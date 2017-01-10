Клуб Яндекс.Поиска для сайта

январь 2017
Почему пишет что не подтверждены права?
i.panov16
10 января 2017, 14:58

Сайт добавил в Яндекс.Вебмастер, права подтвердил meta-тегом, но при установке поиска на 1-м же шаге мне пишет что права не подтверждены. Хотя в вебмастере отображается что все подтверждено. Как такое может быть?

6 комментариев
Поиск для интернет магазина на HTML
maurisgroup
12 января 2017, 18:57

Не могу найти информации или примеров как реализовать свой шаблоны выдачи на сайте для поиска по интерт магазину. 

9 комментариев
поиск для интернет-магазинов,Яндекс.Поиск для сайта,json
Пропал яндекс поиск на сайте wordpress после обновления до 4.7.1
Дмитрий
17 января 2017, 20:57

Пропал Яндекс поикс на сайте Информационный портал РФ.

Прошу посмотреть что там не так. Было установлнено обновление Wordpress 4.7.1, а также АMP для укоренной загрузки в гугл мобильных страниц, моды сжатия скриптов и картинок для повышения ранга в pagespeed, запрос на РСЯ и каталог Яндекс.

4 комментария
Вместо русских слов отображает %D1%80%D1%
Kostolom1708
17 января 2017, 20:58

Вместо русских слов после нажатия на кнопку "найти" отображает %D1%80%D1%, соответственно в результатах поиска ничего не выдает. Как решить проблему?

3 комментария
ошибка
Где можно посмотреть какие запросы пользователь вводил в окне поиска на сайте?
Alexandr-Ukraine
17 января 2017, 21:02

Добрый день!

Установил Яндекс поиск на сайте. Теперь интересует вопрос:
Где можно посмотреть какие запросы пользователь вводил в окне поиска?

2 комментария
При задании области поиска портится URL
maxmokry
18 января 2017, 16:56

Добрый день!

Вопрос уже как-то давно поднимал, но не могу найти ваш ответ на него. 

При вводе обласи поиска производится перевод регистра в нижний. Соответственно поиск потом не работает, так как индексировать нечего.

Для примера. Ввожу область поиска 

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/products/

После сохранения:

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/metals/products/

Так же и при редактировании.

В итоге по преобразованной ссылке отдается 404-я ошибка и все. Дальше никто никуда не идет :(

Проблема была около года назад да так и осталась.

1 комментарий
Не релевантная выдача
vpivkin
19 января 2017, 21:00

У меня очень плохая выдачада по запросу "ТСД" на сайте http://tsd-expert.ru/

Кроме самих ТСД, на первых местах в выдаче Принтеры, ПО и т.д.

Не могу понять, где Яндекс видит этот запрос?  

PS Установлен Яндекс Поиск для магазинов через API.

5 комментариев
Расширенный сниппет для рецептов
Александр
20 января 2017, 20:43

Здравствуйте. Внедрил разметку  Schema.org для рецептов, в сниппете поиска Яндекс картинки так и не появились, подскажите в чем проблема? Сайт : http://vkussovet.net

6 комментариев
Некорректный вывод перевода кнопок в английской версии результатов "поиска по сайту"
jacks000
20 января 2017, 20:55

При подключении английской  версии скрипта , не все  кнопки и назания при выводе переводятся, например кнопка "купить" так и остается "купить",  так же весь фильтр с его кнопками не переводится на английский. Будет ли исправленна данная недоработка "поиска по сайту"

1 комментарий
Перестал работать поиск по сайту.
Екатеринбург+Свердловск
27 января 2017, 13:41

Перестал работать поиск по сайту http://www.1723.ru/photo.htm
Выдаёт результаты поиска в сети а не по сайту.

3 комментария
Проиндексировано: 0% от общего объема
Андрей
30 января 2017, 19:23

Добрый день, установил Яндекс-Поиск приблизительно неделю назад, до сих пор проиндексировано 0% и желтый треугольник. Хотелось бы уже переключится на другие дела, посмотрите в чем там причина.

Сайт: komplekt-trade.ru

8 комментариев
отображение поля поиска на айфоне
web@n-23.ru
30 января 2017, 20:31

Добрый день.
Проблема с отображением поля поиска на телефонах под управлением iOS:
до нажатия на поле оно отображается со скругленными краями, хотя в css все стили переопределены.
Не подскажете, как это исправить?

3 комментария