Всем привет.

1. У меня на сайте сто разделов. Для каждого из них нужен свой поиск (т.е. ограничение области поиска конкретной директорией). Понятно, что можно насоздавать "яндекс поисков для сайта" в изрядном кол-ве, но это же неправильно. Вопрос: как прописать в форме конкретный адрес, как это можно сделать в форме вызова обычного поиска яндекса (с переходом на сервер Яндекса), типа <input type="hidden" name="site" value="http://sitename.ru/somedivision/"> ? Есть такой параметр?

2 . Нужно, чтобы рез-ты поиска открывались в модальном окне через iframe. Для этого у меня в теге а через onclick передаются кое-какие параметры для ява-скрипта: <a onclick="document.getElementById('body').className ='body1';" class="modallinks" href="/tatata/matata.html">ссылка</a>

Как можно это дело можно прописать в div перед формой, чтобы при клике на инпут "Найти" эти параметры передавались, как это происходит при клике на обычную ссылку?

Может , появился какой-то штатный метод загрузки страницы с рез-тами поиска в модальном окне?