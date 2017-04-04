На нашем веб-сервисе сегодня появились три новых языка: бирманский, кхмерский и лаосский.
Языки Индокитая на первый взгляд похожи между собой и все вместе на китайский язык. Слова в них в основном односложные, грамматические отношения выражаются служебными элементами, в большинстве языков есть тоны. Часто есть по несколько слов для местоимений "ты" и "я" в зависимости от степени вежливости, которую говорящий хочет выразить собеседнику. Также для этих языков характерны счетные слова – специальные слова, которые надо добавлять к числительному в зависимости от того, какие предметы вы считаете: людей, книги, деревья, овальные предметы или то, что имеет ноги (например, животные, насекомые и стулья). Кроме того, во многих языках Индокитая, особенно с давней литературной традицией, есть множество китайских слов.
При этом бирманский, кхмерский и лаосский принадлежат к совершенно разным языковым семьям. Только бирманский – отдаленный родственник китайского. Кхмерский язык родственен вьетнамскому и имеет многочисленных родственников в Индии. Лаосский язык очень похож на тайский, и они связаны, наоборот, с австронезийскими языками, на которых говорят от Малайзии до Новой Зеландии и Мадагаскара.
Кхмерский, бирманский и лаосский языки имеют разные системы письма, но они все восходят к письму брахми, которое дало начало множеству письменностей Индии и Индокитая. В них основными знаками обозначаются согласные, а для гласных используются дополнительные значки.
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