20 апреля 2013 года в Москве пройдет «Вебмастерская» – новая конференция Яндекса для всех, кто занимается созданием и развитием сайтов. Если вы – вебмастер, интернет-маркетолог, веб-аналитик или владелец сайта, то вам наверняка будет интересно.
На конференции специалисты Яндекса Михаил Сенин и Андрей Халиуллин расскажут о том, какие функции доступны через API Яндекс.Вебмастера, а также о некоторых тонкостях при работе с ним.
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20 апреля 2013 года в Москве пройдет «Вебмастерская» – новая конференция Яндекса для всех, кто занимается созданием и развитием сайтов. Если вы – вебмастер, интернет-маркетолог, веб-аналитик или владелец сайта, то вам наверняка будет интересно.
Уважаемые участники клуба и пользователи API Яндекс.Вебмастера,
вы просили поддержать оригинальные тексты и Sitemap – мы сделали.
API Яндекс.Вебмастера – это программный интерфейс, позволяющий разработчикам создавать приложения с использованием данных из сервиса. Например, с помощью API Яндекс.Вебмастера вы можете дать возможность вашим пользователям получать и редактировать списки своих сайтов, подтверждать права на управление сайтом, получать статистику его индексирования и др.
API используется в системах управления контентом (например, UMI CMS), в панелях управления хостингом (например, Ucoz.ru, Okis.ru, и др.), а также в отдельных модулях для CMS Drupal, Wordpress и т.д.
За год работы API мы получили много пожеланий по улучшению, среди которых наиболее популярными были:
- поддержка отправки «Оригинальных текстов»;
- работа с файлами Sitemap;
- просмотр истории индексирования сайта.
Рады сообщить, что теперь в API появились и оригинальные тексты, и файлы Sitemap, а также история индексирования.
Что это дает? Если вы пользуетесь инструментом «Оригинальные тексты» в Яндекс.Вебмастере, чтобы дать сигнал поиску о том, что текст впервые опубликован именно на вашем сайте, вы можете автоматизировать отправку текстов в сервис. Новая возможность полезна новостным, информационным порталам, ежедневно выпускающим десятки новых текстов.
Немаловажной является и работа с файлами Sitemap для улучшения индексации сайта. Большинство современных систем управления контентом умеет автоматически поддерживать файл Sitemap в актуальном состоянии, обновляя его содержимое при добавлении владельцем новой страницы. Теперь дело за малым – добавить URL файла Sitemap в robots.txt или прямо в Яндекс.Вебмастер с помощью API. После этого через API можно получать данные о статусе добавленных файлов Sitemap.
История индексирования сайта позволяет получать данные о том, как изменялось со временем число проиндексированных страниц или внешних ссылок.
Надеемся, что новые функции API помогут упростить жизнь пользователей. Будем рады новым пожеланиям по дальнейшему улучшению API. С документацией вы можете ознакомиться на сайте.
20 апреля присоединяйтесь к онлайн-трансляции конференции «Вебмастерская» в 13-00 по Москве, где мы подробно расскажем о том, как работать с API Я.Вебмастера.
Команда сервиса Яндекс.Вебмастер
Добрый день! Не могу разобраться в документации. Для того чтобы отправлять запрос при добавлении оригинального текста мне нужно знать "Адрес операции original-texts", который получаю из информации по сайту, она же в свою очередь берется с сервисного документа. Я всегда получаю ответ только
<service>
<workspace>
<collection href="https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts">
<link href="https://webmaster.yandex.ru/api/v2/hosts" rel="host-list">
<title>Host list</title>
</collection>
</workspace>
</service>
Какие параметры передавать в запросе помимио OAuth?
Добрый день.
Пишу обёртку для API Яндекс.Вебмастера на Ruby. Все работает отлично, кроме добавления нового сайта.
Всегда получаю в ответе:
{:message=>"No data was sent", :code=>"REQUIRED_PARAM_MISSED"}
Запрос отправляю, как и положено на /api/v2/hosts с телом:
<host><name>test.ru</name></host>
Никто не сталкивался с подобным?
Спасибо!
Еще один вопрос.
Удаляю сайт через API, в ответе приходит код 405, при этом сайт удаляется корректно.
В документации указано, что код должен быть 204 http://api.yandex.ru/webm
Где ошибка? У меня или в API?
Спасибо.
При верификации домена в документации сказано отправлять следующее сообщение:
<host>
<type>тип</type>
</host>
Так вот, если отправить это сообщение с XML объявлением:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<host>
<type>META_TAG</type>
</host>
то получаем ошибку :message=>"Incorrect xml", :code=>"ILLEGAL_PARAM_VALUE"
Если отправлять без объявления:
<host>
<type>META_TAG</type>
</host>
то всё отрабатывает нормально, возвращается код 204.
Вопрос, почему нельзя отправлять запрос с объявлением?