856718f071fbc3a2bfda2f9"
Как выполнить нашу задачу?
Какой механизм подтверждения прав на сайт?
Проблема, озвученная в https://yandex.ru/blog/sitesearch/57279a5bd70cb516004ac428, так и не решена — саджесты практически не работают.
firstlena.pershina 12 июня писала:
<< Да, простите, для вашего поиска эта настройка недоступна. Проблему нашли со своей стороны. Надеюсь, что полностью устраним к вечеру вторника. >>
Прошло полгода, но так ничего и не починилось.
Добрый день.
Яндекс.Поиск стоит у меня на 2х сайтах в течение нескольких лет. Первое время в его результатах появлялись также картинки из найденных на сайте материалов. Затем они исчезли. В поддержку Я.Поиска писал неоднократно в течение пары лет. Мы выяснили, что поиск у меня установлен корректно и картинки успешно индексируются. Далее поддержка признала, что проблема с показом картинок есть на их стороне. Однако решать ее никто не стал, началось кормление завтраками и т.п. Но еще раз: проблеме уже несколько лет! Доколе?! Очень нужны картинки в выдаче!
Подскажите, возможно ли изменение формы поиска для разных кодировок на страницах сайта? Например, для кодировки windows-1251 форма поиска используется "как есть", а вот для iso-8859-1 как изменить код для корректного отображения?