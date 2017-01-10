Сайт добавил в Яндекс.Вебмастер, права подтвердил meta-тегом, но при установке поиска на 1-м же шаге мне пишет что права не подтверждены. Хотя в вебмастере отображается что все подтверждено. Как такое может быть?
Не могу найти информации или примеров как реализовать свой шаблоны выдачи на сайте для поиска по интерт магазину.
Пропал Яндекс поикс на сайте Информационный портал РФ.
Прошу посмотреть что там не так. Было установлнено обновление Wordpress 4.7.1, а также АMP для укоренной загрузки в гугл мобильных страниц, моды сжатия скриптов и картинок для повышения ранга в pagespeed, запрос на РСЯ и каталог Яндекс.
Вместо русских слов после нажатия на кнопку "найти" отображает %D1%80%D1%, соответственно в результатах поиска ничего не выдает. Как решить проблему?
Добрый день!
Установил Яндекс поиск на сайте. Теперь интересует вопрос:
Где можно посмотреть какие запросы пользователь вводил в окне поиска?
Добрый день!
Вопрос уже как-то давно поднимал, но не могу найти ваш ответ на него.
При вводе обласи поиска производится перевод регистра в нижний. Соответственно поиск потом не работает, так как индексировать нечего.
Для примера. Ввожу область поиска
http://arsenal-ooo.com.ua/directions/Metals/products/
После сохранения:
http://arsenal-ooo.com.ua/directions/metals/products/
Так же и при редактировании.
В итоге по преобразованной ссылке отдается 404-я ошибка и все. Дальше никто никуда не идет :(
Проблема была около года назад да так и осталась.
У меня очень плохая выдачада по запросу "ТСД" на сайте http://tsd-expert.ru/
Кроме самих ТСД, на первых местах в выдаче Принтеры, ПО и т.д.
Не могу понять, где Яндекс видит этот запрос?
PS Установлен Яндекс Поиск для магазинов через API.
Здравствуйте. Внедрил разметку Schema.org для рецептов, в сниппете поиска Яндекс картинки так и не появились, подскажите в чем проблема? Сайт : http://vkussovet.net
При подключении английской версии скрипта , не все кнопки и назания при выводе переводятся, например кнопка "купить" так и остается "купить", так же весь фильтр с его кнопками не переводится на английский. Будет ли исправленна данная недоработка "поиска по сайту"
Перестал работать поиск по сайту http://www.1723.ru/photo.htm
Выдаёт результаты поиска в сети а не по сайту.
Добрый день, установил Яндекс-Поиск приблизительно неделю назад, до сих пор проиндексировано 0% и желтый треугольник. Хотелось бы уже переключится на другие дела, посмотрите в чем там причина.
Сайт: komplekt-trade.ru
Добрый день.
Проблема с отображением поля поиска на телефонах под управлением iOS:
до нажатия на поле оно отображается со скругленными краями, хотя в css все стили переопределены.
Не подскажете, как это исправить?