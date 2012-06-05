Добрый день!

Увидев в один прекрасный день возможность подключиться к вебмастеру через апи мы очень вдохновились: у нас много сайтов (своих и клиентских) за которыми в самом вебмастере не всегда удобно следить:

* на первой странице непонятно, когда робот посещал сайт (а очень надо для кол-ва сайтов от 30ти)

* по некоторым данным нереально построить графики

* на крупных сайтах (>100тыс страниц) некоторые события можно и нужно обрабатывать автоматически.

Возможности классического вебмастера решали нас всего этого и новость об апи в наших головах звучала как "УРА!!! Сбылась наша мечта".

Ну а дальше начались приключения. К слову сказать они не кончились до сих пор и пост пишется лишь в процессе работы.

Первым делом мы узнали, что для работы нашего приложения его надо зарегистрировать. Форма была заполнена и мы стали ждать. Плохо что прошел месяц, хорошо что нас активировали.

Получив доступ начался процесс написания кода.

Следующей проблемой стала авторизация. В данном случае нам очень помогли записи в клубе, за что всем большое спасибо. Однако механизм авторизации через запрос пользователю и выдачи токена на определенное время в нашем случае хоть и работоспособен, но крайне неудобен как нам так и пользователю.

1. Если пользователь дает нам свой логин/пароль, то зачем еще и подтверждение? Зная логин/пароль мы вручную сделаем подтверждение.

2. Наш сервис работает 24/7, чтобудет при истечении токена? Опять продлять? Брррр. Радуемся, что токен выдается на полгода. Не радуемся "утяжелению" интерфейса и усложнением процесса для нашего любимого пользователя.

В защиту сервиса, как большое спасибо скажу, что совершенно идеально работают:

* запрос UID

* запрос сервисного

* запрос списка сайтов

* запрос информации по хосту

* получение статистики по хосту

Дальше увидели проблему с тем, что указанный в доках адрес /api/<uid>/hosts/<host_id>/errors не работает, вместо него надо использовать /api/<uid>/hosts/<host_id>/excluded.

Кроме того, по указанному адресу не выводятся "битые" страницы - а без этого смысл теряется.

Дальше есть проблема, которую мы не откапали в документации: в доках про severity написано "от 0 до 100", а нам выдает "WARNING", и непонятно что это значит.

Очень просим устранить данный недостаток документации и добавить вывод "битых" урлов, т.к. в них вся "соль".

Следующим этапом идет /api/<uid>/hosts/<host_id>/indexed.

1. Данных за последнюю неделю мало! Просто не понятно, где их вообще можно применять?

2. Эти данные не выводятся))) Проверено на сайте с ID 6771092: ряд страниц было создано в конце прошлой недели, а в поиске (и в вебмастере) по факту появились сегодня. В апи не выдаются.

Тоже просим добавить и починить функционал!

/api/<uid>/hosts/<host_id>/tops порадовал, большое спасибо, лучше и представить сложно!

С /api/<uid>/hosts/<host_id>/links ситуация аналогичная indexed - выводятся только последние ссылки, но у нас не вывелось на примере того же сайта.

Подведу итог. В целом новое апи это здоровский шаг вебмастера на встречу крупным вебстудиям, в том числе и нам. Но я верю, что это только первый шаг: в таком виде целесообразность встраивания АПИ в нашу систему практически равна нулю, т.к. ничего нового/интересного мы пользователям не покажем. Думаю найдется много людей искренне симпатизирующих вебмастеру (в т.ч. наша команда), которые желают сервису всего наилучшего. В этом ключе я хочу пожелать скорее сделать следующий шаг, чтобы мы могли на базе апишки делать готовые и реально полезные решения.

Ну и как обещал прилагаю скрипт на PHP, который демонстрирует всю работу с апишкой:

http://actual-media.ru/seo.php.txt