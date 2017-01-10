Добрый день!

Вопрос уже как-то давно поднимал, но не могу найти ваш ответ на него.

При вводе обласи поиска производится перевод регистра в нижний. Соответственно поиск потом не работает, так как индексировать нечего.

Для примера. Ввожу область поиска

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/products/

После сохранения:

http://arsenal-ooo.com.ua/directions/metals/products/

Так же и при редактировании.

В итоге по преобразованной ссылке отдается 404-я ошибка и все. Дальше никто никуда не идет :(

Проблема была около года назад да так и осталась.