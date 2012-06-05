Конкурс Яндекс.Вебмастер
Мы ожидаем, что участники конкурса разработают модуль, который упростит владельцу сайта на Друпал подключение своего сайта к Яндекс.Вебмастеру с помощью API, а также будет отображать некоторые отчеты непосредственно в административной части сайта. Подробная информация и схема подключения к Яндекс.Вебмастеру описана в технических требованиях. Подробные условия конкурса читайте в Положении о конкурсе.
Разработчик лучшего модуля получит 35 000 рублей (до вычета налогов).
Техническая поддержка разработчиков осуществляется в клубе сервиса - здесь. Общие вопросы по конкурсу вы можете задавать по адресу business@yandex-team.ru.
Срок проведения конкурса
прием конкурсных работ – с 4 июня по 15 июля (включительно);
оценка конкурсных работ и выбор победителя – с 16 июля по 30 июля;
объявление победителя – с 31 июля по 2 августа;
награждение победителей – с 2 августа по 2 сентября.
Чтобы принять участие в конкурсе:
1. До 15 июля разработайте модуль Яндекс.Вебмастер для Друпала.
2. Выложите модуль на github.com.
3. Напишите письмо по адресу business@yandex-team.ru, в котором:
— укажите название модуля и ссылку на страницу github.com, где он размещен;
— опишите возможности модуля, его отличительные черты, процедуру установки и поддерживаемые версии CMS;
— сообщите свой логин на drupal.ru (если работаете группой, то логины всех участников), а также свою фамилию, имя, отчество и возраст (если работаете группой, то ФИО и возраст всех участников), фактический адрес проживания;
— оставьте нам контактный телефон и адрес электронной почты для связи.
Вся эта информация нам нужна для того, чтобы точно идентифицировать победителя.
Подробная информация о конкурсе, условия, сроки проведения, а также конкурсное задание размещены на сайте drupal.ru.
Участвуйте и выигрывайте!
Добрый день!
Увидев в один прекрасный день возможность подключиться к вебмастеру через апи мы очень вдохновились: у нас много сайтов (своих и клиентских) за которыми в самом вебмастере не всегда удобно следить:
* на первой странице непонятно, когда робот посещал сайт (а очень надо для кол-ва сайтов от 30ти)
* по некоторым данным нереально построить графики
* на крупных сайтах (>100тыс страниц) некоторые события можно и нужно обрабатывать автоматически.
Возможности классического вебмастера решали нас всего этого и новость об апи в наших головах звучала как "УРА!!! Сбылась наша мечта".
Ну а дальше начались приключения. К слову сказать они не кончились до сих пор и пост пишется лишь в процессе работы.
Первым делом мы узнали, что для работы нашего приложения его надо зарегистрировать. Форма была заполнена и мы стали ждать. Плохо что прошел месяц, хорошо что нас активировали.
Получив доступ начался процесс написания кода.
Следующей проблемой стала авторизация. В данном случае нам очень помогли записи в клубе, за что всем большое спасибо. Однако механизм авторизации через запрос пользователю и выдачи токена на определенное время в нашем случае хоть и работоспособен, но крайне неудобен как нам так и пользователю.
1. Если пользователь дает нам свой логин/пароль, то зачем еще и подтверждение? Зная логин/пароль мы вручную сделаем подтверждение.
2. Наш сервис работает 24/7, чтобудет при истечении токена? Опять продлять? Брррр. Радуемся, что токен выдается на полгода. Не радуемся "утяжелению" интерфейса и усложнением процесса для нашего любимого пользователя.
В защиту сервиса, как большое спасибо скажу, что совершенно идеально работают:
* запрос UID
* запрос сервисного
* запрос списка сайтов
* запрос информации по хосту
* получение статистики по хосту
Дальше увидели проблему с тем, что указанный в доках адрес /api/<uid>/hosts/<host_id>/errors не работает, вместо него надо использовать /api/<uid>/hosts/<host_id>/excluded.
Кроме того, по указанному адресу не выводятся "битые" страницы - а без этого смысл теряется.
Дальше есть проблема, которую мы не откапали в документации: в доках про severity написано "от 0 до 100", а нам выдает "WARNING", и непонятно что это значит.
Очень просим устранить данный недостаток документации и добавить вывод "битых" урлов, т.к. в них вся "соль".
Следующим этапом идет /api/<uid>/hosts/<host_id>/indexed.
1. Данных за последнюю неделю мало! Просто не понятно, где их вообще можно применять?
2. Эти данные не выводятся))) Проверено на сайте с ID 6771092: ряд страниц было создано в конце прошлой недели, а в поиске (и в вебмастере) по факту появились сегодня. В апи не выдаются.
Тоже просим добавить и починить функционал!
/api/<uid>/hosts/<host_id>/tops порадовал, большое спасибо, лучше и представить сложно!
С /api/<uid>/hosts/<host_id>/links ситуация аналогичная indexed - выводятся только последние ссылки, но у нас не вывелось на примере того же сайта.
Подведу итог. В целом новое апи это здоровский шаг вебмастера на встречу крупным вебстудиям, в том числе и нам. Но я верю, что это только первый шаг: в таком виде целесообразность встраивания АПИ в нашу систему практически равна нулю, т.к. ничего нового/интересного мы пользователям не покажем. Думаю найдется много людей искренне симпатизирующих вебмастеру (в т.ч. наша команда), которые желают сервису всего наилучшего. В этом ключе я хочу пожелать скорее сделать следующий шаг, чтобы мы могли на базе апишки делать готовые и реально полезные решения.
Ну и как обещал прилагаю скрипт на PHP, который демонстрирует всю работу с апишкой:
а будет ли поддержка добавления своих текстов в "оригинальные тексты" через апи?
например, чтобы при публикации на сайте автоматом шло в ЯВМ
На сайте API появился раздел «Часто задаваемые вопросы», где будет постепенно формироваться список ответов на вопросы, которые чаще всего возникают у разработчиков в процессе работы. В том числе это вопросы, поступающие через наш клуб.
Обращаем внимание на пункт «В каких случаях требуется идентификация клиентского приложения?».
Идентификация приложения требуется только если приложение запросило получение расширенных данных - "Получать информацию о внешних ссылках на сайт". Для прохождения идентификации необходимо выслать уведомление по электронной почте - см. Условия использования сервиса «API Яндекс.Вебмастер» п. 2.5. Без уведомления модерация таких приложений не осуществляется.
Поэтому если вы ждете модерации приложения, удостоверьтесь в том, что не поставлена галка “получать расширенные данные”. Если такие данные нужны и галка поставлена, убедитесь в том, что уведомление выслано по адресу webmaster-api@yandex-team.ru. Уведомление - это заполненный и отсканированный документ с подписью физического или юридического лица.
Модерация приложений проходит быстро, если при запросе расширенных данных вы выслали скан уведомления.
Если ваш запрос на получение расширенных данных одобрен, пожалуйста, отправьте оригинал подписанного документа в юридический отдел Яндекса по адресу: 119021, Россия, Москва, ул. Льва Толстого, д.16
Для большинства приложений расширенные данные не требуются. В этом случае при создании приложения не надо отмечать пункт "Получать информацию о внешних ссылках на сайт".