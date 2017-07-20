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июль 2017
Два животрепещущих вопроса
Олег Рубцов
20 июля 2017, 16:39

Всем привет.

1. У меня на сайте сто разделов. Для каждого из них нужен свой поиск (т.е. ограничение области поиска конкретной директорией). Понятно, что можно насоздавать "яндекс поисков для сайта" в изрядном кол-ве, но это же неправильно. Вопрос: как прописать в форме конкретный адрес, как это можно сделать в форме вызова обычного поиска яндекса (с переходом на сервер Яндекса), типа <input type="hidden" name="site" value="http://sitename.ru/somedivision/"> ? Есть такой параметр?

2 . Нужно, чтобы рез-ты поиска открывались в модальном окне через iframe. Для этого у меня в теге а через onclick передаются кое-какие параметры для ява-скрипта: <a onclick="document.getElementById('body').className ='body1';" class="modallinks" href="/tatata/matata.html">ссылка</a>

Как можно это дело можно прописать в div перед формой, чтобы при клике на инпут "Найти" эти параметры передавались, как это происходит при клике на обычную ссылку?

Может , появился какой-то штатный метод загрузки страницы с рез-тами поиска в модальном окне?

2 комментария
Перестал работать поиск
petrovich.artem
21 июля 2017, 13:13

Добрый день!

Перестал отвечать адрес https://catalogapi.site.yandex.net/v1.0.

Соответственно поиск не работает. Что можно сделать?

Сайт adv-shop.ru

3 комментария
Поиск по параметру Barcode
stop-d
21 июля 2017, 15:49

Добрый день.
Не работает поиск по парамету <barcode>. В файле yml barcode присутствует.
На другом сайте yml схожего типа по barcode ищет.

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Нужно ли закрывать пункты меню от индексации?
Филипп
31 июля 2017, 12:06

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, мой сайт https://pesok-scheben-sertolovo.ru/ 

Почти каждая страница повторяется в меню, из за чего робот индексирует текст ссылки , и в выдоче выдает только главную, а страницы с товаром итд из выдачи исключает, считая релевантнее главную страницу так как на ней  есть все упоминания предлагаемых товаров в меню, и в снипете он указывет текст ссылки. 

могу ли я закрыть текст пунктов меню на всем сайте, или так не стоит делать?

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