Говоря об атмосфере дома, мы обычно имеем в виду стильную обстановку или необычный дизайн, но часто забываем о таких простых вещах, как запахи. Между тем, наше самочувствие и здоровье напрямую зависит от того, чем пахнет в наших квартирах. Неприятный запах канализации в ванной сведёт на нет удовольствие от прекрасного ремонта и качественной сантехники, а в самых запущенных случаях надолго испортит настроение.