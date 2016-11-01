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ноябрь 2016
Учитывает ли saas поиск robots.txt?
Николай
1 ноября 2016, 20:56

Учитывает ли saas поиск (обычный, не по магазинам) robots.txt?

Как разрешить индексировать поиску по сайту отдельных разделов, которые закрыты для индексации настоящим поиском?

3 комментария
DOM поиска яндекс
Виктор
19 ноября 2016, 20:43

Подключил поиск Яндекс для веб-сайта, когда увидел, что нужно для одного поля вспомнил колоритный русский язык.  Способа исправить такое не нашел.

Дерево для одного поля поиска:

<div class="ya-site-form input-s ya-site-form_bg_transparent ya-site-form_inited_yes" id="ya-site-form0"><div class="ya-site-form__form"><table class="ya-site-form__wrap" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-wrap"><table class="ya-site-form__search" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-input"><table class="ya-site-form__search-input-layout"><tbody><tr><td class="ya-site-form__search-input-layout-l"><div class="ya-site-form__input"><input name="text" value="" class="ya-site-form__input-text" placeholder="Поиск ..." autocomplete="off" type="search"><div class="ya-site-suggest"><div class="ya-site-suggest-popup" style="display: none;"><i class="ya-site-suggest__opera-gap"></i><div class="ya-site-suggest-list"><iframe class="ya-site-suggest__iframe" src="javascript:'<body style=&quot;background:none;overflow:hidden&quot;>'" frameborder="0"></iframe><ul class="ya-site-suggest-items"></ul></div></div></div></div></td><td class="ya-site-form__search-input-layout-r"><input class="ya-site-form__submit" value="Найти" type="button"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="ya-site-form__gap"><div class="ya-site-form__gap-i"></div></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div></div>

Это еще не всё, ещё есть стили CSS для каждого класса в таблице.

#ya-site-form0,#ya-site-form0 .ya-site-form__form,#ya-site-form0 .ya-site-form__input,#ya-site-form0 .ya-site-form__input-text,#ya-site-form0 .ya-site-form__submit,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise {
	font-size:12px!important;
	color:#000!important
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form-form {
	display:block
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form-form,#ya-site-form0 .ya-site-form__input,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__radio,#ya-site-form0 .ya-site-form__gap,#ya-site-form0 .ya-site-form__gap-i,#ya-site-form0 .ya-site-form__logo-img {
	margin:0;
	padding:0
}
#ya-site-form0 {
	margin:0!important;
	padding:0!important
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__logo-wrap {
	width:65px;
	vertical-align:top;
	border-collapse:collapse
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__logo {
	display:block;
	width:52px;
	margin:0;
	padding:0 6px 0 0;
	text-decoration:none
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__logo-img {
	width:52px;
	height:21px;
	border:0!important
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-wrap {
	border-collapse:collapse
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search {
	font-size:12px!important;
	width:100%
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise, {
	border:0
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input {
	padding:6px
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-l,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-r {
	font-size:12px!important;
	padding:0;
	vertical-align:middle;
	border:0;
	border-collapse:collapse
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout,#ya-site-form0 .ya-site-form__search-input-layout-l {
	width:100%
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise {
	padding:0 18px 5px 6px;
	text-align:left;
	vertical-align:top
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise-i {
	white-space:nowrap
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__radio {
	width:auto;
	margin:0 .3em 0 0;
	vertical-align:middle;
	background:none
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__label {
	margin:0 .4em 0 0;
	padding:0;
	vertical-align:middle
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__input-text {
	width:100%;
	margin:0!important;
	cursor:text;
	-webkit-box-sizing:border-box;
	-moz-box-sizing:border-box;
	box-sizing:border-box;
	background-color:#fff;
	border:1px solid #7f9db9;
	outline-style:none;
	-webkit-appearance:textfield
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__input-text_type_hint {
	background-repeat:no-repeat;
	background-position:.2em 50%
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__submit {
	display:block;
	width:auto;
	margin:0 0 0 5px
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-wrap {
	overflow:hidden;
	width:30px;
	padding:0;
	vertical-align:middle
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__arrow {
	position:relative
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-a {
	position:absolute;
	top:50%;
	right:0;
	width:0;
	height:0;
	margin-top:-59px;
	border:solid transparent;
	border-width:59px 0 59px 30px;
	-moz-border-end-style:dotted
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__wrap {
	width:100%;
	table-layout:fixed;
	border-collapse:collapse
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__gap {
	border:0
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__gap-i {
	width:9em
}
#ya-site-form0.ya-site-form_arrow_yes .ya-site-form__search-input {
	padding-right:0
}
#ya-site-form0.ya-site-form_logo_left .ya-site-form__logo {
	margin-top:4px;
	margin-left:5px
}
#ya-site-form0.ya-site-form_logo_top .ya-site-form__logo {
	display:block;
	margin:6px 0 0 6px
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__submit_type_image {
	width:19px;
	height:15px;
	outline:none;
	cursor:pointer;
	border:0
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__submit_type_image {
	background: url(https://site.yandex.net/v2.0/i/search.png) no-repeat 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text::-webkit-input-placeholder {
	color:#333333;
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:-moz-placeholder {
	color:#333333;
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text::-moz-placeholder {
	color:#333333;
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:-ms-input-placeholder {
	color:#333333;
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form * {
	font-size: 15px !important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text {
	font-style: normal!important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text {
	font-weight: normal!important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text {
	color: #333333!important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text {
	border-color: #eaeaea!important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text:focus {
	border-color: #eaeaea!important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__form .ya-site-form__input-text {
	background-color: #f7f7f7!important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search, #ya-site-form0 .ya-site-form__search td, #ya-site-form0 .yaform__precise-i {
	background-color: transparent !important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__search-precise__label {
	color:#000000 !important 
}
#ya-site-form0 .ya-site-form__arrow-a {
	border-left-color: transparent 
}

