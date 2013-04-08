API Яндекс.Вебмастера – это программный интерфейс, позволяющий разработчикам создавать приложения с использованием данных из сервиса. Например, с помощью API Яндекс.Вебмастера вы можете дать возможность вашим пользователям получать и редактировать списки своих сайтов, подтверждать права на управление сайтом, получать статистику его индексирования и др.



API используется в системах управления контентом (например, UMI CMS), в панелях управления хостингом (например, Ucoz.ru, Okis.ru, и др.), а также в отдельных модулях для CMS Drupal, Wordpress и т.д.



За год работы API мы получили много пожеланий по улучшению, среди которых наиболее популярными были:

- поддержка отправки «Оригинальных текстов»;

- работа с файлами Sitemap;

- просмотр истории индексирования сайта.



Рады сообщить, что теперь в API появились и оригинальные тексты, и файлы Sitemap, а также история индексирования.



Что это дает? Если вы пользуетесь инструментом «Оригинальные тексты» в Яндекс.Вебмастере, чтобы дать сигнал поиску о том, что текст впервые опубликован именно на вашем сайте, вы можете автоматизировать отправку текстов в сервис. Новая возможность полезна новостным, информационным порталам, ежедневно выпускающим десятки новых текстов.



Немаловажной является и работа с файлами Sitemap для улучшения индексации сайта. Большинство современных систем управления контентом умеет автоматически поддерживать файл Sitemap в актуальном состоянии, обновляя его содержимое при добавлении владельцем новой страницы. Теперь дело за малым – добавить URL файла Sitemap в robots.txt или прямо в Яндекс.Вебмастер с помощью API. После этого через API можно получать данные о статусе добавленных файлов Sitemap.



История индексирования сайта позволяет получать данные о том, как изменялось со временем число проиндексированных страниц или внешних ссылок.



Надеемся, что новые функции API помогут упростить жизнь пользователей. Будем рады новым пожеланиям по дальнейшему улучшению API. С документацией вы можете ознакомиться на сайте.

20 апреля присоединяйтесь к онлайн-трансляции конференции «Вебмастерская» в 13-00 по Москве, где мы подробно расскажем о том, как работать с API Я.Вебмастера.

Команда сервиса Яндекс.Вебмастер