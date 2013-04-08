Клуб API Вебмастера

апрель 2013
Доклад про API Вебмастера на конференции «Вебмастерская»
t1r1
8 апреля 2013, 19:02

20 апреля 2013 года в Москве пройдет «Вебмастерская» – новая конференция Яндекса для всех, кто занимается созданием и развитием сайтов. Если вы – вебмастер, интернет-маркетолог, веб-аналитик или владелец сайта, то вам наверняка будет интересно.

На конференции специалисты Яндекса Михаил Сенин и Андрей Халиуллин расскажут о том, какие функции доступны через API Яндекс.Вебмастера, а также о некоторых тонкостях при работе с ним.

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3 комментария
новости
Поддержка оригинальных текстов и файлов Sitemap в API Яндекс.Вебмастера
t1r1
19 апреля 2013, 15:15

Уважаемые участники клуба и пользователи API Яндекс.Вебмастера,

вы просили поддержать оригинальные тексты и Sitemap  мы сделали. 

Поддержка оригинальных текстов и файлов Sitemap в API Яндекс.Вебмастера

API Яндекс.Вебмастера – это программный интерфейс, позволяющий разработчикам создавать приложения с использованием данных из сервиса. Например, с помощью API Яндекс.Вебмастера вы можете дать возможность вашим пользователям получать и редактировать списки своих сайтов, подтверждать права на управление сайтом, получать статистику его индексирования и др.

API используется в системах управления контентом (например, UMI CMS), в панелях управления хостингом (например, Ucoz.ru, Okis.ru, и др.), а также в отдельных модулях для CMS Drupal, Wordpress и т.д.

За год работы API мы получили много пожеланий по улучшению, среди которых наиболее популярными были:
- поддержка отправки «Оригинальных текстов»;
- работа с файлами Sitemap;
- просмотр истории индексирования сайта.

Рады сообщить, что теперь в API появились и оригинальные тексты, и файлы Sitemap, а также история индексирования.

Что это дает? Если вы пользуетесь инструментом «Оригинальные тексты» в Яндекс.Вебмастере, чтобы дать сигнал поиску о том, что текст впервые опубликован именно на вашем сайте, вы можете автоматизировать отправку текстов в сервис. Новая возможность полезна новостным, информационным порталам, ежедневно выпускающим десятки новых текстов.

Немаловажной является и работа с файлами Sitemap для улучшения индексации сайта. Большинство современных систем управления контентом умеет автоматически поддерживать файл Sitemap в актуальном состоянии, обновляя его содержимое при добавлении владельцем новой страницы. Теперь дело за малым – добавить URL файла Sitemap в robots.txt или прямо в Яндекс.Вебмастер с помощью API. После этого через API можно получать данные о статусе добавленных файлов Sitemap. 


История индексирования сайта позволяет получать данные о том, как изменялось со временем число проиндексированных страниц или внешних ссылок.

Надеемся, что новые функции API помогут упростить жизнь пользователей. Будем рады новым пожеланиям по дальнейшему улучшению API. С документацией вы можете ознакомиться на сайте

 

20 апреля присоединяйтесь к онлайн-трансляции конференции «Вебмастерская» в 13-00 по Москве, где мы подробно расскажем о том, как работать с API Я.Вебмастера

 

Команда сервиса Яндекс.Вебмастер

3 комментария
новости
Помогите новичку
Ирина Ринкман
26 апреля 2013, 15:02

Добрый день! Не могу разобраться в документации. Для того чтобы отправлять запрос при добавлении оригинального текста мне нужно знать  "Адрес операции original-texts", который получаю из информации по сайту, она же в свою очередь берется с сервисного документа. Я всегда получаю ответ только 

<service>

    <workspace>

        <collection href="https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts">

            <link href="https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts" rel="host-list">

            <title>Host list</title>

        </collection>

    </workspace>

</service>

Какие параметры передавать в запросе помимио OAuth?

1 комментарий
Проблема при добавлени сайта через API
igor-alexandrov
26 апреля 2013, 15:02

Добрый день.

Пишу обёртку для API Яндекс.Вебмастера на Ruby. Все работает отлично, кроме добавления нового сайта.

Всегда получаю в ответе:

{:message=>"No data was sent", :code=>"REQUIRED_PARAM_MISSED"}

 

Запрос отправляю, как и положено на /api/v2/hosts с телом:

<host><name>test.ru</name></host>

Никто не сталкивался с подобным?

Спасибо!

2 комментария
Удаление хоста через API
igor-alexandrov
27 апреля 2013, 19:34

Еще один вопрос.

Удаляю сайт через API, в ответе приходит код 405, при этом сайт удаляется корректно.

В документации указано, что код должен быть 204 http://api.yandex.ru/webmaster/doc/dg/reference/hosts-delete.xml (что конечно же гораздо больше похоже на правду, чем 405).

 

Где ошибка? У меня или в API?

Спасибо.

3 комментария
Проблема при верификации домена
igor-alexandrov
29 апреля 2013, 23:00

При верификации домена в документации сказано отправлять следующее сообщение:

<host>

  <type>тип</type>

</host>


Так вот, если отправить это сообщение с XML объявлением:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<host>

  <type>META_TAG</type>

</host>

то получаем ошибку :message=>"Incorrect xml", :code=>"ILLEGAL_PARAM_VALUE"


Если отправлять без объявления:

<host>

  <type>META_TAG</type>

</host>

то всё отрабатывает нормально, возвращается код 204.

Вопрос, почему нельзя отправлять запрос с объявлением?


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