Покупка посудомоечной машины — серьёзный шаг на пути улучшения качества жизни. Однако чтобы использовать все возможности бытовой техники, нужно уметь разговаривать с ней на её «языке». Мы научим вас читать значки на посудомоечной машине и понимать сообщения её индикаторов. А вы, пройдя этот несложный урок, научитесь тратить на мытьё посуды минимум нервов и времени.
Говоря об атмосфере дома, мы обычно имеем в виду стильную обстановку или необычный дизайн, но часто забываем о таких простых вещах, как запахи. Между тем, наше самочувствие и здоровье напрямую зависит от того, чем пахнет в наших квартирах. Неприятный запах канализации в ванной сведёт на нет удовольствие от прекрасного ремонта и качественной сантехники, а в самых запущенных случаях надолго испортит настроение.
Красная рыба обладает изысканным вкусом и массой полезных свойств. Она предотвращает развитие гипертонии и сахарного диабета, укрепляет сосуды и сердце, снижает уровень холестерина и улучшает состояние волос и кожи. Единственный её «недостаток» — высокая цена. Но и с ним можно справиться, если приложить немного усилий. Прочитав эту статью, вы сможете засолить красную рыбу самостоятельно и получите возможность чаще включать в свой рацион этот замечательный продукт.
Оптимальное давление в системе водоснабжения — один из важных признаков комфортного жилья. Вряд ли кого-то обрадует ситуация, когда из-за слабого напора не работает стиральная машинка или вода прекращает течь из крана, как только кто-то из соседей надумает принять душ. В этой статье мы расскажем, как повысить давление воды в водопроводе, если вы живёте в многоквартирном доме или являетесь владельцем загородного коттеджа.
Чтобы стиральная машинка не создавала проблем, за ней нужно ухаживать — вычищать сливной фильтр, протирать барабан и выполнять некоторые другие действия, призванные продлить срок её эксплуатации. В этой статье мы расскажем о том, как очистить лоток для порошка в стиральной машине с помощью доступных средств и инструментов, которые можно найти в каждом доме.
Лето — традиционная пора домашних заготовок. Многие хозяйки заранее вздыхают, понимая, сколько времени и усилий потребует варка варенья или приготовление овощных закусок! Между тем, процесс домашнего консервирования можно существенно облегчить. В этой статье мы расскажем о том, как стерилизовать банки в микроволновке, и почему это проще и удобнее, чем привычная стерилизация в кипящей воде.
Приходилось ли вам замечать, как на трубах с холодной водой оседают капли воды? Знаете ли вы, отчего это происходит в вашей ванной комнате и к каким проблемам может привести? Если нет — прочитайте нашу статью: мы расскажем, из-за чего возникает конденсат на трубах и как от него избавиться.
Когда наступает жаркое лето, и в нагретых солнцем домах становится невыносимо душно, домашняя сплит-система становится настоящим благословением. Однако, если ваш кондиционер течёт, неприятностей от него намного больше чем пользы. Лучшее, что можно предпринять в этой ситуации, — это как можно скорее выяснить причину поломки. Наша статья поможет вам с этим разобраться.
Задняя стенка холодильника — это своеобразный индикатор, сигнализирующий о возможных проблемах в его работе. Внимательно приглядевшись к её поверхности, можно довольно точно диагностировать большинство неисправностей холодильного аппарата, а значит — вовремя предпринять соответствующие меры. Давайте вместе разберёмся в том, почему на стенке холодильника намерзает лёд и что с этим делать.
Переезд — дело хлопотное, особенно если приходится перемещать такие тяжёлые и «капризные» вещи как холодильник. В этой статье мы коснёмся трёх вопросов
Представьте себе большую субботнюю стирку: вы загрузили бельё в машинку, насыпали порошок и, услышав привычный шум льющейся в бак воды, собрались заняться домашними делами. И вдруг с ужасом осознали, что ваша стиральная машина не крутит барабан. Согласитесь — не самая приятная ситуация: бельё теперь не только грязное, но и мокрое, и нужно срочно что-то решать с ним и со сломанной техникой. Только не волнуйтесь! Эта статья поможет разобраться с возникшей проблемой быстро и без лишней нервотрёпки.
С появлением стиральных машин домашняя стирка перестала быть тяжёлой ручной работой и превратилась в привычную рутину, не требующую особых сил и внимания. Порой мы даже слишком расслабляемся, загружая бельё в барабан, и только после стирки вдруг обнаруживаем, что случайно попавший в машинку детский носок испортил новый постельный комплект или 2 килограмма прекрасных белых футболок. В этой статье мы расскажем о том, что нужно делать, если при стирке ваши вещи окрасились в другой цвет.