В этом нет смысла, поле для поиска уже оформлено на сайте. Основное время на подключение поиска Яндекса ушло на изменение добавленного стиля для поля поиска.

Вопрос:

Как отключить стили, указанные выше, и убрать таблицу HTML. Нужно оставить только форму c полем ввода текста для поиска?

2 комментария
поиск для сайта
Как выбросить определенные URL из результатов поиска
onikolaevich
19 ноября 2016, 21:06

Добрый день.

Используем SaaS поиск и хотелось бы закрыть для поиска статьи в url которых присутствует "?tags=чего то там", по сути это дубли основных страниц.

Правило прописал: "http://www.jetinfo.ru/stati/*/?tags=*", в robots.txt так же закрыл "Disallow: /*?tags=*", но в поисковой выдаче все равно встречаются: "http://www.jetinfo.ru/stati/zaschita-personalnykh/?tags=1b25edcf9856718f071fbc3a2bfda2f9"

Как выполнить нашу задачу?

1 комментарий
Права на сайт
vadim-krutik
19 ноября 2016, 21:15

Какой механизм подтверждения прав на сайт?

3 комментария
подтверждение сайта
Практически пустые саджесты ("поисковые подсказки") - 2
Sergei Kuznetsov
25 ноября 2016, 14:16

Проблема, озвученная в https://yandex.ru/blog/sitesearch/57279a5bd70cb516004ac428, так и не решена — саджесты практически не работают.

firstlena.pershina 12 июня писала:

<< Да, простите, для вашего поиска эта настройка недоступна. Проблему нашли со своей стороны. Надеюсь, что полностью устраним к вечеру вторника. >>

Прошло полгода, но так ничего и не починилось.

4 комментария
поисковые подсказки,настройка поисковых подсказок
В результатах поиска не показываются картинки
Alexander Barbashev
25 ноября 2016, 14:31

Добрый день.

Яндекс.Поиск стоит у меня на 2х сайтах в течение нескольких лет. Первое время в его результатах появлялись также картинки из найденных на сайте материалов. Затем они исчезли. В поддержку Я.Поиска писал неоднократно в течение пары лет. Мы выяснили, что поиск у меня установлен корректно и картинки успешно индексируются. Далее поддержка признала, что проблема с показом картинок есть на их стороне. Однако решать ее никто не стал, началось кормление завтраками и т.п. Но еще раз: проблеме уже несколько лет! Доколе?! Очень нужны картинки в выдаче!

5 комментариев
Кодировки поиска
odi
27 ноября 2016, 22:07

Подскажите, возможно ли изменение формы поиска для разных кодировок на страницах сайта? Например, для кодировки windows-1251 форма поиска используется "как есть", а вот для iso-8859-1 как изменить код для корректного отображения?

4 комментария