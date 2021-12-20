Теперь исполнители могут сами редактировать рабочий график

Зачем это нужно

Мы будем назначать заказы только на рабочие дни исполнителя. Заказы не будут приходить на дни, которые никак не помечены.

Как это будет работать

Каждый четверг исполнителям будет открываться доступ к графику на следующую неделю. Его нужно заполнить до вечера воскресенья. Чтобы работники не забывали это делать, мы будем присылать им пуш.

Исполнителям нужно отметить рабочие дни и время, в которое они смогут выполнять заказы, а также выходные. В вашем кабинете отразится график, который установил сам исполнитель.

Работник не сможет редактировать дни, в которые уже запланированы заказы, а также текущий день, даже если заказы не назначены. Чтобы изменить какой-то из таких дней, нужно обратиться к менеджеру.

Как найти рабочий график

Нужно нажать на «Профиль» в меню приложения снизу — там будет раздел «График работы». Также попасть в график можно, нажав на пуш из приложения.

Что ещё нужно знать

Несмотря на это обновление, клинеры всё так же будут подтверждать, работают ли они завтра.

В скором времени заполнять график смогут исполнители и в других категориях.